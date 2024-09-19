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Dünya'nın en büyük boykot platformu: 'Boykot Dedektifi' mobil uygulaması yayınlandı

Dünya'nın en büyük boykot platformu: 'Boykot Dedektifi' mobil uygulaması yayınlandı

14:0019/09/2024, Perşembe
G: 19/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Boykot ürünlerinin listelerini yayınlamak için hazırlanan Boykot Dedektifi uygulaması, Android için indirilmeye sunuldu.
Boykot ürünlerinin listelerini yayınlamak için hazırlanan Boykot Dedektifi uygulaması, Android için indirilmeye sunuldu.

Dünyanın boykot konusundaki en büyük platformu olan Türkiye merkezli "Boykot Dedektifi" 648 bin kişilik kitlesiyle, uzun süredir beklenen mobil uygulamasını Google Play Store'de yayınladı. Boykot hareketine dair duyarlı kitlelere yol gösterici olan bu uygulama, Android kullanıcıları için indirilmeye sunuldu.

Kullanıcıların çeşitli markaların boykot edilip edilmemesi gerektiği konusunda bilgi almasını sağlayan Boykot Dedektifi mobil versiyonu yayımlandı.


100 bin indirmeyi geçti, kendi kategorisinde birinci sırada!

Yayınlanmasının ardından ilk dört gün içinde 100 binden fazla indirilen uygulama, "Yaşam" kategorisinde 1.sıraya yükseldi ve genel kategorilerde ise kısa sürede ilk 10'a girdi. Uygulama, 23 binden fazla Android telefon modeline indirilebiliyor,

Apple (IPhone) kullanıcılarına alternatif sunuldu

Henüz "App Store" onayı bekleyen iPhone kullanıcıları için ise bir alternatif geliştirildi. Apple cihaz kullanıcıları, uygulama onaylanana kadar platformun hizmetlerinden www.boykotdedektifi.org internet sitesi üzerinden faydalanabilecekler.

İnsani hassasiyet için rehber niteliğinde

Boykot Dedektifi, Müdafaa-i İslam Derneği tarafından geliştirilmiş olup, özellikle
"Gazze ve Doğu Türkistan"
gibi bölgelere insani hassasiyet gösteren kitlelere uygulaman zulme karşı, önemli bir rehberlik niteliği taşıyor. Uygulama, boykot kampanyaları hakkında güncel bilgilere hızlı ve kolay erişim sağlıyor.


Günlük alışverişlerimiz esnasında siyonizmle mücadele edebiliriz! İşte Türkiye'de satılan İsrail malları ve markaları market ürünleri tam liste 2024

İsrail ürünlerini boykot etmek isteyenler için genellikle tüketici ürünleri, tarım ürünleri, teknoloji şirketleri ve diğer İsrail menşeli ürünler bu listelerde yer alır. Türkiye'de satılan İsrail markaları boykot konusu, İsrail'in Filistin'e yönelik soykırım ve katliamları nedeniyle dünya genelinde vatandaşların başlattığı bir eylemdir. Marketlerde satılan İsrail markalı ürünleri boykot, katil İsrail ve onun destekçilerine karşı oldukça etkili bir mücadele yöntemidir. Günlük alışverişlerimiz sırasında siyonist ürünlere ve hizmetlere karşı bilinçli bir şekilde boykot uygulayarak Filistin’deki katliama karşı önemli bir mesaj verebiliriz. Filistin İnsiyatifi boykot ürünlerine ilişkin geniş kapsamlı bir katalog yayınladı. İşte içecekten, yiyeceğe, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinden temizlik ve bebek ürünlerine kadar İsrail ürünleri boykot listesi.

Katliam destekçisi firmalar basit numaralarla tüketiciyi kandırmaya çalışıyor

7 Ekim'de Filistin'de başlayan soykırımdan bugüne İşgalci İsrail devletine desteğiyle bilinen Coca-Cola, Burger King ve Algida isimli firmalar, bu süreçte istikrarla yürütülen boykot sonucu büyük maddi zararlara uğradı. Bu kayıpları minimalize etmeye çalışan firmaların girmediği şekil, yapmadığı numara kalmadı. Coca-Cola, içeceklerin üzerine yazdıkları "Esra'nın emeğiyle Türkiye'de üretildi" gibi sloganlarla ürüne yerli bir imaj vermek istedi. Burger King, logosunu değiştirerek "daha içimizden" biri gibi gözükmeye çabaladı. Algida, dolaplardaki 'Algida' yazısını silerek bir illüzyon yapmaya çalıştı. Firmaların satışlarını arttırmak için yaptıkları bu stratejiler bizlere hem boykotun ne kadar işe yaradığını hem de tüketicinin gücünün yeri geldiğinde bir adalet silahı gibi bu firmaların başlarına dayanabileceğini kanıtlamış oldu.


#boykot listesi
#boykot dedektifi
#mobil uygulama

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