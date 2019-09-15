Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün acı günü

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün 91 yaşındaki annesi Behiye Özlü tedavi gördüğü hastanede dün vefat etti.
Behiye Özlü'nün cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Eski bakanlardan İsmet Yılmaz, Fikri Işık ve Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak cenazeye katılan isimler arasında yer aldı.
- Behiye Özlü, 2016 yılında geçirdiği rahatsızlık sonrasında Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Beyin damarlarına pıhtı atması sonucu rahatsızlanan ve yoğun bakımda tedavi devam eden Behiye Özlü’nün Ankara Numune Hastanesi’nde de bir dönem tedavisi yapılmıştı. Dün hastanede yapılan tedavisi sırasında fenalaşan Özlü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.