Gündem Duvarda görünce hemen yıkımı durdurdular Orada durmasına gönlümüz el vermedi
İSTANBUL AKTÜEL

Duvarda görünce hemen yıkımı durdurdular: 'Orada durmasına gönlümüz el vermedi'

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binanın bir duvarında ayna ve üzerine asılı Türk bayrağı olduğu görülünce yıkım durduruldu. Yıkım firmasında görevli Yunus Çalı, kepçe ile duvara ulaşarak "Bu hepimizin ortak değeri" dediği bayrağı aldı.

Haber Merkezi DHA
Duvarda görünce hemen yıkımı durdurdular: Orada durmasına gönlümüz el vermedi
Yıkım ekibinin bayrak hassasiyeti cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde önceki gün saat 15.30 sıralarında 2 katlı binanın yarısını yıkımı yapıldı. Kepçe operatörü yıkıma devam ederken, birinci katta ortaya çıkan bir odanın duvarında asılı ayna ve üzerinde Türk bayrağı olduğu görüldü.

Yıkım firmasının yetkililerinden Yunus Çalı, operatöründen kepçeyi yere indirmesini istedi.

DHA

Kepçenin üzerine çıkan Çalı, duvara ulaşarak buradaki ayna ve üzerindeki Türk bayrağını aldı.


Türk bayrağının yere değdiğini gören Mehmetçik yardıma koştu
GÜNDEM
Türk bayrağının yere değdiğini gören Mehmetçik yardıma koştu

DHA

Bayrak hassasiyeti cep telefonu kamerası ile görüntülendi.


Polisin bayrak hassasiyeti: Yerde görünce katlayıp araca götürdü
GÜNDEM
Polisin bayrak hassasiyeti: Yerde görünce katlayıp araca götürdü

DHA

Yunus Çalı, indirdiği Türk bayrağını öperken, "İlk yıkımda bayrağımızı göremedik. Sonraki yıkımda görünce, hemen aldık. Bayrak hepimizin ortak değeri. Orada durmasına gönlümüz el vermedi" dedi.

DHA

Alışverişe gittiği sırada kepçe ile yıkılan binanın duvarından Türk bayrağının alınmasını cep telefonu ile görüntüleyen Halil Tuncer, "Kardeşimiz duvardaki bayrağı görünce hızla kepçeye binerek onu almaya gitti. Bayrağımızı inşallah her zaman göklerde tutmaya devam edeceğiz. Bayrak, bizim her şeyimiz" dedi.

Mehmetçikten bayrak hassasiyeti
FOTOĞRAF 5
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Elazığ ve Malatya'nın bağlantısında yer alan 16 ile geçişi sağlayan 2 bin 400 metrelik iki tüneli ile ve dünyada orta açıklığı ile 4. sırada yer alan, aynı zamanda Eyfel Kulesi'yle aynı miktarda çelik kullanılan Kömürhan Köprüsü, 3 gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Bakan Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla açıldı.
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Açılışın ardından ekipler, platformu ve bayrakları topladı.
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Katlanma sırasında Tük bayrağı büyük olduğu için yere değdi. O sırada durumu gören İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, koşarak müdahale etti.
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Ekiplere yardım eden jandarma, bayrağı usulüne uygun yere değdirmeden katladı.
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Mehmetçikten bayrak hassasiyeti
Elazığ'da Kömürhan Köprüsü açılışı sonrasında Türk Bayrağının katlanmaya çalışırken yere değdiğini gören Mehmetçik, yardım ederek bayrağı usulüne göre yere değdirmeden katladı.

Malatyalı gencin bayrak hassasiyeti duygulandırdı
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Malatyalı gencin bayrak hassasiyeti duygulandırdı
Malatyalı gencin bir internet cafenin camının alt kısmına yapıştırılan Türk bayrağını kaldırarak üst tarafa yapıştırdığı görüntüler izleyenleri duygulandırdı. Sosyal medya hesabında yayınlanan görüntü kısa süre içinde tıklanma rekorları kırdı.


Suriyeli çocukların Türk bayrağı hassasiyeti kamerada
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Suriyeli çocukların Türk bayrağı hassasiyeti kamerada
Niğde'de, çöpe atılan sopalı küçük Türk bayrakları, kağıt toplayıcısı Suriyeli iki çocuk tarafından alındı. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen çocuklardan biri, daha büyük olan bayrağı merdiven korkuluğuna astı.


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