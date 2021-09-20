Dünya Temizlik Günü’nde Yıldırım farkı

Çevresel kirliliğine dikkat çeken Yıldırım Belediyesi Oktay Yılmaz, “Dünya Temizlik Günü’nde, belediye personellerimiz, gönüllüler ve doğaseverler daha yaşanılabilir bir dünya için temizlik hareketine katıldılar. Gerçekleştirdiğimiz etkinlik ile çöp kirliliğinin önüne geçmek istiyoruz. Çevre ve tabiat bizlere hem kadim medeniyetimizin mirası hem de sonraki kuşaklar için emanettir. Bu doğa kirletilmeyi hak etmiyor. Bunlara ancak biz sahip çıkıp, koruyabiliriz. İstiyorum ki doğadaki tek izimiz ayak izimiz olsun. Çevre temizlik hareketine destek veren hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.