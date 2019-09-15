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POLİTİKA

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün acı günü

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün dün vefat eden annesi bugün toprağa verildi. Behiye Özlü'nün cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cenaze törenine eski bakanlardan İsmet Yılmaz, Fikri Işık, Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak da katıldı.
Cenaze törenine eski bakanlardan İsmet Yılmaz, Fikri Işık, Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak da katıldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün 91 yaşındaki annesi Behiye Özlü tedavi gördüğü hastanede dün vefat etti.

Behiye Özlü'nün cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Behiye Özlü

Eski bakanlardan İsmet Yılmaz, Fikri Işık ve Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak cenazeye katılan isimler arasında yer aldı.

  • Behiye Özlü, 2016 yılında geçirdiği rahatsızlık sonrasında Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Beyin damarlarına pıhtı atması sonucu rahatsızlanan ve yoğun bakımda tedavi devam eden Behiye Özlü’nün Ankara Numune Hastanesi’nde de bir dönem tedavisi yapılmıştı. Dün hastanede yapılan tedavisi sırasında fenalaşan Özlü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.

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