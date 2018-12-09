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Dansçı Cem Demir neden öldü? Cem Demir nasıl öldü? Dansçı Cem Demir kimdir

Dünya üçüncüsü adam balkondan düşüp öldü

Türkiye Salsa Şampiyonası'nı 4 kez kazanan ve ABD'deki Dünya Latin Dansları Şampiyonası'nda yarıştığı salsa kategorisinde üçüncü olan Cem Demir (25), bir etkinlik için geldiği Adana'da kaldığı evin balkonundan düşüp, öldü. Bir süre önce annesini kaybeden Demir'in kazara mı düştüğü, yoksa intihar mı ettiğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

DHA
Genç adamın hayatını kaybettiği yerde polis ekipleri inceleme yaptı.
Genç adamın hayatını kaybettiği yerde polis ekipleri inceleme yaptı.

Olay, saat 06.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Damar Arıkoğlu Bulvarı'ndaki bir apartmanda meydana geldi.

Adana'da bir dans okulunun etkinliğinde sahneye çıkan Cem Demir, daha sonra ekip arkadaşlarıyla bir apartmanın 4'üncü katındaki daireye gitti. Burada bir süre arkadaşlarıyla sohbet eden Demir, balkona çıktı.

  • Dışarıdan gelen sesler üzerine balkona çıkan arkadaşları, Demir'i aşağıda kanlar içinde yatarken görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Demir'in öldüğü belirlendi.

Dünya'da tanınan bir isimdi

Türkiye Salsa Şampiyonası'nı 4 kez kazanan, ABD'deki Dünya Latin Dansları Şampiyonası'nda yarıştığı salsa kategorisinde üçüncü seçilen Demir'in, ünlü sanatçıların kliplerinde oynadığı belirtildi.

Cem Demir'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, kısa süre önce annesini kaybeden ve çevresine kendisiyle kimsenin ilgilenmediğini söylediği iddia edilen Demir'in kazara düşerek mi öldüğü, yoksa intihar mi ettiğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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