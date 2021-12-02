Gündem Düşen telefonunu almak istedi kayakların arasına sıkıştı
İSTANBUL

Düşen telefonunu almak istedi kayakların arasına sıkıştı

Kartal sahili'nde düşen cep telefonunu almaya çalışırken kayalıklar arasına sıkışan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ekipler, cep telefonunu da düştüğü yerden aldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Düşen telefonunu almak istedi kayakların arasına sıkıştı
Düşen telefonunu almak istedi kayakların arasına sıkıştı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kartal Sahili'nde meydana geldi. Yiğitcan Sarıkaya, arkadaşlarıyla birlikte oturduğu kayalıklarda cep telefonunu düşürdü.

KAYALIKLARIN ARASINA SIKIŞTI

Düşen telefonu almaya çalışan Sarıkaya, kayalıkların arasına sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede sahile gelen itfaiye ekipleri, hidrolik kesici alet kullanarak kayaları ayırıp, sıkışan kişiyi kurtardı.

Düşme sonucu yaralanan Sarıkaya, ambulansla hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri yaklaşık 2 metre kayalıkların içine düşen cep telefonunu çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Yaralı kişinin arkadaşı ise telefonun çıkarılması üzerine itfaiye ekiplerine sarılarak teşekkür etti.

Sakarya'da pes dedirten olay: 4 aylık bebeklerini arabada kilitleyip alışverişe gittiler
GÜNDEM
Sakarya'da pes dedirten olay: 4 aylık bebeklerini arabada kilitleyip alışverişe gittiler

Okulda pitbull dehşeti: 5 öğrenciyi ısırarak yaraladı
GÜNDEM
Okulda pitbull dehşeti: 5 öğrenciyi ısırarak yaraladı
BMde silahlı saldırgan alarmı

BM'de silahlı saldırgan alarmı

Genel Merkez kapatıldı, tüm personel uyarıldı.
Fitchten Türkiye açıklaması

Fitch'ten Türkiye açıklaması

​Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 10,5'e yükseltti.
Talancılar durdurulsun

Talancılar durdurulsun

​Kredinin yüzde 60'ını dolar zenginleri alıyor.
Gizli açık ambargo dönemi kapandı

Gizli açık ambargo dönemi kapandı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli silah sanayiine övgü.
Öncelik düşük faiz

Öncelik düşük faiz

​Yeni Hazine Bakanı Nureddin Nebati'den ilk mesaj.
Hedefi 11 ayda aştık

Hedefi 11 ayda aştık

​İhracatta yıllık hedef olan 211 milyar dolar şimdiden aşıldı.

Paket mini reform köklü

Paket mini reform köklü

​Siyasi Partiler ve seçim kanunlarında değişiklikler içeren çalışmada son aşamaya gelindi.

Aksa Müslümanlarındır

Aksa Müslümanlarındır

​Mescid-i Aksa'nın İslami kimliği BM'de teyit edildi.

Türbelere neden gidiyoruz?

Türbelere neden gidiyoruz?

​Hastalıklara çare bulmak ve psikolojik rahatlama en bilinen sebepler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.