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KONYA

"Dünyanın nazar boncuğu" için sevindiren haber: Kurtarma projesi hazır

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan ve son yıllarda kuruma noktasına gelen Meke Gölü'nün yeniden hayat bulması için yapılan çalışma doğrultusunda, Karapınar Atık Su Arıtma Tesisi'nden gölü besleyen yer altı suyuna günde yaklaşık 7 bin metreküp su taşınacağını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Dünyanın nazar boncuğu için sevindiren haber: Kurtarma projesi hazır
Arşiv

Karapınar-Ereğli kara yolunun 7. kilometresindeki, kuş bakışı görünümü dolayısıyla "dünyanın nazar boncuğu" olarak adlandırılan Meke Gölü, volkanik patlama sonucu 5 milyon yıl önce meydana gelen kraterin zamanla suyla dolmasıyla oluştu.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin kamp yaptığı ve büyüleyici manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakan gölde, geçmişte 12 metre derinliğinde su bulunuyordu.

Son yıllarda ise Meke Gölü, küresel ısınma, bölgede sulu tarımın yaygınlaşması ve yer altı su seviyesinin azalmasıyla kuruma noktasına geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde Meke Gölü'nün su potansiyelinin artırılması ve eski ihtişamına kavuşması için kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Kuruma noktasına geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Meke Gölü'nün kuraklığın etkisiyle son yıllarda kuruma noktasına geldiğini hatırlattı.

Gölün, dünyada ender rastlanan jeolojik yapılardan biri olduğunu dile getiren Kurum, "Hatırlıyorum önceden Meke Gölü'nde metrelerce derinliğinde su vardı. Dünyanın nazar boncuğu olarak adlandırdığı bu göle eskiden insanlar kamp yapmaya gelirdi. Turistler bu gölün büyüleyici manzarasına hayran kalır ve burada fotoğraf çektirirdi. Ancak zamanla gerek iklim değişikliğinin gerek kuraklığın etkisi gerekse tarımsal sulamaya bağlı olarak yer altı sularının çekilmesi gölü kuruma noktasına getirdi." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum


Jeolojik miras Meke Gölü uyarısı: Eski haline dönemeyebilir
GÜNDEM
Jeolojik miras Meke Gölü uyarısı: Eski haline dönemeyebilir

Çözüm önerileri tartışıldı

Kurum, gölün eski görüntüsüne yeniden kavuşması için paydaşlarla ortak bir çalışma yürüttüklerini aktardı.

Bakanlık olarak bu duruma kayıtsız kalmadıklarını ve hemen bir çalışma başlattıklarını dile getiren Kurum, bu kapsamda Bakanlığa bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesinden yetkililer, Hacettepe Üniversitesi ile Konya Teknik Üniversitesi'nden akademisyenlerin bir araya geldiğini, Meke Gölü'nün su potansiyelini artıracak çözüm önerilerini tartıştığını bildirdi.

Göle, "içme suyu" kalitesinde arıtılmış su verilecek

Kurum, hayata geçirilecek projeyle Meke Gölü'nün eski cazibesine kavuşacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Karapınar Atık Su Arıtma Tesisi'nin içme suyu kalitesinde arıtılan suyunu, Meke Gölü'nü besleyen yer altı suyuna veriyoruz. Bu projeyle Meke Gölü eski günlerinde olduğu gibi büyüleyici ve ihtişamlı görüntüsüne yeniden kavuşacak. Meke Gölü'ne can suyu olacağımız bu projeyle inşallah göl ve çevresi yeniden kamp yapanların ve turistlerin cazibe merkezi haline gelecek."

Meke Gölü alarm veriyor: Kızıl alana döndü
GÜNDEM
Meke Gölü alarm veriyor: Kızıl alana döndü

Günde yaklaşık 7 bin metreküp su taşınacak

Kurum, Meke Gölü'ne su taşınacak atık su arıtma tesisinin, 8,5 kilometre uzaklıkta olduğunu dile getirdi.

