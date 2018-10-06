AK Parti teşkilatı Kızılcahamam’da “Dürüstlük, samimiyet, gayret” temasıyla kampta buluşuyor. Bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açış konuşmasıyla başlayacak AK Parti’nin 27’ncisini yapacağı kampta 3 bakan, 2 genel başkan yardımcısı ve Grup Başkanı Naci Bostancı kritik konularda partililere sunum yapıp sorularını yanıtlayacak.

Kampın ağırlıklı gündemini mahalli seçimler başta olmak üzere MHP ile ittifak, af, yeni sisteme ilişkin Meclis’e getirilecek uyum düzenlemeleri, güvenlik, dış politika ve ekonomideki gelişmeler oluşturacak. Kampta Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Mehmet Özhaseki yerel seçimler konusunda ayrı ayrı sunum yapacak. Ünal, “2019’u anlamak ve 2004’ten bugüne AK belediyecilik” başlıklı sunumunda seçim çalışma ve stratejilerine ilişkin bilgi verecek.

SEÇİM SUNUMU

Özhaseki de 81 ilde seçmenle yüz yüze görüşen başkan yardımcılarının seçime ilişkin gözlemlerini aktaracak. Mahalli seçimlerde gösterecekleri adayların nasıl olması gerektiği konusunda ipuçları verecek. Meclis’in yeni dönemde çalışma takvimine ilişkin bilgilendirmeyi ise Grup Başkanı Naci Bostancı yapacak.

TERÖR VE DIŞ POLİTİKA

Bakanlar da kritik konularda kampı bilgilendirecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik konularıyla ilgili gelinen nokta ve atılacak adımlar hakkında sunum yapacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dış politikaya ilişkin kampı bilgilendirecek. İdlib ve Münbiç başta olmak üzere Suriye ve Irak’ta yaşanan gelişmelerle ilgili Rusya ve İran’la yapılan temaslar, ABD ile yaşanan gerginlik, AB süreci, Almanya, Hollanda ile son günlerde düzelen ilişkiler gündeme gelmesi beklenen konu başlıkları arasında yer alıyor.

REKLAM

ONLARIN İLK KAMPI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da kampta Türkiye’nin ekonomide geldiği nokta başta olmak üzere kur oyunu ve önümüzdeki günlerde atılacak adımları paylaşacak. Kamp, sunumlarının ardından genel istişare ve değerlendirme bölümüne geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın moderatörlüğünde vekiller soru soracak bakanlar ve genel başkan yardımcıları cevap verecek. Daha sonra kamp Erdoğan’ın kapanış konuşmasının ardından sona erecek. Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde yer alan diğer bakanların katılacağı ilk kampı olma özelliğini de taşıyacak.

GÜNDEM Tebriz’de PKK tahriki

GÜNDEM 12 HDP’li 3 CHP’li vekile fezleke