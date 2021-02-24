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MANİSA

Durakta beklerken öldürülen kadın doğum gününde toprağa verildi

Durakta beklerken öldürülen kadın doğum gününde toprağa verildi

Manisa'da durakta servis beklerken silahlı saldırıya uğrayan ve hayatını kaybeden 33 yaşındaki Semiha Peker bugün toprağa verildi. Genç kadının bugün doğum günü olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi AA
Genç kadının yakınları cenazede ayakta durmakta zorlandı.
Genç kadının yakınları cenazede ayakta durmakta zorlandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, durakta servis beklerken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Semiha Peker'in (33) cenazesi, memleketi Sarıgöl ilçesinde defnedildi. Otopsi işleminin ardından yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan teslim alınan bir çocuk annesi Peker'in cenazesi, ailesinin yaşadığı Sarıgöl ilçesi Ayan Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Bugün doğum günü olduğu öğrenilen Peker'in cenazesi, helallik alınması sonrası Pazar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

'GİTME ANNECİĞİM! NASIL KIYDILAR KIZIMA?'

Semiha Peker'in annesi Şengül Peker ile kızı Emine Aysun'un cenaze töreninde güçlükle ayakta durduğu gözlendi. Anne Şengül Peker, kızının ardından "Kızıma nasıl kıydılar, gitti güzel kızım, bir daha gelmeyecek. Yavrum gidiyor, gitme anneciğim." diye ağıt yaktı.

Semiha Peker'in kızı Emine Aysun ise annesinin cenazesinin ardından bir demet gülle yürüdü. Öte yandan, olayda kullandığı hafif ticari aracı ve tüfeği Salihli'de yol kenarında bırakarak kaçan cinayet zanlısı Y.K'nin yakalanması çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

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Olay

Dün Salihli'de çalıştığı tavuk eti işleme fabrikasına gitmek için Şehitler Mahallesi'ndeki durakta servis beklemeye başlayan Semiha Peker'e durağa yaklaşan 45 EL 605 plakalı araçtan tüfekle ateş edilmiş, ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan kadın müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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