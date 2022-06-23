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KAHRAMANMARAŞ

'Dünyanın en saçma binası' tarih oldu: Geriye moloz yığınları kaldı

İnternet arama motorlarında, 'Dünyanın en saçma binası' yazılıp arama yapıldığında yaklaşık 300 bin sonuç arasında ilk sırada çıkan Kahramanmaraş İl Özel İdare İş Merkezi Binası tamamen yıkıldı. Yıkımı tamamlanan binanın molozları iş makineleri ile kaldırılıyor.

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Haber Merkezi İHA
Dünyanın en saçma binası tarih oldu: Geriye moloz yığınları kaldı - Kahramanmaraş haberleri
Yaklaşık 6 ay önce yıkım işlemine başlanan binadan geriye ise moloz yığınları kaldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında yıkılmasına karar verilen bina ve çevresinde yaklaşık 6 ay önce yıkım işlemleri başlanmış, alanda önce eski adliye binası, daha sonra eski emniyet müdürlüğünün bazı birimlerinin içinde bulunduğu binaların yıkımları gerçekleşmişti.

İki bin 110 metrekare alana kurulu sarı, mavi ve kırmızı renklerle kentin hemen hemen her yerinden görünen bina, yaklaşık 90 bölümden oluşuyordu.

İHA

Binanın yıkımı ile ilgili büyükşehir belediyesinin bütçesine, 6 milyon 600 bin lira katkı sağlanmış oldu.

Yaklaşık 6 ay önce yıkım işlemine başlanan binadan geriye ise moloz yığınları kaldı. İş makineleri yardımıyla moloz yığınları kaldırılırken, binanın yerinde adeta yeller esiyor.

İHA

Binanın yıkımını onayladığını ifade eden Yakup Koca, "Ben Almanya’da yaşıyorum. Google’de arama yaptığımda bu bina çıkıyordu ve gelince göremeyince şaşırıp sordum. Güzel bir proje çizmişler. Biz gurbetçiler özellikle park yeri bulamıyorduk. Onaylıyorum Kahramanmaraş için hayırlı uğurlu olur" dedi.

Kahramanmaraş’ta, 1994 yılında yapılan İl Özel İdare binasının da bulunduğu bölge Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm alanı ilan edildi. 4 dönümlük alanda 25 yapı ve 300 bağımsız birim yer alacak.

Kahramanmaraş'taki Google'de arama yapıldığında ’dünyanın en saçma binası’ olarak çıkan bina yıkılacak
GÜNDEM
Kahramanmaraş'taki Google'de arama yapıldığında ’dünyanın en saçma binası’ olarak çıkan bina yıkılacak

Ünü dünya geneline yayılmıştı: Dört ay sonra tamamen ortadan kaybolacak
FOTOĞRAF 8
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Kahramanmaraş’ta 1994 yılında iş merkezi olan yapılan İl Özel İdare binası, mimari yapısı ve renkleriyle ünü dünya geneline yayıldı.<br>
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Kentin birçok noktasından görülmesi nedeniyle vatandaşların da adres tarifi konumunda bulunan bina, internet arama motoru Google’da ‘Dünyanın En Saçma Binası’ yazılıp, arama yapıldığında yaklaşık 300 bin sonuçtan ilk sırada çıkıyor.
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nce 2019 yılında yıkılmasına karar verilen bina ve çevresinde 2 ay önce yıkım işlemleri başladı. Alanda önce eski adliye binası, daha sonra emniyetin bazı birimlerinin içinde bulunduğu emniyet binalarının yıkımları gerçekleşti.
Title
Adanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesiyle başlayan süreçte hayata geçirilecek proje kapsamında, 40 dönümlük alana sahip alan da çalışmalar 2 ay önce başlamıştı. 25 yapı ve 300 bağımsız birimin yer aldığı adada en dikkat çekici yer ise saçma bina oldu.
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2 bin 110 metrekare alana kurulu sarı, mavi ve kırmızı renklerle kentin hemen hemen her yerinden görünen bina, yaklaşık 90 bölümden oluşuyordu.
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2018 yılında ‘Dünyanın en saçma binası’ <br><br>Yıkım işlemlerinin yapıldığı alanda çevre güvenliği alınırken, bina sarı, mavi ve kırmızı renklerinden kurtuldu. Daha sonrada yıkımına başlandı. Dron ile görüntülenen binanın yıkımında çatıda yıkım yapan iş makinaları görüldü.
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Binanın yıkım aşamasına şahit olan vatandaşlar ise ellerinde cep telefonu ile görüntü almaya devam ediyor. Kimi vatandaş binayı, kimisi de bina ile hatıra fotoğrafı çektiriyor.
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Bina yıkımını izleyen Ahmet Atçı, “Kahramanmaraşlıların birçoğu da seviyordu bu binayı ama yıkım işleminde çalışan arkadaşlara sorduğumuzda bayağı çürük olduğunu söylediler. İleride sorun yaşanabileceğini de iletiler” dedi.<br>Yıkım işlemini gerçekleştiren firma yetkililerinden Ali Sarı ise \"Binanın yüzde 30’luk kısmını yıktık. Yıkım çatıdan iş makinaları ile gerçekleşiyor\" dedi.<br>Binanın yıkımı ile ilgili büyükşehir belediyesinin bütçesine, 6 milyon 600 bin lira katkı sağlanacak.
Ünü dünya geneline yayılmıştı: Dört ay sonra tamamen ortadan kaybolacak
Kahramanmaraş'ta valilik ve özel idare iş merkezi binalarının da aralarında bulunduğu 40 dönümlük ada alana yapılması planlanan şehir meydanı projesi kapsamında, 'dünyanın en saçma binası'nın yıkım çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 2 ay önce yıkımına başlanan saçma bina, 4 ay sonra tamamen ortadan kaybolacak.


Geriye moloz yığınları kaldı

Geriye moloz yığınları kaldı

​'Dünyanın en saçma binası' tarih oldu.
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