Düşen askeri eğitim uçağından kurtarılan pilotlar hastanede: Sağlık durumları iyi

İzmir’de denize düşen askeri eğitim uçağı pilotlarından Albay Ahmet Kendir ve Yarbay Hakan Eryılmaz, helikopter ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi. Her iki pilotun da sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.