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Duyarsız vatandaşlar Mudanya sahillerini çöplüğe çevirdi

Bursa'nın ilçesi Mudanya’ya yüzmeye gelen tatilciler, sahilleri çöplüğe çevirdi. İlçeye ağırlıklı olarak günübirlikçi tatilciler akın etti.

Haber Merkezi İHA
Duyarsız vatandaşlar Mudanya sahillerini çöplüğe çevirdi
Bölgede denize giren tatilciler sahili bu hale çevirdi.

Bursa’da Kurban Bayramı tatilini Mudanya’nın Kumyaka sahilinde geçirmek isteyenler vatandaşlar sahilleri çöplüğe çevirdi. Ağırlıklı olarak Bursa’dan günübirlikçi vatandaşların yüzmeye geldiği sahillerin görüntüsü şehir çöplüklerini aratmadı.

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