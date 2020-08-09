'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü kovalıyordu: Samsun'daki yunus polisinden acı haber geldi Samsun'da yürek yakan bir olay yaşandı. 33 yaşındaki yunus polisi Adem Keskin, uygulama noktasında 'dur' ihtarına rağmen kaçan otomobil sürücüsünü kovalamaya başladı. Bu sırada motosikletinin hakimiyetini kaybeden Keskin devrilerek metrelerce sürüklendi. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan polis memuru, tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Haber Merkezi 09 Ağustos 2020, 09:44 Son Güncelleme: 09 Ağustos 2020, 09:56 DHA