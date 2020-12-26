10 lira olduğunu duyan tezgaha koştu

Sezonun ilk günlerinde 50 TL olan hamsinin kilosu, havaların soğuması ile Düzce’de 10 liraya düştü. Balığın 10 TL’ye düşmesi vatandaşların yüzünü güldürdü. Tezgahın önünde zaman zaman yoğunluk yaşandı.

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Halkımız yesin diye 10 liraya düşürdük

’Halkımız yesin diye 10 liraya sattığımız balık da var 20 liraya sattığımız balık da var’ diyen Düzceli Balıkçı Murat Kileci, "Çeşit çeşit balığımız var tezgahlarda. Daha ön plana çıkartmak için böyle yol boyunda 10 liraya hamsi satıyoruz. Talep güzel. Her gün taze taze balık geliyor ve bitiriyoruz Allah’a şükür. Hamsiyi 10 liraya düşürdüğümüz için yoğun talep var. Bir kilo alacak olan 2-3 kilo alıyor” şeklinde konuştu.

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Kar suyu denize indi balığın lezzeti arttı

Kar sularının denize akmasıyla balığın lezzetinin de arttığını belirten Kileci, “Denizlerimiz soğudu balığın lezzeti de güzel. Kar suları denize akmaya başladı. Balık lezzetleniyor ve gittikçe daha da güzelleşiyor. İri hamsilerimiz de var. Tabii onun fiyatı değişiyor. Hamsi ızgara yapılamaya başladı. Bu dönemde hamsinin ızgarası güzel olur çok pişirmemek kaydıyla” diye konuştu.

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Balık fiyatlarında şu anda düşüş var

Balık fiyatlarındaki düşüşe dikkat çeken balıkçı Murat Kileci, “Balık fiyatlarında şu anda düşüş var. İstavrit geçen haftalarda yoktu biraz pahalanmıştı. Ama şu an düşüşte. Balık fiyatları uygun yani” ifadelerini kullandı.