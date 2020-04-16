Dünyaya örnek oluyoruz: Tedbiri elden bırakmayacağız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk günden beri sergilediği kararlı liderlik sayesinde Türkiye koronavirüs krizini örnek bir şekilde idare ediyor. Daha önce benzeri görülmemiş bu tehdit nedeniyle dünya büyük bir baskı altındayken Türkiye yıllardır sağlık sistemine yaptığı yatırımların karşılığını alıyor.” ifadelerini kullandı. Altun, Twitter hesabından Türkiye’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine ilişkin İngilizce paylaşımda bulundu. Bu süreçte Erdoğan’ın sergilediği liderliğe dikkati çeken Altun, şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk günden beri sergilediği kararlı liderlik sayesinde Türkiye koronavirüs krizini örnek bir şekilde idare ediyor. Daha önce benzeri görülmemiş bu tehdit nedeniyle dünya büyük bir baskı altındayken Türkiye yıllardır sağlık sistemine yaptığı yatırımların karşılığını alıyor. Hükümetimiz, sağlık sistemini harekete geçirerek, sağlık çalışanlarına destek olarak, çok sayıda test gerçekleştirerek, tedavi ve aşı konusunda birçok Ar-Ge çalışması yürüterek ve koronavirüs tedavisinin tamamını ücretsiz bir hale getirerek vatandaşlarını korumaya devam ediyor.”

100 MİLYAR TL’LİK PAKET

Altun, Erdoğan’ın aynı zamanda “ekonomiye destek olması amacıyla 100 milyar liralık bir paket hazırlandığını” açıkladığını hatırlatarak, Hazine ve Maliye Bakanlığının bir yandan mali piyasalarda istikrarı sağlarken diğer yandan küçük ve orta ölçekli işletmelere destek olmak için gerekli bütün önlemleri aldığını aktardı Türkiye’nin diplomatik bir atılımla dünyada yardım isteyen bütün ülkelere destek olma noktasında da her türlü girişimde bulunduğunu belirten Altun, “Yaptığımız insani yardımlarla dünyaya öncülük ediyoruz ve koronavirüs sürecinde de bu konumumuzu korumaya sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

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Altun, sosyal mesafenin tam olarak uygulanabilmesi için hafta sonu için getirilen sokağa çıkma yasakları da dahil olmak üzere birçok tedbiri uygulamaya geçirdiklerini anımsatarak, Türkiye’de hastalığa yakalanan insan sayısında, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısında ve vefat sayısında azalma gözlemlendiğine dikkati çekti.

TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYACAĞIZ

Tedbiri elden bırakıp vaka sayısında ani bir artış meydana gelmesine izin vermeyeceklerinin altını çizen Altun, şunları kaydetti: “Bu zorlu zamanda, Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir lidere sahip olduğumuz için gerçekten çok şanslıyız. Hükümetimizin bu krizi bu kadar sağlam ve başarılı bir şekilde yönetiyor olmasının ardında Cumhurbaşkanımızın kararlı liderliği yatıyor. Halkımız da Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar sayesinde hükümetimizin talimatlarına uymaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliği sayesinde Türkiye bu krizden diğer ülkelere kıyasla çok daha iyi bir şekilde çıkacaktır. Halkımızın cömertliği ve sağduyusu sayesinde bu zorluğun üstesinden gelmekle kalmayacak, aynı zamanda küresel halk sağlığı uygulamaları konusunda da dünyaya öncülük etmeye devam edeceğiz.”

Hepsi uydurma

Şükriye Tutkun

Ünlü sanatçı Şükriye Tutkun, İletişim Başkanı Fahrettin Altun hakkında çıkan iddialara tepki gösterdi. Tutkun, “Burası tinercilerin mevzilendiği bir yerdi. İki kere yangın çıktı. Fahrettin Bey burayı ıslah ediyorlar. Ev yapıldığı, yıkıldığı söyleniyor hepsi uydurma” dedi. Tutkun, “Burası tinercilerin mevzilendiği, olayların çıktığı bir yerdi. Aslında korkuyorduk. Mahallemizde iki kere yangın yaşadık. Yangın ne zaman çıkacak diye korkuyorduk. Fahrettin Beyler burayı ıslah ediyorlar, ekiyorlar, biçiyorlar. Ev yapıldığı, yıkıldığı söyleniyor. Her şey uydurma. Burada yıkılan ev falan yok. Fahrettin Beyin evi de gördüğünüz gibi bir yalı değil. Herkes komşuluğundan memnun. Sempatik insanlar. Kimseye zararları yok. Sempatik, hayvan sever ve doğasever insanlar” ifadelerini kullandı.