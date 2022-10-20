Dünyayı keşfet ödülü kazan: Skyroad fotoğraf yarışması için başvuru zamanı

'Skyroad ile Keşfet' fotoğraf yarışmasına başvurular bugün başladı. ‘Dünyanın Seyahat Rotalarını Keşfet’ temasıyla düzenlenecek yarışma için son başvuru tarihi 30 Kasım. Albayrak Grubu markalarından, gezi ve kültür-sanat dergisi temasıyla yola çıkan Skyroad, geçtiğimiz senelerde yoğun ilgi gören fotoğraf yarışmasının bu sene üçüncüsünü gerçekleştiriyor. Ana sponsorlarının Cacharel, RHG Enertürk Enerji, Koza Altın, Vakıfbank ve Yıldız Holding olan yarışmanın ulaşım sponsoru THY.

150 BİN TL ÖDÜL

Geçen sene ‘Türkiye’nin Seyahat Rotaları’ konusuyla toplamda 60 bin lira ödülü olan yarışma, bu sene pandeminin sona ermesiyle odağını dünyaya çevirdi ve ödül 150 bine yükseldi. Yarışmanın jüri koltuğunda, Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş, Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Şebnem Coşkun, Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Yılmaz, Fotoğraf Sanatçısı İsmail Küçük ve Manzara Fotoğrafçısı İlhan Eroğlu var.

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BU YIL DÜNYAYA AÇILDIK

Skyroad Dijital Yayın Yönetmeni Ayşegül Arslan “Geçtiğimiz yıllarda yarışmacılarımız yalnızca Türkiye sınırları içerisinde çektiği fotoğraflarla katılım sağlarken bu yıl sınırları genişlettik ve dünyaya açıldık.” dedi. Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü de “Türkiye turizmine katkı sunmak amacıyla başlattığımız yarışmamızda bu yıl hem Türkiye’den hem de dünyadan fotoğraflar göreceğiz.” diye konuştu.