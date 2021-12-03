Duygulandıran fotoğraf: Beslediği köpek ölü bulunan evsiz adamın başından bir an bile ayrılmadı

Olay, Ekrem Orhon Mahallesi sahil mevkiinde meydana geldi. Bugün öğle saatlerinde çardakta bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar 112 Acil Servis’i aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çardakta hareketsiz yatan şahsın hayatını kaybetmiş olduğunu belirledi.

İnceleme başlatıldı

Şahsın çevredekilerin yakından tanıdığı Osman Ali Yıldız isimli evsiz olduğu anlaşıldı. Güneysu ilçesine bağlı Başaran köyündeki evi yanan Yıldız’ın ailesiyle arasının kötü olduğu ve Rize merkezde sokaklarda yaşadığı öğrenildi. Yıldız’ın cansız bedeni adli tıp doktoru ve savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.



Köpek başından ayrılmadı



Yıldız’ın cenazesi kaldırılana kadar başından ayrılmayan sokak köpeği ise dikkat çekti. Yıldız’ın cenazesi cenaze arabasına taşınırken köpek yine yanından ayrılmayarak Yıldız’ı takip etti. Yıldız’ın aylardır köpekle ilgilenerek beslediği öğrenildi. Cenaze aracının hareket etmesi ile olay yerinden uzaklaşan köpek her yerde sahibini aramaya başladı.

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Bölgede seyyar satıcılık yapan Rasim Özdin, beslediği sokak köpeğinin Yıldız hayattayken yanından bir an olsun ayrılmadığı gibi öldüğünde de ayrılmadığını dile getirerek, “Köpek vardı yanında. Uyumuyorsa giderdi marketten tavuk alırdı ona. Tavukları kopeğe verirdi. Köpek onunla markete kadar giderdi. Köpek hiç ayrılmazdı ondan. Bugün de geldik bu hal ile karşılaştık. Sırtüstü çevirirken ben sağlık ekiplerine yardımcı oldum. O köpek yine ayrılmadı yanımızdan. Adamın evini köyde yakmışlar diye biliyorum. Bu ailesini dışlamış, ailesi bunu dışlamış. Vatandaşlar elbise getirir verirdi ona. Millet yemek alırdı, tıraş ettirirdi onu. Normalde emeklidir. Buralarda yatardı. Emekli maaşını çekerdi. Onu da burada çalardılar cebinden” ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 23 Araklı ilçesi Kaymaklı Mahallesi'nde kronik hastalıkları olan Ömer Güven, 29 Ekim'de yaşamını yitirdi. Güven'in 11 yıl önce sahiplendiği Alman çoban köpeği 'Fero' ise her gün sahibinin mezarına gidip başında bekliyor. Mezarın üzerinde yatan köpeği görenler de duygusal anlar yaşadı. Fero'nun bu görüntüleri ise sosyal medyada ilgi gördü. 'SABAHA KADAR KAPIDA GERİ DÖNMESİNİ BEKLEMİŞ'<br><br>Ömer Güven’in oğlu Coşkun Güven, babasının 'Fero'yu evladı gibi sevdiğini belirterek şunları söyledi:<br>\"Babamın hayvan sevgisi çok fazlaydı. Sadece köpeklere değil, kedilere de sahip çıkıp beslerdi. Fero ile babam 11 yıldır beraberdi. Her günleri beraber geçerdi. Babam vefatından kısa bir süre önce hastalandı. Ambulans ile babamı almaya geldiklerinde Fero da buradaydı. Sabaha kadar kapıda geri dönmesini beklemiş... Babam vefat ettikten sonra tabutun başından ayrılmadı. Defnedilirken de mezarlıkta bekledi. Mezar başında kalabalık dağılınca gitmedi. Saatlerce mezarı başında yattı. Babam Fero'yu çok severdi. Fakat vefatından sonra anladık ki Fero da babamı çok seviyormuş.\" 'Fero', 7'nci günde de sahibinin mezarı başından ayrılmadı 'Fero', 7'nci günde de sahibinin mezarı başından ayrılmadı 'Fero', 7'nci günde de sahibinin mezarı başından ayrılmadı 'Fero', 7'nci günde de sahibinin mezarı başından ayrılmadı 'Fero', 7'nci günde de sahibinin mezarı başından ayrılmadı 'Fero', 7'nci günde de sahibinin mezarı başından ayrılmadı 'Fero', 7'nci günde de sahibinin mezarı başından ayrılmadı 'Fero', 7'nci günde de sahibinin mezarı başından ayrılmadı 'Fero', 7'nci günde de sahibinin mezarı başından ayrılmadı 'Fero', 7'nci günde de sahibinin mezarı başından ayrılmadı 'Fero', 7'nci günde de sahibinin mezarı başından ayrılmadı 'Fero', 7'nci günde de sahibinin mezarı başından ayrılmadı 'Fero', 7'nci günde de sahibinin mezarı başından ayrılmadı 'Fero', 7'nci günde de sahibinin mezarı başından ayrılmadı 'Fero', 7'nci günde de sahibinin mezarı başından ayrılmadı 'Fero', 7'nci günde de sahibinin mezarı başından ayrılmadı 'Fero', 7'nci günde de sahibinin mezarı başından ayrılmadı 'Fero', 7'nci günde de sahibinin mezarı başından ayrılmadı 'Fero', 7'nci günde de sahibinin mezarı başından ayrılmadı Duygulandıran bağlılık: 7'nci günde de sahibinin mezarı başından ayrılmadı Trabzon'un Araklı ilçesinde 1 hafta önce hayatını kaybeden Ömer Güven'in (92), Alman çoban köpeği 'Fero', sahibinin mezarı başında bekliyor. Güven'in oğlu Coşkun Güven "Fero, babam vefat ettikten sonra tabutun başından ayrılmadı. Mezar başında kalabalık dağılınca gitmedi. Saatlerce mezarı başında yattı" dedi.

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