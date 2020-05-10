Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 10 bin lira ceza BURSA'da jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü yakalanınca otomobilini yakmaya çalıştı. Güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için 10 bin TL para cezası uygulandı.

Haber Merkezi 10 Mayıs 2020, 23:37 Son Güncelleme: 10 Mayıs 2020, 23:40 DHA