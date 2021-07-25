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İSTANBUL

Dünyanın en büyük süper yatlarından ’Dilbar’ İstanbul Boğazı’ndan geçti: Tam 256 milyon dolar değerinde

Rus milyarder Alişer Burhanoviç Usmanov’a ait 256 milyon dolar değerindeki ’Dilbar’ isimli süper yat, İstanbul Boğazı’ndan geçti.

Haber Merkezi İHA
Dünyanın en büyük süper yatlarından ’Dilbar’ İstanbul Boğazı’ndan geçti: Tam 256 milyon dolar değerinde
Dünyanın en büyük süper yatlarından ’Dilbar’ İstanbul Boğazı’ndan geçti.

Rus milyarder Alişer Burhanoviç Usmanov’a ait 256 milyon dolar değerindeki ’Dilbar’ isimli süper yat, İstanbul Boğazı’ndan geçti.


13.5 milyar dolarlık servetiyle Rusya’nın 3’üncü, dünyanın ise 71’inci en zengin insanı olan Özbekistan asıllı Rus milyarder Alişer Burhanoviç Usmanov’un 256 milyon dolar değerindeki yatı İstanbul Boğazı’ndan geçti. ’Güzel Kızı’ anlamına gelen ‘Dilbar’ isimli 156 metre uzunluğundaki süper yatta 40 yolcu kapasitesiyle birlikte 80’den fazla mürettebat bulunuyor. Yatta helikopter pisti, 3 bin 800 metrekarelik yaşam alanı, misafirlerin ağırlanabildiği 20 lüks süitte bulunuyor.

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