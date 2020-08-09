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Gündem Dur ihtarına uymayan sürücüyü kovalıyordu Samsundaki yunus polisinden acı haber geldi
SAMSUN

'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü kovalıyordu: Samsun'daki yunus polisinden acı haber geldi

Samsun'da yürek yakan bir olay yaşandı. 33 yaşındaki yunus polisi Adem Keskin, uygulama noktasında 'dur' ihtarına rağmen kaçan otomobil sürücüsünü kovalamaya başladı. Bu sırada motosikletinin hakimiyetini kaybeden Keskin devrilerek metrelerce sürüklendi. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan polis memuru, tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Haber Merkezi DHA
Şehit olan polis memurundan geriye fotoğrafları kaldı.
Şehit olan polis memurundan geriye fotoğrafları kaldı.

Olay, gece saatlerinde Atakum ilçesinde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus ekibinin denetimi sırasında, bir otomobil sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Sürücüyü yakalamak için takibe başlayan yunus polisi Adem Keskin, motosikletin hakimiyetini kaybetti.

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  • Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, metrelerce sürüklenen Keskin ağır yaralandı. Keskin, kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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Hayat kurtarmıştı

Hayatını kaybeden Keskin, daha önce yapılan bir uygulamada yine 'dur' ihtarına uymayıp kaçan bir sürücüyü, kaza yaparak alev alan aracından kurtarmıştı. Keskin'in acı haberi, ailesi ve görev arkadaşlarını hüzne boğdu.

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  • Olayın ardından kaçan araç sürücüsü ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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