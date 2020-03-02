Gündem Duygulandıran karenin hikayesi ortaya çıktı Eliyle yüzünü silemiyordu görev başında olduğu için
HATAY

Duygulandıran karenin hikayesi ortaya çıktı: Eliyle yüzünü de silemiyordu görev başında olduğu için

Duygulandıran karenin hikayesi ortaya çıktı: Eliyle yüzünü silemiyordu görev başında olduğu için

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Emin Yıldırım'ın cenaze töreninde, nöbet tutan Mehmetçiğe şemsiye açan ve Türkiye'nin takdirini kazanan Serap Abbasoğulları, yaşadıklarını anlattı. Abbasoğulları "Eliyle yüzünü de silemiyordu görev başında olduğu için. Önce iki peçete uzattım askere, baktım çok zor durumda, kendi kendini muhafaza edemiyor, kendi şemsiyemi askere tuttum. Yeğenlerim de yanımdaydı, onlar da bana şemsiyesini tuttu. O an aslında aklımdan geçen tek şey; onlar kar kış demeden bizim için mücadele ediyorlar, ben de onlar için bir şey yapabilmek istedim. Bunun için de çok gururluyum" dedi.

Haber Merkezi AA
Şehit cenazesinde Mehmetçiğe şemsiye tutan Serap Abbasoğulları yaşadıklarını anlattı.
Şehit cenazesinde Mehmetçiğe şemsiye tutan Serap Abbasoğulları yaşadıklarını anlattı.

Şemsiyeyle askeri yağmurdan korumaya çalıştığı sırada Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri tarafından fotoğraflanan Serap Abbasoğulları (34), AA muhabirine yaptığı açıklamada, komşu mahalleden şehit Uzman Onbaşı Emin Yıldırım'ın cenazesine katılmak üzere tören alanına geldiğini anlattı.

O sırada çok şiddetli sağanağın olduğunu ve yakınında duran askeri fark ettiğini belirten Abbasoğulları, o anı şöyle anlattı:

"Tören sırasında yukarı çıktık, asker orada nöbet tutuyordu ve aşırı yağmur vardı. O anda kendimi değil de askerin ıslanmasını istemediğim için şemsiye tuttum. Kendimi o an hiç düşünmedim, gözüm de aslında bir yandan diğer askerlerde idi, keşke herkes birer şemsiye alıp diğer askerlerimize tutsa diye düşünüyordum. Kesinlikle kendimi düşünmedim o an.

  • Eliyle yüzünü de silemiyordu görev başında olduğu için. Önce iki peçete uzattım askere, baktım çok zor durumda, kendi kendini muhafaza edemiyor, kendi şemsiyemi askere tuttum. Yeğenlerim de yanımdaydı, onlar da bana şemsiyesini tuttu. Biz kendimizi bir şekilde koruyabiliyoruz orada, onlar o an görev başında olduklarından dolayı tamamen korunmasızlar aslında, ben de o an onu koruma ihtiyacı duydum. Bir yandan şehidin cenazesini izliyordum, bir yandan da yanımdaki askeri yağmurdan korumaya çalışıyordum. Olay o şekilde gelişti."

Askerle kısa bir diyaloğa girdiklerini de kaydeden Abbasoğulları, askerin kendisine "Allah razı olsun" dediğini ve kendisinin de ona teşekkür ettiğini söyledi.

AA
Şehit olan Uzman Onbaşı Emin Yıldırım'ın cenaze töreninde, nöbet tutan Mehmetçiğe şemsiye açan ve Türkiye'nin takdirini kazanan Serap Abbasoğulları, yaşadıklarını anlattı.

Dualarının her zaman Mehmetçikle olduğunu vurgulayan Abbasoğulları, "O an aslında aklımdan geçen tek şey; onlar kar kış demeden bizim için mücadele ediyorlar, ben de onlar için bir şey yapabilmek istedim. Bunun için de çok gururluyum." dedi.

Fotoğrafının çekildiğinden haberi olmadığını ve haberlerde görünce de çok şaşırdığını ifade eden Abbasoğulları, gururlu olduğunu sözlerine ekledi.

"Bir şemsiyemizi esirgememişiz çok mu?"

Abbasoğulları'na şemsiye tutan Bircan Sarp (39) ise dün şehidin ve ailesinin yanında olmak için törene katıldıklarını aktardı.

Sağanak altında Mehmetçiğe şemsiye tutarken hissettiklerinin tarifsiz olduğunu kaydeden Sarp, "Onlar bir ana kuzusu, onlar bizim için canlarını verdi, çok üzgündük. Hepimiz kenetlendik orada. O an onu yapmamız gerekiyordu. Askerimiz bizim için göğsünü siper etmiş, biz ona bir şemsiyemizi esirgememişiz çok mu? Asker bir yandan ıslanıyor bir yandan ağlıyor, silmiyor, çok etkiledi bizi, Allah yardımcıları olsun. Allah vatanımızın yanında olsun, birliğimizi beraberliğimizi bozmasın." ifadelerini kullandı.

