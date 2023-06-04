Dünya dakika dakika takip etti: İşte yeni dönemin kilit isimleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilen programda ’Türkiye Yüzyılı Kabinesi’ni açıkladı.





Erdoğan'ın açıklamaları dünyada geniş yer buldu. Uluslararası ajanlar bu gelişmeyi 'acil' kodu ile abonelerine duyururken pek çok gazete ve televizyon objektiflerini Türkiye'ye çevirdi.





'Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı' başlığı ile çıkan Katar merkezli Al Jazeera 'Uluslararası saygınlığa sahip eski bir bankacı ekonominin en üst sıralarında yer aldı, güçlü bir istihbarat şefi dışişleri bakanı oldu' dedi.





İngiliz Guardian 'Atamalar, liderin görevdeki üçüncü on yılının ortodoks ekonomi politikasına doğru ilerleyebileceğini ima ediyor' yorumunda bulundu.





Euronews bu gelişmeyi 'Erdoğan, tarihi üçüncü dönem için Türkiye'nin cumhurbaşkanı olarak yemin ettikten sonra yeni kabineyi belirledi' başlığı ile okurlarına sunarken İngiltere merkezli Middle East Eye 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni seçilen hükümeti, daha geleneksel ekonomi politikalarına dönüşün ipuçlarını veriyor' dedi.





Voice of America ise haberinde şu ifadelere yer verdi;





'Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Mehmet Şimşek'i kabinesine atadığında, yeni seçilen hükümetinin daha ortodoks ekonomi politikalarına döneceğinin sinyalini verdi. Analistler, Şimşek'in hazine ve maliye bakanlığına atanmasının önümüzdeki aylarda faiz artırımlarına zemin hazırlayabileceğini söylüyorlar.'





Wall Street Journal 'Türkiye'de Erdoğan, ekonomik değişimin sinyalini vererek yeni Kabine atadı' yorumunda bulunurken Al Arabiya yeni dönemin kilit isimlerini yazdı.





'Erdoğan'ın yeni kabinesindeki kilit isimler' başlıklı haberde Mehmet Şimşek için '2009 ile 2018 yılları arasında maliye bakanı ve başbakan yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde finans piyasaları tarafından büyük saygı görüyordu' denildi.





Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan için 'Fidan, 2010 yılından bu yana Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) başkanlığını yürütüyor ve öncesinde Erdoğan'ın başbakanlık danışmanıydı' diyen Al Arabiya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan Cevdet yılmaz için şu yorumda bulundu;





'Ortodoks bir ekonomi yöneticisi olan Cevdet Yılmaz, başkan yardımcılığına atandı.'









Kabinenin kilit isimleri arasında gösterilen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ise uzun süre başta İstanbul olmak üzere pek çok ilde valilik yaptığının altı çizildi.





Savunma Bakanı olarak Yaşar Günel'in atandığını belirten Al Arabiya haberinde şu ifadelere yer verdi;





'49 yıldır silahlı kuvvetlerde görev yapan 69 yaşındaki Güler, 2018'den beri genelkurmay başkanı. Selefi Hulusi Akar'ın savunma bakanı olmasının ardından bu göreve atanan Güler, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik askeri harekatı sırasında genelkurmay başkanıydı. 2019 ve 2020'de ve ayrıca orada ve Irak'ta müteakip askeri operasyonları denetledi.'





Yunan Kathimerini 'Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Cumartesi günü istihbarat görevlisi Hakan Fidan'ı yeni beş yıllık dönemi için kabineyi açıklarken dışişleri bakanı olarak atadı' dedi.





Bir başka Yunan gazetesi Ta Nea ise 'Özellikle Dışişleri, Savunma ve Maliye bakanlıklarının en önemlileri sırasıyla Hakan Fidan, Yaşar Güler ve Mehmet Şimşek'e verildi' dedi.





'Türkiye'de yeniden seçilen Erdoğan yeni kabinede büyük değişiklik ilan etti' başlığını aran Xinhua haberinde şu ifadeye yer verdi;





'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumartesi günü kabinesinde büyük bir değişikliğe giderek yeni dışişleri, hazine ve maliye bakanları, savunma ve cumhurbaşkanı yardımcısını atadığını duyurdu.'



