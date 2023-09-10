"Biz bütün cinsel kimlik karmaşası yaşayan bireylerin elinden tutmak istiyoruz. Onların elinden tutup onları sağlıklı bir hayata kavuşturmak hem de bu gençleri ve çocukları buna sürükleyen problemlerin önünü kapamak hedefimiz.

"Biz bütün cinsel kimlik karmaşası yaşayan bireylerin elinden tutmak istiyoruz. Onların elinden tutup onları sağlıklı bir hayata kavuşturmak hem de bu gençleri ve çocukları buna sürükleyen problemlerin önünü kapamak hedefimiz.

Dünyada cinsiyetsizleştirme çalışmasının çok uzun yıllardan beri yapıldığını, bununla ilgili de birçok politikaların gündeme geldiğini aktaran Öztürk, hedeflerinin klasik Türk ve dünyadaki normal aile yapısını hayatta tutmak olduğunu bildirdi.

"Biz bu eğitimle bize gelen, her türlü hem cinsel sıkıntı yaşayan travma sahibi bireylere yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Özellikle hem anne ve babalar da destek olmaya çalışıyorsa onlardan oluşturduğumuz gruplarda onların birbirlerini tanımalarını ve çocukları arasında nasıl iletişim kurmaları gerektiğini de öğretmeye gayret ediyoruz. 'ImTT' tekniği (imaj dönüşüm terapisi), dünyada en son kullanılan tekniktir. Yani cinsel kimlik karmaşası yaşayan bireylerde biz 'ImTT' tekniğini, maneviyat psikolojisi ile beraber birleştirip bağlama ve travma terapisi oluşturduk. Bununla alakalı eğitimler başlattık."