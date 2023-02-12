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Dünya liderleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti

Kırgızistan, Cezayir, Gine Bissau, Senegal, Sri Lanka, Sudan ve Irak liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak deprem nedeniyle "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

20:35 . 12/02/2023 Pazar
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan (Arşiv).

Cumhurbaşkanı Erdoğan (Arşiv).

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa temennisinde bulundu.

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak, deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.




#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Deprem
1 saat önce
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Dünya liderleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti
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