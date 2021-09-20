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YEREL GÜNDEM

Dünya Temizlik Günü’nde Yıldırım farkı

Gereksiz plastik kullanımını azaltmak ve geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla birçok projeye öncülük eden Yıldırım Belediyesi, ‘Dünya Temizlik Günü’nde yerini alarak temizlik serüvenine ortak oldu. 18 Eylül ‘Dünya Temizlik Günü’ nedeniyle Yıldırım Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile ‘Let's do it Türkiye’ iş birliğinde Bursa Şehir Ormanı’nda temizlik çalışması gerçekleştirildi. Kolları sıvayan 100 çevre gönüllüsü, kâğıt, plastik, metal, cam ve izmarit gibi atıkları toplayarak çevre hareketine katıldılar. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte toplanan atıklar geri dönüşüm tesisine gönderildi. Geçen yıl “Haydi Yapalım!” sloganıyla düzenlenen çöp toplama etkinliği çerçevesinde Türkiye’de 40 binden fazla gönüllü insan etkinliğe katılarak yaklaşık 28 ton katı atık toplanmasını sağlamıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya Temizlik Günü’nde Yıldırım farkı
Yıldırım Belediyesi

Çevresel kirliliğine dikkat çeken Yıldırım Belediyesi Oktay Yılmaz, “Dünya Temizlik Günü’nde, belediye personellerimiz, gönüllüler ve doğaseverler daha yaşanılabilir bir dünya için temizlik hareketine katıldılar. Gerçekleştirdiğimiz etkinlik ile çöp kirliliğinin önüne geçmek istiyoruz. Çevre ve tabiat bizlere hem kadim medeniyetimizin mirası hem de sonraki kuşaklar için emanettir. Bu doğa kirletilmeyi hak etmiyor. Bunlara ancak biz sahip çıkıp, koruyabiliriz. İstiyorum ki doğadaki tek izimiz ayak izimiz olsun. Çevre temizlik hareketine destek veren hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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