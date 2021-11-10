Düşman dili

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Partisinin Meclis Grubu’nda önemli açıklamalar yaptı. Bahçeli, şunları söyledi:
KANDİL’İ HDP’YE HAYKIR
Sayın Kılıçdaroğlu, eğer mertsen, HDP’li yoldaşlarının karşısına dikil de Kandil’i yerle yeksan edeceğini söyle. Yozgat’a gidip bunu Bozok yaylasının yiğitlerine değil, HDP’li bölücülerin yüzüne haykır, haykır da adam mısın değil misin karar verelim.
BÜYÜKELÇİ BİLDİRİSİNİN SİYASİ AYAĞI
CHP Genel Başkanı, yabancı devlet büyükelçilerinin tamamına bir mektup göndermiştir. Bu mektup bir siyaset krizidir. Bu mektup 5 Kasım skandalı olarak tarihe geçecektir. Kılıçdaroğlu baştan ayağa Türkiye alerjisiyle yazılmış satırlarda ayan beyan jurnalcilik yapmıştır. Bu zillet mektubunu okuduktan sonra Kılıçdaroğlu’nun şayet Türkiye’ye çekilmiş bir silah değilse, biliniz ki esir edilmiş bir siyasetçi olduğuna kesin kanaat getirmiş durumdayım. CHP Genel Başkanı’nın yabancı sefirlere Türkiye’nin iç meselesi olan bir projeyle ilgili mektup yazıp casusluğa heves etmesi kimin telkini, kimlerin tertibidir? Sayın Kılıçdaroğlu seni ele geçiren kimdir? İtiraf et de yardım edip elinden tutalım. Ülkemizdeki muazzam bir projeyi nasıl ispiyonlarsın? (On büyükelçinin Osman Kavala bildirisi) 18 Ekim bildirisinin anlaşıyor ki, siyasi ayağı sensin.
TÜRKKAN’A ZEHİR ZEMBEREK TEPKİ
Şehit aileleri milletimizin engin ferasetine emanettir. Bunlara hakaret ve küfür bir bakıma şehitlerimize hıyanettir. Bir şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir, düşman dilidir. Bu edepsizlik, bu ahlaksızlık, bu kansızlık; hepimizin yüreğini dağlamıştır. ‘Burası Kürdistan’dır diyen bölücüye tık yok, ama şehidin bacısına ağza alınmayacak küfürler var.