Projenin yatırım bedelinin yaklaşık 3,5 milyon lira olduğunu aktaran Bakan Kurum, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Atık su arıtma tesisinden, Meke Gölü'nü besleyen yer altı suyuna günde yaklaşık 7 bin metreküp su taşıyacağız. İnşallah bir yılın sonunda ise 2 milyon 532 bin metreküp suyu gölümüze taşımış olacağız. Ülkemizde arıtılan suların sadece yüzde 5'i kullanılıyor.

Hedefimiz bu oranı artırmak. İklim değişikliğiyle ilgili 2030'larda, 2050'lerde artık tüm dünyada su savaşlarının meydana geleceği ve suyun çok daha kıymetli olacağı bir sürece giriyoruz. Dolayısıyla mevcut sularımızı yeniden kullanacak adımları da atmak durumundayız.

Biz de Meke Gölü'ndeki izolasyonu sağlayarak arıtma tesisimizdeki suyu bu gölümüze taşıyacağız. İnşallah farklı su kaynaklarıyla da burayı besleyerek Meke Gölü'nün daha da canlanmasını sağlayacak adımları atacağız."

  • Öte yandan fotoğraf ve doğa tutkunlarına her mevsim ayrı güzellikler sunan bölgede oluşan 350'den fazla obruk ile Meke Gölü'nün UNESCO Küresel Jeopark Ağı'na kazandırılması için başlatılan çalışmanın devam ettiği belirtildi.

'Dünyanın nazar boncuğu' 8 bin yıllık güzellik: Meke Gölü
FOTOĞRAF 8
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Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan, görünümü nazar boncuğuna benzediği için dünyanın nazar boncuğu diye anılan Meke Gölü, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
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Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan ve Dünyanın nazar boncuğu diye anılan Meke Gölü havadan görüntülendi.
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Son yıllarda özellikle yaz aylarında kuruyan Meke Gölü, kış aylarında bölgenin aldığı yağış miktarına bağlı olarak yer yer oluşan su birikintileri ve kristalleşen toprak görüntüsüyle büyüleyici bir güzellik sunuyor.
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Son yıllarda özellikle yaz aylarında bölge az yağış aldığı için kuruyan Meke Gölü, kışın ise yer yer oluşan su birikintileri ve kristalleşen toprak görüntüsüyle büyüleyici bir güzellik sunuyor.
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'Dünyanın nazar boncuğu' 8 bin yıllık güzellik: Meke Gölü
Konya'da görünümü nazar boncuğuna benzediği için "dünyanın nazar boncuğu" diye anılan, yaklaşık 8 bin yıl önce iki aşamalı volkanik patlama sonucu meydana gelen Meke Gölü, yerli ve yabancı misafirlerini ağırlıyor.

