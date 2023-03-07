|
Reklam
Reklam
Gündem

Dün 'sifonu çek gitsin' diyen Fazıl Say'dan Akşener'e 'HDP'ye gönlünü aç' çağrısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı televizyon programında HDP ile aynı masaya oturmayacaklarını söyledi. İYİ Parti liderinin bu açıklaması sonrası ise geçtiğimiz gün kendisine "Sifonu çek gitsin" sözleriyle tweet atan Fazıl Say, Akşener'e "HDP'ye gönlünü aç." çağrısında bulundu.

23:58 . 7/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Fazıl Say, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e HDP çağrısında bulundu.

Fazıl Say, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e HDP çağrısında bulundu.

Piyanist Fazıl Say, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, "HDP'ye gönlünü aç" çağrısında bulundu.

Altılı Masa aylardır sancılı bir şekilde yaşadığı cumhurbaşkanı adayı krizine dün akşam itibariyle son verdi.

CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi Genel Başkanlarının katıldığı toplantı sonucu Altılı Masa, cumhurbaşkanı adayını CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirledi.

Ancak bu süreçte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, masayı dağıtmış ve büyük tartışmalar yaşanmıştı.

Yaşanan olaylar esnasında piyanist Fazıl Say ise sosyal medya hesabından Akşener'i kast ederek sosyal medya hesabından, "Sifonu çek gitsin" paylaşımında bulunmuştu.

Say, bu sefer de Akşener'e "HDP'ye gönlünü aç." dedi.

"Bu tavrınızdan vazgeçin"

İYİ Parti lideri Akşener, katıldığı bir televizyon programında ittifak ortağı CHP'nin HDP ile görüşmesine yeşil ışık yakıp kendilerinin aynı masaya oturmayacağını söyledi. Akşener'in bu açıklaması sonrası Fazıl Say, sosyal medya hesabından İYİ Parti liderine çağrıda bulundu.

Paylaşımında terör destekçisi HDP'nin güzellemesini yapan Say, Akşener'e de bu partiyi ötelemenin 'insanlık dışı' olacağını iddia ederek 'Bu tavrınızdan vazgeçin' ifadesini kullandı.

Say, ittifakın önünü tıkadığını belirttiği Akşener'e "HDP'ye gönlünüzü açın" çağrısında bulundu.

#Meral Akşener
#Fazıl Say
#İYİ Parti
#HDP
1 saat önce
default-profile-img
Dün 'sifonu çek gitsin' diyen Fazıl Say'dan Akşener'e 'HDP'ye gönlünü aç' çağrısı
Acı haberi Bakan Soylu duyurdu: Albay Oğuzhan Adalıoğlu pervane çarpması sonucu şehit oldu
Bingöl şehidini uğurladı: Piyade Er Avunan için son görev
Hafıza'nın 55'inci bölümü yayında: Akşener neden geri döndü?
Ürdün'den işgalci İsrail'e "Filistin'de şiddeti tırmandırmama" çağrısı
Türkiye İsrail'in Batı Şeria’da artan saldırı ve şiddet eylemlerini kınadı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.