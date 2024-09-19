Dünya'nın en büyük boykot platformu: 'Boykot Dedektifi' mobil uygulaması yayınlandı

Dünyanın boykot konusundaki en büyük platformu olan Türkiye merkezli "Boykot Dedektifi" 648 bin kişilik kitlesiyle, uzun süredir beklenen mobil uygulamasını Google Play Store'de yayınladı. Boykot hareketine dair duyarlı kitlelere yol gösterici olan bu uygulama, Android kullanıcıları için indirilmeye sunuldu.
Kullanıcıların çeşitli markaların boykot edilip edilmemesi gerektiği konusunda bilgi almasını sağlayan Boykot Dedektifi mobil versiyonu yayımlandı.
100 bin indirmeyi geçti, kendi kategorisinde birinci sırada!
Yayınlanmasının ardından ilk dört gün içinde 100 binden fazla indirilen uygulama, "Yaşam" kategorisinde 1.sıraya yükseldi ve genel kategorilerde ise kısa sürede ilk 10'a girdi. Uygulama, 23 binden fazla Android telefon modeline indirilebiliyor,
Apple (IPhone) kullanıcılarına alternatif sunuldu
Henüz "App Store" onayı bekleyen iPhone kullanıcıları için ise bir alternatif geliştirildi. Apple cihaz kullanıcıları, uygulama onaylanana kadar platformun hizmetlerinden www.boykotdedektifi.org internet sitesi üzerinden faydalanabilecekler.