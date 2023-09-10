|
Gündem

ÇAKOP'tan 'cinsiyetsizleştirme' politikası yürüten hekimlere 'çift sarılı bozuk yumurta' ödülü

Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu (ÇAKOP) Başkanı Zuhal Öztürk, cinsel kimlik karmaşası yaşayan bireyleri sağlıklı bir hayata kavuşturmak ve çocukları buna sürükleyen problemlerin önünü kapatmak için çalıştıklarını bildirdi. Üremeyi durdurma projesine katkıda bulunan hekimlerin, cinsel kimlik karmaşası terapilerine de engel olduğunu vurgulayan Öztürk, yanlış yönlendirme terapisi uygulayan psikolog ve psikiyatrlara 'çift sarılı bozuk yumurta ödülü' vereceklerini belirtti.

00:50 . 10/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
ÇAKOP'un 2023-2024 yılı açılış toplantısı İstanbul'da icra edildi.

ÇAKOP'un 2023-2024 yılı açılış toplantısı İstanbul'da icra edildi.

Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu'nun 2023-2024 yılı açılış toplantısı Fatih'te bulunan Kadın Sağlıkçılar Eğitim ve Dayanışma Vakfında yapıldı.

Platform Başkanı Zuhal Öztürk, cinsel kimlik karmaşası yaşayan kişilerin çok güzel gösterilen hayatlarının arkasındaki gizli sağlık sorunlarının ve sonradan ortaya çıkan yaşam sıkıntılarının gündeme getirilmesini çok önemsediklerini söyledi.

"Bütün cinsel kimlik karmaşası yaşayan bireylerin elinden tutmak istiyoruz."

Öztürk, bu kişilerin hayatlarının sonuna kadar hormon ve psikolojik terapiler almak zorunda olduğunu, ciddi ruhsal sıkıntılar yaşadıklarını belirterek,
"Biz bütün cinsel kimlik karmaşası yaşayan bireylerin elinden tutmak istiyoruz. Onların elinden tutup onları sağlıklı bir hayata kavuşturmak hem de bu gençleri ve çocukları buna sürükleyen problemlerin önünü kapamak hedefimiz.
" diye konuştu.

"Türkiye ve dünyada terapi yapanlara ciddi bir baskı var"

Dünyada cinsiyetsizleştirme çalışmasının çok uzun yıllardan beri yapıldığını, bununla ilgili de birçok politikaların gündeme geldiğini aktaran Öztürk, hedeflerinin klasik Türk ve dünyadaki normal aile yapısını hayatta tutmak olduğunu bildirdi.

Öztürk,
dünyada cinsel kimlik karmaşası yaşayan
18 yaşın altındaki bireylere terapi verme hakkının olduğunu dile getirerek, 18 yaşından büyüklere ise böyle bir hakkın bulunmadığını anlattı.
Türkiye'de "bağlanma ve travma terapisi" adı altında bir eğitim başlattıklarını ifade eden Öztürk, şöyle devam etti:

"Biz bu eğitimle bize gelen, her türlü hem cinsel sıkıntı yaşayan travma sahibi bireylere yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Özellikle hem anne ve babalar da destek olmaya çalışıyorsa onlardan oluşturduğumuz gruplarda onların birbirlerini tanımalarını ve çocukları arasında nasıl iletişim kurmaları gerektiğini de öğretmeye gayret ediyoruz. 'ImTT' tekniği (imaj dönüşüm terapisi), dünyada en son kullanılan tekniktir. Yani cinsel kimlik karmaşası yaşayan bireylerde biz 'ImTT' tekniğini, maneviyat psikolojisi ile beraber birleştirip bağlama ve travma terapisi oluşturduk. Bununla alakalı eğitimler başlattık."

Müslümanlıkta olduğu gibi Hristiyanlık ve Yahudilikte de cinsel kimlik karmaşasının haram olduğunu belirten
Öztürk, Türkiye ve dünyada terapi yapanlara ciddi bir baskı olduğunu sözlerine ekledi.