Dünyanın nazar boncuğu 'Meke Gölü'nde bir damla su kalmadı
FOTOĞRAF 14
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Meke Gölü, 5 milyon yıl önce volkanik patlamayla meydana gelen kraterin, zamanla suyla dolması, 9 bin yıl önce ise gölün ortasında ikinci patlamanın olması ve buranın da suyla dolması sonucu oluştu. Yeraltı su kaynaklarından beslenen ve suyu tuzlu olan Meke'nin ortasında, 50 metre yükseklikte volkan konisi bulunuyor.
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Daha önce 12 metre derinliğinde su bulunan Meke Gölü, 2000'li yılların başından itibaren kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yer altı su seviyesinin her geçen gün azalması sonucu kurudu. Yağışlar nedeniyle ilkbahar aylarında mikroorganizmalardan kaynaklanan, kırmızı renge boyanan ve neredeyse bir avuç su bulunan gölde şimdi sıcaklığın artıp buharlaşmanın etkisiyle bir damla bile su kalmadı.
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'MASMAVİ SUYU VE KUŞ TÜRLERİ VARDI' <br> <br> Karapınar'da oturan ve TEMA Vakfı’nın 26 yıldır gönüllü temsilciliği ile bölgeye gelen turistlere gönüllü rehberlik yapan Musa Ceyhan, masmavi suyunun olduğu ve kuş türlerine ev sahipliği yapan Meke Gölü'nün kurumasının kendisini üzdüğünü söyledi.
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Ceyhan, şunları söyledi: ''Dünyanın Nazar Boncuğu' Meke Gölü yerli ve yabancı turistlerin uğrak bir yeriydi. 15 senedir bu göl kurumaya yüz tuttu. Ondan önce masmavi suyu ve kuş türleriyle cıvıl cıvıl olan çok güzel bir turizm alanımızdı. Yeraltı sularımız azaldıkça gölün suyu çekildi. İklim değişikliği Meke'nin kurumasında önemli bir faktör...
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Gölün kurumasına çok üzülüyoruz. Yıllardır buraya gelen yerli ve yabancı turistlere gönüllü olarak rehberlik yapıyordum. Tabi o zamanlar buralar çok güzeldi. Şu an da kimse gelmez oldu. Kuşlar bile küsüp gitti.''
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'İNSANLAR BURAYA GELİP YÜZERDİ' <br> <br> Göl kurumadan önce insanların bölgeye gelip yüzdüğünü belirten Ceyhan, ''Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'dan yardım bekliyoruz. Burayı canlandırsın. Tekrar eski canlılığına kavuşsun. Turizme kazandırılsın. Burası dünyada eşi benzeri olmayan bir göl. Kurtarılıp, eski güzel haline gelmesini çok istiyoruz...
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Eskiden vatandaşlarımız göle girip yüzerlerdi. O zaman masmavi suyu vardı. Göl kaynak sularından besleniyordu. Maalesef kaynak suları da kurudu. Yeraltı sularını bilinçli kullanmamamız lazım. İleride tek bir damla suya muhtaç olabiliriz. Bir defa daha böyle kuruduğunu söylüyorlar. Tekrar eski haline gelebilmesi için yeraltı sularının yükselmesi gerekiyor...
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Suyu çeken binlerce kuyu var. Yeraltı suları yükselmezse yarın öbür gün sulu tarım yapanlarda susuz kalabilir. Başka bir yerden su verilecekse bile bir an önce Konya Ovası'na bu suyun verilip buraların yeniden canlandırılması lazım...
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Biz o eski güzelliği olan Meke Gölü'nü istiyoruz. Böyle kurumuş halini değil. Kuşların geldiği, insanlar gelip gezdiği bir yer olsun istiyoruz'' diye konuştu.
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Dünyanın nazar boncuğu 'Meke Gölü'nde bir damla su kalmadı
Title
Dünyanın nazar boncuğu 'Meke Gölü'nde bir damla su kalmadı
Title
Dünyanın nazar boncuğu 'Meke Gölü'nde bir damla su kalmadı
Title
Dünyanın nazar boncuğu 'Meke Gölü'nde bir damla su kalmadı
Title
Dünyanın nazar boncuğu 'Meke Gölü'nde bir damla su kalmadı
Dünyanın nazar boncuğu 'Meke Gölü'nde bir damla su kalmadı
Konya'nın Karapınar ilçesinde, 'Dünyanın nazar boncuğu' olarak bilinen krater bir yapıya sahip Meke Gölü'nde bir damla bile su kalmadı. Kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle yeraltı su seviyesinin hızla azalması sonucu kuruyan göl, eski günlerini arıyor. Bölgede 26 yıldır TEMA Vakfı'nın gönüllü temsilciliğini yapan Musa Ceyhan (67), ''Burada insanlar göle girip yüzerdi. Kuş türleri olurdu. Şimdi eski halinden eser kalmadı. Biz böyle kurumuş olan Meke Gölü'nü değil, yine kuşların geldiği, insanların gezip dolaştığı gölümüzü istiyoruz'' dedi.
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