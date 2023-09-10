ÇAKOP'un 2023-2024 yılı açılış toplantısı İstanbul'da icra edildi.
Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu'nun 2023-2024 yılı açılış toplantısı Fatih'te bulunan Kadın Sağlıkçılar Eğitim ve Dayanışma Vakfında yapıldı.
Platform Başkanı Zuhal Öztürk, cinsel kimlik karmaşası yaşayan kişilerin çok güzel gösterilen hayatlarının arkasındaki gizli sağlık sorunlarının ve sonradan ortaya çıkan yaşam sıkıntılarının gündeme getirilmesini çok önemsediklerini söyledi.
"Bütün cinsel kimlik karmaşası yaşayan bireylerin elinden tutmak istiyoruz."
"Türkiye ve dünyada terapi yapanlara ciddi bir baskı var"
Dünyada cinsiyetsizleştirme çalışmasının çok uzun yıllardan beri yapıldığını, bununla ilgili de birçok politikaların gündeme geldiğini aktaran Öztürk, hedeflerinin klasik Türk ve dünyadaki normal aile yapısını hayatta tutmak olduğunu bildirdi.
"Biz bu eğitimle bize gelen, her türlü hem cinsel sıkıntı yaşayan travma sahibi bireylere yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Özellikle hem anne ve babalar da destek olmaya çalışıyorsa onlardan oluşturduğumuz gruplarda onların birbirlerini tanımalarını ve çocukları arasında nasıl iletişim kurmaları gerektiğini de öğretmeye gayret ediyoruz. 'ImTT' tekniği (imaj dönüşüm terapisi), dünyada en son kullanılan tekniktir. Yani cinsel kimlik karmaşası yaşayan bireylerde biz 'ImTT' tekniğini, maneviyat psikolojisi ile beraber birleştirip bağlama ve travma terapisi oluşturduk. Bununla alakalı eğitimler başlattık."