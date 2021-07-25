Dünyanın en büyük süper yatlarından ’Dilbar’ İstanbul Boğazı’ndan geçti: Tam 256 milyon dolar değerinde

Spor

Fenerbahçe'nin en büyük avantajı ortaya çıkıyor: Yatırımlar meyvesini veriyor

Süper Lig’de bu sezon takımlar sahada 3 yerli oyuncu ile yer almak zorunda. Bu konuda en şanslı takım olan Fenerbahçe, geçen sezon yapılan yatırımlarla birlikte ilk 11 dahi yerlilerden oluşturulabiliyor.