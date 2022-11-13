Dünya liderlerinden İstanbul'daki patlamayla ilgili taziye mesajları

İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrası dünya liderlerinden taziye mesajları geldi.

AB VE NATO'DAN MESAJ

Avrupa Birliği (AB) ve NATO, İstanbul'daki patlamada 6 kişinin yaşamını yitirmesi dolayısıyla Türkiye'ye başsağlığı diledi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İstanbul'dan dehşet verici haberler aldıklarını belirtti. İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenler dolayısıyla başsağlığı dileklerini ileten Michel, üzüntü verici bu zamanda Türk halkının yanında olduklarını ifade etti.

NATO GENEL SEKRETERİ: MÜTTEFİKİMİZ TÜRKİYE İLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de İstanbul'dan şoke edici görüntüler geldiğini belirterek, Türk halkına ve patlamadan etkilenenlere başsağlığı dilediğini bildirdi.

Stoltenberg, "NATO, müttefikimiz Türkiye ile dayanışma içindedir." ifadesini kullandı.

AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi de İstiklal Caddesi'ndeki patlamadan sonra zor zamanlarda Türk halkının yanında olduklarını kaydetti.

Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dilediğini aktaran Varhelyi, yaralılara da acil şifa diledi.

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HOLLANDA

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Twitter'dan yayımladığı mesajında, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama haberinin kendilerini derinden sarstığını ve üzdüğünü belirtti.

Ölenlerin ailelerine taziye dileklerini sunan Rutte, yaralılar için de acil şifa temennisinde bulundu.

İNGİLTERE

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, düşüncelerinin patlamadan etkilenenlerle olduğunu belirterek, "Terör her biçimde tiksindiricidir. İngiltere, bu gayri meşru şiddet eylemine karşı Türkiye'yle dayanışma içindedir." ifadesini kullandı.

ALMANYA

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da "İstanbul'dan korkunç görüntüler geliyor. Düşüncelerim bir pazar günü İstiklal alışveriş caddesinde dolaşmak isteyen ve büyük bir patlamanın kurbanı olan insanlarla." paylaşımında bulundu.

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İTALYA

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İstanbul'daki patlamaya dair Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'daki görüntüler korkunç. Yaşanan saldırı ve hayatını kaybeden masum vatandaşlar dolayısıyla Türkiye'ye en derin taziyelerimi belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul'dan gelen görüntüler korkunç. İtalya, Türk hükümetine ve halkına yakınlığını belirtirken, hayatını kaybeden masumlar için en içten taziyelerini ifade ediyor. Kriz birimimiz durumu izlemekte ve vatandaşlarımızla temas halinde." ifadelerine yer verdi.

Bu arada, İtalya Dışişleri Bakanlığı kriz masası da sosyal medya hesaplarından İstanbul'daki İtalyan vatandaşları için acil durumda ulaşmaları için gerekli numaraları paylaştı.

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AVUSTURYA

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türk halkına ve İstanbullulara en içten taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Van der Bellen, "korkunç patlama sonrasında düşüncelerinin kurbanların aileleriyle olduğunu" belirterek, yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer da Twitter'dan yaptığı açıklamada, düşüncelerinin İstanbul’daki korkunç patlamada hayatını kaybedenlerle birlikte olduğunu belirterek, "Yaralıların en hızlı şekilde sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum." paylaşımında bulundu.

Ayrıca, ana muhalefet Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Genel Başkanı Pamela Rendi-Wagner de korkunç patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin taziyelerini sunduğunu ifade etti.

ÇEKYA

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul'daki patlamanın kendisini derinden sarstığını belirtti.

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Lipavsky, "Düşüncelerim kurbanlar, yaslı aileler ve yas tutan herkesle. Türk halkına en derin taziyelerimi iletiyorum." paylaşımında bulundu.

FRANSA

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'da meydana gelen patlama nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Çok sayıda insanın hayatına mal olan İstanbul'daki bombalı saldırının ardından Türkiye'ye ve saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimizi sunarız. Fransa, terörizme karşı Türkiye'yle dayanışma içindedir." ifadelerine yer verildi.

YUNANİSTAN

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunun yerel yetkililerle iletişim halinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Yunanistan terörizmi şiddetle kınamaktadır. Türk hükümeti ve Türk halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi yer aldı.

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İSVEÇ

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da bu öğleden sonra meydana gelen korkunç patlama nedeniyle Türk halkına ve İstanbullulara en içten taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

UKRAYNA: DOST TÜRK HALKININ ACISI BİZİM ACIMIZDIR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İstanbul'da yaşanan patlamanın ardından sosyal medya hesabında taziye mesajı yayınladı.

Zelenski Twitter'da yaptığı paylaşımda:

İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğu haberini derin üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimi sunuyorum ve yaralananlara acil şifalar diliyorum. Dost Türk halkının acısı bizim acımızdır.

AZERBAYCAN'DAN TAZİYE MESAJI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ithafen yazdığı mesajında "Azerbaycan halkı adına kardeş Türkiye halkına en derin taziyelerimi sunuyor, yaralılara şifa diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu arayarak taziyede bulundu, patlamaya ilişkin bilgi aldı.

KKTC'DEN KINAMA

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi ve Türkiye'nin huzur ve istikrarını hedef alan tüm hain saldırıları lanetledi.

ABD'DEN TAZİYE MESAJI

ABD Ankara Büyükelçiliği, "ABD’nin Türkiye’deki Diplomatik Misyonu olarak, bugün öğleden sonra İstanbul’da meydana gelen patlamadan derin bir üzüntü duymaktayız. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimizi sunar, yaralılara acil şifalar dileriz." mesajını yayımladı.

PAKİSTAN'DAN MESAJLAR

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İstanbul’un merkezinde İstiklal Caddesi'nde patlama yaşandığını öğrendiğini belirterek, "Pakistan hükümeti ve halkı, hayatını kaybedenler için kardeş Türkiye halkına taziyelerini iletiyor ve yaralıların hızlı bir şekilde iyileşmesi için dualarını gönderiyor." ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari de Taksim Meydanı’nda yaşanan saldırıda can kaybı yaşanması sebebiyle son derece üzgün olduğunu ifade ederek, "Bu matem anında Türk kardeşlerimizle tam dayanışma içerisindeyiz." açıklamasını yaptı.

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