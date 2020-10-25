Durmak yok!

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POLİTİKA

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Azerbaycan ordusunun ilerleyişi sürüyor. Karabağ’da Ermenistan güçlerine büyük darbe vuran ordu, Ağdere, Hocavend, Fuzuli, Hadrut ve Gubadlı yönlerinde değişen yoğunlukla harekâtına devam ediyor. Dünkü operasyonda Ermenistan’ın destek noktaları da imha edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ermeni savunma hatları yerle bir.
Ermeni savunma hatları yerle bir.

Azerbaycan ordusunun, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar tam gaz sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, operasyonların dün gece boyunca Ağdere, Hocavend, Fuzuli, Hadrut ve Gubadlı yönlerinde değişen yoğunlukta sürdüğü belirtildi. Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açan Ermenistan güçlerine karşı açılan ateşle Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı istikametlerinde ciddi zaiyat verdirildiği ifade edildi.

DESTEK NOKTALARINA İMHA

Ermenistan ordusunun silah, mühimmat ve yakıt depolarının imha edildiği, Ermenistan güçlerinin bazı yönlerde geri çekildiği kaydedildi. Azerbaycan ordusunun, Ermenistan güçlerinin birkaç destek noktasını imha ettiği, önemli iletişim hatlarını kontrol altına aldığı ve önemli tepeleri işgalden kurtardığı bildirildi. Tüm cephe boyunca çatışmaların sürdüğü, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu belirtildi.

BORÇLARI SİLİNECEK

Bu arada Azerbaycan Bankalar Birliğinden yapılan açıklamaya göre, ülkedeki tüm bankaların aldığı ortak karar gereği operasyonlarda şehit olan askerlerin kredi borçları faizleriyle birlikte silinecek. Karara göre, operasyonlarda yaralanan askerlerin kredi borçlarına 27 Eylül'den itibaren faiz hesaplanmayacak. Ermenistan'ın saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin de kredi borçlarının faizleriyle birlikte silineceğinin belirtildiği açıklamada, operasyonlarda şehit düşen banka çalışanlarının ailelerine şehidin yıllık maaşı tutarında ödeme yapılacağı kaydedildi.

  • Azerbaycan jetleri bomba yağdırdı
  • Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Ermenistan güçlerine ait tank, sığınak ve karakolları hava saldırılarıyla imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetlerinin dün yerel saatle 13.00-15.00'te Ağdere ve Ağdam yönünde Ermenistan güçlerine ait 3 tank, 2 sığınak ve 4 karakolu imha ettiği bildirildi.
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