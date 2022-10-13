Düzce Gençlik Günlerine 'Salkım Söğüt' damgası

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şiir albümünün 5’nci klibi olan ‘Salkım Söğüt’ün lansmanını Düzce Gençlik Günlerinde gerçekleştirdi.

Etkinliklerin açılış gününde Manga konseri öncesinde Anıtpark meydanını dolduran gençler Başkan Özlü'nün şiir sürprizi ile karşılaştı. Türk edebiyatına olan hassasiyetini ve verdiği değeri, önemli eserleri kendi sesinden yorumlayarak okuyan ve klip çekerek ölümsüzleştirmek isteyen Başkan Özlü, 5’nci şiir klibi ile gençlerin beğenisine sundu.

Seslendirdiği ilk video klibini Şair Turgut Uyar'ın "Türkiyem" adlı şiirine çeken Başkan Özlü, ardından sırasıyla Cahit Sıtkı Tarancı'nın "Memleket İsterim", Nazım Hikmet'in "Davet" ve Necip Fazıl Kısakürek'in "Sakarya Türküsü" şiiri ile klip çekimlerini sürdürdü.

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Beşinci klibinde Nazım Hikmet’in ‘Salkım Söğüt’ şiirini kendi yorumu ile seslendiren Başkan Özlü'nün, Düzce Gençlik Günlerinde yayınlanan klibi büyük ilgi gördü. Konser için alanı dolduran gençler, bir anda ekranlarda Başkan Özlü’nün şiir klibini görünce ilk etapta şaşkınlık yaşarken, ardından hep bir ağızdan şiire eşlik etti.



