Gündem Duş alan kadını dikizlerken yakalanan sapığa dayak Beni polise verme diye yalvardı
İSTANBUL

Duş alan kadını dikizlerken yakalanan sapığa dayak: 'Beni polise verme' diye yalvardı

Maltepe'de banyodaki eşinin havalandırma penceresinden izlendiğini fark eden Ramazan K., kaçan sapığı sokakta kovalayarak yakaladı. Ramazan K'nın şüpheliyi yere yatırıp tokat attığı anlar kameraya yansıdı. 'Ağabey beni polislere vermeyin, bir daha yapmayacağım' diyerek yalvaran şahıs gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

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Haber Merkezi DHA
Duş alan kadını dikizlerken yakalanan sapığa dayak: Beni polise verme diye yalvardı
Şüphelinin taciz ettiği kadının kocasına yalvardığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 07.30 sıralarında Maltepe'de meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı binanın bodrum katında oturan Kezban K. banyoya girdi. Duş aldığı sırada bir kişinin banyo penceresinden kendisini izlediğini fark ederek durumu eşi Ramazan K.'ya söyledi. Ramazan K. şüpheliyi kovalamaya başladı. Sokakta yaşanan kovalamacanın ardından şüpheli yakalandı. Ramazan K. şüpheliyi yere yatırıp tokatladı.

Tacizci şahıs, öfkeli kocanın elini öperek, "Abi elini ayağını öpeyim, vallahi aklım başımda değil, yemin ediyorum. Abi ne olur polise verme abi" diye yalvardı.

Şüphelinin elini öperek yalvardığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA

ÜSTÜNDEN ÇIKAN ŞOKE ETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli Muhammed Ç'yi (22) gözaltına alarak Küçükyalı Polis Merkezi'ne getirdi. Şüphelinin yapılan üst aramasında ceplerinde kadın iç çamaşırları bulundu.

DHA

Polis olay yerinde yaptığı incelemede ise yerde içinde kimlik bulunan bir cüzdan buldu. Cüzdanın sahibine ulaşan polis, şüphelinin üzerindeki iç çamaşırlarının cüzdan sahibinin eşine ait olduğu ortaya çıktı. Yapılan sorgulamada Muhammed Ç'nin iç çamaşırlarını sokaktaki çöp kutusundan aldığını söylediği öğrenildi.


DHA

Yapılan işlemlerinin ardından Kartal Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen Muhammed Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


DHA

"CAM DAHA BÜYÜK OLSA GİRMEYE ÇALIŞACAK"

Ramazan K., "Sabah 07.00-07.30 civarlarında bizim burası lavabomuz. Eşim içerideyken vatandaşın birisini buradan gözetleme yaparken yakaladık. Sonra emniyet güçlerimize teslim ettik. Sinekliğimizi yırtmış. Cama zorlama yapıyor. Girmesi mümkün değil ama zorluyor yani. Cam daha büyük olsa girmeye çalışacak. Daha kötü şeyler yapmaya çalışacak.

DHA

Ben gördüm, arkasından seslenince bu taraftan kaçtı. Ben de koşarak yakaladım. 'Ağabey beni polislere vermeyin, bir daha yapmayacağım.' gibi şeyler söylüyordu. Emniyetimizin daha çok önlem almasını isteriz. Bunlar yarın başkasının başına da gelebilir. Küçük çocuklara olabilir, büyüklere olabilir. Bugün yakalandı ama yarın yakalanamayabilir. Daha başka şeyler de yapabilir" dedi.

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