'Cinsiyetsizleştirme' politikası yürüten hekimlere 'çift sarılı bozuk yumurta' ödülü

Üremeyi durdurma projesine katkıda bulunan hekimlerin, cinsel kimlik karmaşası terapilerine de engel olduğunu vurgulayan
Öztürk, yanlış yönlendirme terapisi uygulayan psikolog ve psikiyatrlara 'çift sarılı bozuk yumurta ödülü' vereceklerini belirtti.

‘Muamma LGBT’ isimli dernek Türkiye’de 18 şehirde cinsiyet değiştirme süreçlerine destek verdiklerini ilan etti
‘Muamma LGBT’ isimli dernek Türkiye’de 18 şehirde cinsiyet değiştirme süreçlerine destek verdiklerini ilan etti

Türkiye’de her geçen gün, LGBT’yi normalleştiren ve destekleyen derneklere bir yenisi daha ekleniyor. Mersin’de kurulan ‘Muamma LGBT’ isimli dernek, ‘cinsiyet uyum süreci’ adı altında başta gençler olmak üzere vatandaşlara cinsiyetlerini değiştirmeye yönelik her alanda destek veriyor. Dernek, 2 Ağustos’ta yayınladıkları Türkiye haritası ile 18 şehirde cinsiyet değiştirme desteği verdiklerini açıklayarak cinsel kimlik karmaşası yaşayanlara yol gösterdi. LGBT’lilerin hiç olmadığı kadar özgür olduğu bu dönemde, çocuklarının geleceğini düşünen endişeli aileler yetkililerden duruma müdahale edilmesini talep etse de henüz etkili bir adım atılmadı.

Biri bu doktorları durdursun: 15-16 yaşlarındaki çocukların cinsiyetini değiştiriyorlar
Biri bu doktorları durdursun: 15-16 yaşlarındaki çocukların cinsiyetini değiştiriyorlar

Türkiye’de LGBT’yi özendiren ve normalleştiren propagandaların sonucunda, ‘cinsiyet hoşnutsuzluğu’ yaşayan gençlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. İstanbul Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alan ‘doktorlar’ tarafından hazırlanan “Cinsiyet Disforisi Olan Ergenlere Endokrinolojik Yaklaşım: Türkiye'de Üçüncü Basamak Bir Merkezde Pediatrik Endokrinoloji Bölümü Deneyimi” isimli makale mart ayında yayınlandı. Söz konusu çalışmaya imza atan doktorlar ve cinsiyet değiştirme ameliyatlarını kanunsuzca yapan, danışanı henüz reşit olmadan hormon tedavisini başlatan psikiyatristler, 15-16 yaşlarındaki çocukları geri dönüşü zor olan bir yola sokarak hayatlarını karartıyor.

Dijital platformların yer vermediği ‘Kadın Nedir?’ belgeseli Twitter’da yayınlandı: Elon Musk’ın cesur kararına karşı çıkan iki yönetici istifa etti
Dijital platformların yer vermediği ‘Kadın Nedir?’ belgeseli Twitter’da yayınlandı: Elon Musk’ın cesur kararına karşı çıkan iki yönetici istifa etti

Amerikalı yazar Matth Walsh’ın ‘Kadın nedir?’ isimli belgeseli, Twitter’da istifa depremine sebep oldu. Belgeselin içeriğinde LGBT propagandası ‘yapılmaması’, aksine kadın ve erkek olmak üzere sadece 2 cinsiyetin var olduğunun anlatılması, belgeselin dijital platformların hiçbirinde yer bulamamasına sebep olmuştu. LGBT lobisinin her alanda engellediği belgesel, Twitter’da da yayınlandığı ilk gün yoğun bir şekilde sansürlendi. Gelen tepkilerin ardından Elon Musk sansürü kaldırttı ve videoyu ‘Bunu her ebeveyn izlemeli’ ifadeleriyle paylaştı. Musk’ın verdiği destek sonrası Twitter’ın içerik güvenliğinden sorumlu şefi Ella Irwin ve AJ Brown istifa etti.


#Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu
#ÇAKOP
#Cinsiyetsizleştirme
#Doktor
33 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Antalya’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı