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MUĞLA

Dünyanın en pahalı tatlılarından biri Muğla'da: Dilimi 5 bin lira

Muğla’nın geleneksel mutfak kültürünün kayıt altına alınarak gelecek kuşaklara aktarılması, kentin gastronomi potansiyelinin turizmle entegre edilmesi, yeme-içme ve kültür turizminin canlandırılması amacıyla Menteşe Belediyesi tarafından “Menteşe Mutfak Kültürü Atölyesi” açıldı. En dikkat çeken ürünü ise Muğla’nın coğrafi işaret tescilli ürünü, dilimi 5 bin lira olan ‘Muğla Saraylısı’ oldu.

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Haber Merkezi İHA
Dünyanın en pahalı tatlılarından biri Muğlada: Dilimi 5 bin lira
Muğla Saraylısı

Menteşe’nin tarihi Saburhane meydanında açılan atölyenin en dikkat çeken ürünü ise Muğla’nın coğrafi işaret tescilli ürünü ‘Muğla Saraylısı’ oldu. Muğla yöresine ait tat ve lezzetlerin sergilendiği stantlarda, Muğla Tarhanası, keşkek, odun ateşinde yapılmış ev ekmeği, reçel, salça, turşu ve kurutulmuş sebze ve meyveler satışa sunuldu.
“Menteşe Mutfak Kültürü Atölyesi”nde Muğla mutfağına özgü yemekler de yarışırken, Türkiye’nin ünlü şeflerinin de katıldığı etkinlikte yöre kadınları tarafından yapılan el yapımı yemekler yarıştı.

İHA

Dünyanın en pahalı tatlısı

Menteşe Mutfak Kültürü Atölyesinin en dikkat çeken ürünü Muğla Saraylısı oldu. Muğla Sanayi ve Ticaret Odası tarafından coğrafi işaret tescili alınan Muğla Saraylısı, Aysel Yüksel tarafından yapılırken, Muğla Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği Başkanı Timur Kocabıçak tatlının üzerine altın kaplama yaptı. Altın kaplamalı Muğla Saraylısının dilimi 5 bin liradan satışa sunulurken, 8 dilim Muğla Saraylısına 40 bin lira ödeme yapılacak.

İHA

“Saraylı tatlısının ortasına sarı lira konulurdu”

Muğla Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği Başkanı Timur Kocabıçak Muğla Saraylısı hakkında bilgi verdi. Kocabıçak, eskiden damat evi tarafından kız istemeye veya nişan takmaya giderken bu tatlının kız evine götürüldüğünü belirterek, “Altın Saraylı aslında çok geçmişimizde en eski tatlılarımızdan birisi Saraylının tam ortasına aslında bir tane sarı lira koyarlar. Kız evinde saraylı tatlısının içinde sarı lirayı bulan kim olursa çok mutlu olur. Aslında o sarı lira semboliktir. Bu gelenek Cumhuriyet’ten önce ve Cumhuriyet kurulduktan sonra daha artarak, ta ki 1960 yıllarına kadar devam etmiş. 1960 yıllarından sonra yavaş yavaş içine altın konulmamaya başlanmış. Altın yok ama Saraylımız hala altın değerinde. Biz bugün Saraylımıza altın kapladık. İçerisinde altın tozu var. Neden altın derseniz. Altın yenilebilir bir şey aslında. Tarihte altın yeniliyor. Kanuni Sultan Süleyman’ın yemeklerinde kullandığı biliniyor. Altın insan vücuduna girdiği andan itibaren 0,2 miligram altın insan vücudundaki toksinlerin atılmasına sebep oluyor” dedi.

İHA

“Menteşe’yi gastronomi kenti yapmak istiyoruz”

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise, “Muğla tarihi evleri ve yapısı ile korunmuş bir ilçe olarak bir kültür kenti konumunda. Ama bunun yanında somut olmayan kültürün yemekleri ile de ön planda. Geçmişten bu güne gelen Yörük kültürünün de kullandığı yemeklerimizin tanıtılması noktasında Menteşe’de gastronomi ve mutfakları ile beraber tarihi bölgemiz Saburhane’de Muğla’nın geçmişten bu güne olan yemeklerin tanıtılması noktasında güzel bir etkinlik düzenledik. Burada çıntar, tarhana, keşkek, büryan gibi buna benzer 20’ye yakın yemeği tanıtarak bunu dışarıdan gelen misafirlerimize tanıtmak istedik. Muğla kültüründe de gastronomi şehri olma noktasında Menteşe’yi öne çıkarmak için bu etkinliği çok önemsiyoruz. Bu etkinlik sayesinde de kültür kenti özellikle Muğla merkez ilçesi Menteşemizi ön plana çıkarmak ve gastronomi kenti yapmak istiyoruz” dedi.

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Eskiden gariban yemeğiydi şimdi lüks hale geldi: Altın çağını yaşıyor
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Türkiye’deki birçok mezbahada günlük kesilen binlerce küçükbaş hayvanın sakatatları çiğ olarak Adana’ya getiriliyor. Başka şehirlerden Adana’ya çiğ şırdan getirilmesine rağmen, zaman zaman kesimlerin azalması nedeniyle talebi karşılamakta sıkıntı yaşanıyor.
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Ancak pandemi döneminde restoran ve lokantaların birçoğu kapalı olduğundan şırdanlar şoklanarak saklandı. Normalleşmeye dönülmesiyle işletmelere et yetiştirmek için kentte koyun kesimi de artınca şırdan stokları arttı.
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“Şırdanlar Adana’dan diğer illere gönderiliyor” <br><br> Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, şırdanın artık Adana ile özleşen bir yemek olduğunu söyleyerek, “Talep çok. Şırdanı esnaflarımız diğer illerden getiriyor. Toplama halinde satılıyor. Türkiye’deki bütün şırdanlar Adana’da toplanıyor ve daha sonra gerekli dezenfekte işlemleri yapılıyor. Bunun ardından da pişirilmiş halde Adana’dan diğer illere gönderiliyor” diye konuştu.
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“İşlerimiz çok güzel” <br><br>Pandemi başlamadan önce her ay il il gezip şırdan aradığını belirten şırdancı Emin Kertiş ise şu anda bir sorun yaşamadıklarını belirtti. Şırdanın altın çağını yaşadığını söyleyen Kertiş, “Bu sene mutluyuz. Kesimler bol. Ürünlerimizi stokladık. 5.Uluslararası Adana Lezzet Festivali öncesi de mutluyuz. Türkiye’yi karşılamak için hazırız, herkesi bekliyoruz. İşlerimiz çok güzel” ifadelerini kullandı.
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Kargoyla şırdan gönderdiğini de aktaran Emin Kertiş, “Yapılan haberler ve sosyal medya sayesinde ürünlere talep oldukça fazla. Türkiye’nin her yerinden şırdan istiyorlar ve onlara kargoyla ulaştırıyoruz. Yurt dışından da çok talep var ama gıdanın yasak olması nedeniyle oraya gönderim sağlayamıyoruz. Gelen vatandaşlar el bavulunda kendileri götürüyor. Şırdan altın çağını yaşıyor. Herkesi bu lezzetleri tatmak için Adana’ya bekliyoruz” dedi.
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Her koyundan bir tane çıkan ve çiğ olarak tanesi 8-10 lira arasında satılan şırdan, pişmiş olarak ise 15-20 lira arasında satılıyor.
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