Dünya bu fotoğrafı konuşuyor: Erdoğan'ın spor diplomasisi dengeleri değiştirecek

İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali heyecanında Erdoğan'ın liderlerle verdiği poz yabancı basında gündem oldu. Al Monitor sitesi "Erdoğan, Şampiyonlar Ligi finalinde BAE ve Libya ile futbol diplomasisi yürütüyor" başlıklı bir haber yayınladı. Manchester City, İstanbul'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'i 1-0 mağlup etti ve tarihinde ilk kez kupayı kazandı. Dünyanın dört bir yanından farklı isimlerin akın ettiği İstanbul'da liderler de bir araya geldi.

Türkiye-BAE ilişkileri değişecek

Erdoğan, finali Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ve Libya Başbakanı ile birlikte izlediğini aktaran Al Monitor, 'Erdoğan final maçında bariz bir spor diplomasisi yürüttü' dedi. Erdoğan'ın Al Nahyan ile bir araya geldiğini yazan Al Monitor şu ifadelere yer verdi: "Erdoğan'ın onlarca dünya liderinin katıldığı 3 Haziran'daki göreve başlama töreninin ardından bire bir ağırladığı ilk yabancı devlet başkanı. İkilinin ikili ilişkileri tartıştığını, birlikte bir futbol maçı izlediğini ve bir İstanbul restoranında yemek yediği görüldü."

Yıllar süren derin bir soğukluğun ardından, Türkiye-BAE ilişkileri, Ankara'nın Suudi Arabistan, Mısır, İsrail ve BAE de dahil olmak üzere eski bölgesel düşmanlarıyla ilişkilerini düzeltme çabalarının bir parçası olarak son iki yılda büyük ilerleme kaydetti."

Türkiye'nin BAE'nin 6'ncı büyük ticaret ortağı olduğunun altını çizen Al Monitor haberde şu ifadelere yer verdi; 'BAE, beş yıl boyunca 40 milyar dolarlık bir ticaret anlaşması imzaladı. Abu Dabi, Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin ardından 31 Mayıs'ta anlaşmayı onayladı.'

Körfez ve Libya arasında gerilimi azaltma girişimi

Al Monitor maçta bir araya gelen Al Nahyan ve Dibeybe arasındaki gerginliğin de azaldığını yazdı: "Karşılaşma, muhtemelen Ankara'nın Dibeybe hükümeti ile Trablus merkezli hükümetin ihtilaftaki rakibini destekleyen Abu Dabi arasındaki gerginliği azaltmak için yaptığı bir futbol diplomasisi hamlesi. Nahyan'ın pozisyonu daha sonra Dibeybe'nin BAE'ye birkaç ziyarette bulunmasıyla yumuşadı. BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, iç savaşta karşı taraf olarak bilinen Temsilciler Meclisi hükümeti lideri General Halife Hafter'in en sıkı destekçisiydi.

Türkiye ve BAE arasındaki normalleşmeden sonra Abdulhamid Dibeybe, Al Nahyan ile bu sene şubat ayında görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye, 2020’de Dibeybe Başbakanlığı’ndaki Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne destek verdi. Bayraktar TB-2 SİHA’lar, Türk donanmasının kurduğu hava savunma ağı ve Türk subaylarının eğittiği Libya askerleri, BAE, ABD, Rusya ve Fransa tarafından desteklenen Hafter güçlerini geri püskürtmeyi başardı."











