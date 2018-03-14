GündemDüşen jette ölenlerin cenaze törenlerinin yapılacağı yerler belli oldu
POLİTİKA

İran'da düşen uçaktaki ölenlerin cenaze törenlerinin yapılacağı yer belli oldu

Düşen jette ölenlerin cenaze törenlerinin yapılacağı yerler belli oldu

İran’da düşen jette hayatını kaybeden 10 kişinin cenaze törenlerinin yapılacağı yerler belli oldu. Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından cenazeler ailelerine teslim edildi.

Haber MerkeziIHA
İran’da düşen jette hayatını kaybeden 10 kişinin cenaze törenlerinin yapılacağı yerler belli oldu
İran’da düşen jette hayatını kaybeden 10 kişinin cenaze törenlerinin yapılacağı yerler belli oldu

İran’da düşen jette hayatını kaybeden 10 kişinin cenazesi öğle saat 12.15 sıralarında Atatürk Havalimanı’na getirilmiş, buradan da Adli Tıp Kurumu’na götürülmüştü.

Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından cenazeler ailelerine teslim edildi. Hayatını kaybeden 10 kişinin cenaze namazlarının yeri ve saatleri belli oldu.

Mina Başaran’ın, Sinem Akay’ın ve Burcu Gündoğan Urfalı’nın cenaze namazları Ataköy 5. Kısım Camii’nde ikindi namazını müteakip, Ayşe And ve Aslı Gül İzmirli’nin cenaze namazları Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak.

Eda Uslu’nun cenaze namazı Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak. Liyana Hananel için Ulus Musevi Mezarlığında ve Jasmin Baruh Siloni için öğle saatlerinde Ulus Musevi Gasilhanesi’nde tören düzenlenecek.

Öte yandan Melike Kuvvet’in cenazesi özel uçak Konya’ya götürülecek, Zeynep Coşkun’unda da cenazesi İBB ambulansıyla Bursa’ya götürülecek.

Acılı baba uçağın pilotuna kızının cenazesini sordu
GÜNDEM
Acılı baba uçağın pilotuna kızının cenazesini sordu

3 yaşındaki oğlu cesedinin başında ağlarken bulundu
GÜNDEM
3 yaşındaki oğlu cesedinin başında ağlarken bulundu

Sahibi yurtdışına kaçan Çiftlikbank’ın 300 hayvanı Tekirdağ’da
Ekonomi

Sahibi yurtdışına kaçan Çiftlikbank’ın 300 hayvanı Tekirdağ’da

Sahibi yurt dışına kaçan ve binlerce insanın mağdur olduğu Çiftlikbank’ın 300 büyükbaş hayvanı Tekirdağ’da süt üretiyor. Tesislerdeki hayvanların, yurt dışından 3 yıl boyunca satılamaz ve kesilemez şartı ile getirildiği öğrenildi.
Beşiktaş-Bayern Münih
Spor

Beşiktaş-Bayern Münih

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, 5-0'ın rövanşında Vodafone Park'ta Bayern Münih'i ağırlıyor.
Tekirdağ'da 1,5 yaşındaki kız çocuğuna kreşte dayak iddiası
Gündem

Tekirdağ'da 1,5 yaşındaki kız çocuğuna kreşte dayak iddiası

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1,5 yaşındaki bebeklerinin, özel kreşte dövüldüğünü iddia eden aile şikayetçi oldu. Okul yetkileri çocuğun başka bir çocuk tarafından ısırıldığını ileri sürdü.
BİM Xiaomi Mi Bluetooth hoparlör satacak
Teknoloji

BİM Xiaomi Mi Bluetooth hoparlör satacak

Perakende mağazalar zinciri BİM son dönemlerde teknoloji meraklıları için ilginç kampanyalar yaparak adından söz ettirmeyi başardı. Marketler zinciri Apple markalı ürünler, PS 4 ve iPhone X’ten sonra şimdi de Xiaomi Mi Bluetooth hoparlör satacak.
'Kızıma tecavüz etti' diyerek öldürdüğü çocuğun sonucu aileyi şoke etti
Gündem

'Kızıma tecavüz etti' diyerek öldürdüğü çocuğun sonucu aileyi şoke etti

Adana’da 8 ay önce 13 yaşındaki kıza tecavüz ettiği ve hamile bıraktığı ileri sürülerek kızın babası tarafından öldürülen çocuğun yapılan DNA testi sonucu ile bebeğin babası olmadığı ortaya çıktı. Öldürülen çocuğun ailesi ise olaya isyan ederek suçluların cezasını çekmesini istedi.

KAPAT

YUKARI