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DÜZCE

Düzce Haberleri: 35 ton kaçak hamsi yakalandı!

35 ton kaçak hamsi yakalandı

Karadeniz’de 35 ton yasak avlanan hamsiye el konuldu. Dokuz santimetreden kısa balık avı yapan tekne, gemi ve takalara idari para cezası uygulanırken, 35 ton hamsinin yem fabrikalarında değerlendirmek üzere satışı yapılarak elde edilen gelir Hazine Bakanlığına aktarıldı.

Haber Merkezi İHA
Yapılan ölçümlerde 30 ton hamsinin 9 santimetreden kısa olduğu belirlendi.
Yapılan ölçümlerde 30 ton hamsinin 9 santimetreden kısa olduğu belirlendi.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından su ürünlerine yönelik denetimlerde sıklaştırıldı. Karadeniz’e açılarak limana tonlarca balık getiren gemilere yönelik yapılan denetimler kapsamında Sahil Güvenlik, Emniyet Timleri Komutanlığı ile eş zamanlı operasyon düzenledi.

İHA
  • Yapılan operasyon kapsamında Karadeniz’den avlanarak Akçakoca Limanı’na getirilen hamsilerin boylarında ölçüm yapıldı. Yapılan ölçümlerde 9 santimetreden kısa olan 35 ton hamsiye el konuldu.

9 santimetreden kısa balık avı yapan tekne, gemi ve takalara idari para cezası uygulanırken, 35 ton hamsinin yem fabrikalarında değerlendirmek üzere satışı yapılarak elde edilen gelir Hazine Bakanlığına aktarıldı. Karadeniz sürdürülebilir su ürünleri avcılığının sağlanması için ekipler denetimlerine 7 gün 24 saat esası ile devam edecek.

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