Vatan sağolsun
OYNAT 00:17
Vatan sağolsun
Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehidin 4 yaşındaki yeğeninin asker selamı verip 'Dayım şehit oldu, vatan sağ olsun' sözleri herkesi duygulandırdı.

OYNAT 01:47
"Şehitler tepesi boş kalmayacaktır. Bu topraklar şühedanın fışkırdığı topraklardır"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'deki hain saldırıda şehit olan askerlerimizden Emre Baysal'ın Pendik'te bulunan 15 Temmuz Şehitler Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Erdoğan törende, 'Şehitler Tepesi boş kalmayacaktır. Bu topraklar sıradan topraklar değil. Şühedanın fışkırdığı topraklardır, bu topraklar.' diye konuştu.


Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı

Gümrük Müdürlüğü
aracına roketli saldırı

Yaralıların olduğu öğrenilen bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Kritik İdlib mesajı

Kritik İdlib mesajı

"Rusya'nın kimseyle savaşa girmeye niyeti yok".
Mehmetçiğe şemsiye tutmuştu

Mehmetçiğe şemsiye tutmuştu

​Duygulandıran karenin hikayesi ortaya çıktı.
Ne soğuk ne saldırılar yıldırmadı

Ne soğuk ne saldırılar yıldırmadı

Binlerce sığınmacı sıfır noktasında kamp kurdu.
6 ülke için<br>para iadesi hakkı

6 ülke için
para iadesi hakkı

​Koronavirüs sonrası biletlerini iptal ettiriyorlar.
Vur Mehmedim!

Vur Mehmedim!

​Hak için, Allah için, mazlumlardan yükselen o ah için!

İkinci duyuruya kadar yasaklandı

İkinci duyuruya kadar yasaklandı

Borsadaki açığa satışlara yönelik yeni açıklama.
89 bini aştı

89 bini aştı

Dünyada koronavirüs kabusu büyüyor.
Ölüme terk edildiler

Ölüme terk edildiler

​Denizde mahsur kalan göçmenleri Türk Sahil Güvenlik kurtardı.
Marketlere<br>hücum ettiler

Marketlere
hücum ettiler

​ABD'de koronavirüsten bir kişi daha hayatını kaybetti.
11 ülkeye<br>vize muafiyeti

11 ülkeye
vize muafiyeti

​Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kahraman Mehmetçik için dua

Kahraman Mehmetçik için dua

​Bahar Kalkanı Harekatı için camilerde Fetih Suresi okundu.
Masonik suç örgütü

Masonik suç örgütü

​Adnan Oktar mason diplomasını kendi televizyonu A9 yayınında almıştı.
Durdurulamıyor

Durdurulamıyor

​Çin'de Kovid-19 salgınında can kaybı 2 bin 914'e yükseldi.
'Orta Doğu'yu değiştiren adam'

'Orta Doğu'yu değiştiren adam'

Dünyanın konuştuğu başarıya Hudson uzmanından çarpıcı yorum.
Karada ve<br>havada aman yok

Karada ve
havada aman yok

​Türkiye'nin verdiği süre bitti, Bahar Kalkanı başladı.
SİHA'lar İdlib harekatını tarihe geçirdi:
Dünya

SİHA'lar İdlib harekatını tarihe geçirdi: "Bu inanılır gibi değil, tanksavar kullanmaya kalksanız aylar sürer"

İdlib'de askerlerimize yönelik saldırıların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede SİHA fırtınası estirdi. Halep'ten Lazkiye kırsalına kadar SİHA'lar ile yüzlerce rejim askerini etkisiz hale getirildi. Çok sayıda zırhlı araç, her türlü mühimmat tesis ve deposu nokta atışlarla imha edildi. SİHA'ların özellikle Rus yapımı Pantsir S1 hava savunma sistemini bloke edip vurduğu görüntüler dünya basınında büyük ilgi gördü. Savunma analistleri sosyal medyada "İsrail'den sonra bunu yapabilen ikinci ülke Türkiye" yorumları yaptı. Peki, SİHA'lar nasıl bu kadar etkin ve başarılı operasyonlar yürütebildi? Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz'a göre de bu kabiliyet dünyada 4-5 ülkede var. Harekatı insansız hava araçlarının faaliyetleri üzerinden değerlendiren Oğuz "Hem SİHA'larımız hem hassas güdümlü mühimmatlarımız hem de elektronik harp kabiliyetimiz bir araya gelerek bu başarıyı getirdi" değerlendirmesinde bulundu.
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov: Türkiye tek başına Suriyeli mültecilere bakmak zorunda değil
Dünya

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov: Türkiye tek başına Suriyeli mültecilere bakmak zorunda değil

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, mülteciler konusunda Türkiye’ye derhal yardım edilmesi gerektiğini, Türkiye’nin tek başına Suriyeli mültecilere bakmak zorunda olmadığını söyledi.
Avrupa Birliğini göçmen endişesi sardı
Dünya

Avrupa Birliğini göçmen endişesi sardı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye'den Avrupa'ya göçmen akınını "endişeyle" izlediklerini bildirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.