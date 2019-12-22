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Dünyada en çok bilimsel makaleyi Çin üretiyor, Türkiye 17.sırada

Bilim ve mühendislik alanında hakemli dergilerde yayımlanan makale sayısında Çin son iki senede Amerika Birleşik Devletleri’ni (ABD) geride bıraktı. Türkiye ise dünya çapında 17. sırada bulunuyor. 2018 yılında 33 bin 536 makale üreten Türkiye bir çok Avrupa ülkesini geride bıraktı. Ancak bu sıralamada üniversite ve akademisyen sayısı dikkate alınmıyor.

Haber Merkezi Diğer
Türkiye listede 17.sırada yer aldı.
Türkiye listede 17.sırada yer aldı.

ABD Ulusal Bilim Vakfı, bilim ve mühendislik alanında hakemli dergilerde yayımlanan makaleler ve konferanslarda sunulan bildirileri derleyerek dünyada akademik üretimin haritasını çıkarıyor. Bu hesaplamada uluslararası Scopus dizinine giren yayınlar dikkate alınıyor. 2018 yılında bu alanda dünya çapında 2 milyon 556 bin makale veya bildiri yayımlandı.

Son iki senede ABD’nin yıllardan beri süren üstünlüğüne son veren Çin 2018 yılında da zirvede yer aldı. Dünyada üretilen 5 makaleden biri (yüzde 21) Çin’e ait. Bu hesaplamada yazarların uyruğu değil; makale yayımlanırken çalıştığı kurumsal adres esas alındı. Çin’den tam 528 bin makale yayımlandı.

ABD ise 423 bin makale ile ikinci sırada yer aldı. Yayımlanan her 100 makale veya bildiriden 17’si ABD’ye ait. Üçüncü sırada 136 bin ile (yüzde 5,3) Hindistan yer alırken Almanya 104 bin makale ile (yüzde 4,1) dördüncü sırada kendine yer buldu.

Listenin 5. sırasında ise 99 bin bilimsel üretim ile Japonya yer alıyor. Bu ülkeleri sırasıyla İngiltere (98 bin), Rusya (82 bin), İtalya (71 bin), Güney Kore (66 bin) ve Fransa (66 bin) izledi.

Türkiye ise dünya çapında 17.sırada bulunuyor. Türkiye 2018 yılında bilim ve mühendislik alanında 33 bin 536 makale veya bildiri üretti. Türkiye’nin payı ise yüzde 1,3 oldu.

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