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İZMİR

Düşen askeri eğitim uçağından kurtarılan pilotlar hastanede: Sağlık durumları iyi

İzmir’de denize düşen askeri eğitim uçağı pilotlarından Albay Ahmet Kendir ve Yarbay Hakan Eryılmaz, helikopter ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi. Her iki pilotun da sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Düşen askeri eğitim uçağından kurtarılan pilotlar hastanede: Sağlık durumları iyi
Pilotlar ambulans helikopterle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi.

İzmir’in Foça ilçesinde denize düşen askeri eğitim uçağı pilotlarından Albay Ahmet Kendir ve Yarbay Hakan Eryılmaz Foça Komando Okulundaki pistten havalanan ambulans helikopterle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi. Her iki pilotun da sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Hastaneye gelen Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli de arkadaşlarının durumunu yakından takip ediyor.

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