Duyarsız vatandaşlar Mudanya sahillerini çöplüğe çevirdi

Bursa’da Kurban Bayramı tatilini Mudanya’nın Kumyaka sahilinde geçirmek isteyenler vatandaşlar sahilleri çöplüğe çevirdi. Ağırlıklı olarak Bursa’dan günübirlikçi vatandaşların yüzmeye geldiği sahillerin görüntüsü şehir çöplüklerini aratmadı.
Bursa’da Kurban Bayramı tatilini Mudanya’nın Kumyaka sahilinde geçirmek isteyenler vatandaşlar sahilleri çöplüğe çevirdi. Ağırlıklı olarak Bursa’dan günübirlikçi vatandaşların yüzmeye geldiği sahillerin görüntüsü şehir çöplüklerini aratmadı.
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