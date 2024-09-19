Dünya'nın en büyük boykot platformu: 'Boykot Dedektifi' mobil uygulaması yayınlandı

7 Ekim'de Filistin'de başlayan soykırımdan bugüne İşgalci İsrail devletine desteğiyle bilinen Coca-Cola, Burger King ve Algida isimli firmalar, bu süreçte istikrarla yürütülen boykot sonucu büyük maddi zararlara uğradı. Bu kayıpları minimalize etmeye çalışan firmaların girmediği şekil, yapmadığı numara kalmadı. Coca-Cola, içeceklerin üzerine yazdıkları "Esra'nın emeğiyle Türkiye'de üretildi" gibi sloganlarla ürüne yerli bir imaj vermek istedi. Burger King, logosunu değiştirerek "daha içimizden" biri gibi gözükmeye çabaladı. Algida, dolaplardaki 'Algida' yazısını silerek bir illüzyon yapmaya çalıştı. Firmaların satışlarını arttırmak için yaptıkları bu stratejiler bizlere hem boykotun ne kadar işe yaradığını hem de tüketicinin gücünün yeri geldiğinde bir adalet silahı gibi bu firmaların başlarına dayanabileceğini kanıtlamış oldu.