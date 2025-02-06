Dünya orman kanununa doğru ilerliyor: Tehciri düşünmek bile abesle iştigal

Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasındaki görüşmenin önemli olduğunu belirterek Suriye’nin yeniden yapılanması, sınır güvenliği ve terörle mücadele başta olmak üzere, birçok konuyu ele aldıklarını belirtti. Fidan, Suriye yönetiminin gündeminde federasyon ya da özerklik benzeri düşünceler bulunmadığını söyleyerek,

“Bütün etnisiteler anayasal vatandaşlık çerçevesinde eşit muamele görmeli. Hiç kimse kendi kimliğinden dolayı farklı muamele görmemeli, dışlanmamalı; ayrıca kendi kültürel haklarını savunabilmeli ve yaşayabilmeli”