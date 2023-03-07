Dün 'sifonu çek gitsin' diyen Fazıl Say'dan Akşener'e 'HDP'ye gönlünü aç' çağrısı

Piyanist Fazıl Say, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, "HDP'ye gönlünü aç" çağrısında bulundu.

Altılı Masa aylardır sancılı bir şekilde yaşadığı cumhurbaşkanı adayı krizine dün akşam itibariyle son verdi.

CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi Genel Başkanlarının katıldığı toplantı sonucu Altılı Masa, cumhurbaşkanı adayını CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirledi.

Ancak bu süreçte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, masayı dağıtmış ve büyük tartışmalar yaşanmıştı.

Yaşanan olaylar esnasında piyanist Fazıl Say ise sosyal medya hesabından Akşener'i kast ederek sosyal medya hesabından, "Sifonu çek gitsin" paylaşımında bulunmuştu.

Say, bu sefer de Akşener'e "HDP'ye gönlünü aç." dedi.

"Bu tavrınızdan vazgeçin"

İYİ Parti lideri Akşener, katıldığı bir televizyon programında ittifak ortağı CHP'nin HDP ile görüşmesine yeşil ışık yakıp kendilerinin aynı masaya oturmayacağını söyledi. Akşener'in bu açıklaması sonrası Fazıl Say, sosyal medya hesabından İYİ Parti liderine çağrıda bulundu.

Paylaşımında terör destekçisi HDP'nin güzellemesini yapan Say, Akşener'e de bu partiyi ötelemenin 'insanlık dışı' olacağını iddia ederek 'Bu tavrınızdan vazgeçin' ifadesini kullandı.