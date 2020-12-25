İki kere polisten kaçmaya çalıştı ama ikisinde de başarılı olamadı

Düzce Karahacımusa Mahallesi’nde meydana ilginç dakikalar yaşandı. 13 Aralık’ta Bahçeşehir Bağlantı yolunda polisin ‘dur’ ihtarına uymayan 81 EG 106 plakalı otomobil, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliğinin drone ile gerçekleştirdiği takip sonrasında Yığılca yolunda yakalandı.
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Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi’nde meydana geldi.
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Çiçek Caddesi'nde farları yıkılmadan seyreden Kamuran Mehmetoğlu (34) yönetimindeki 16 MA 1360 plakalı otomobili, durdurmak istedi.
Dur' ihtarına uymayan sürücü, hızla yoluna devam etti. Bölgeye takviye ekip isteyen polisler de şüphelinin peşine düştü.
Bölgede ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan Mehmetoğlu, kovalamaca sırasında Zümrütevler Mahallesi’nde park halinde bulunan araçlara çarparak, yaklaşık 500 metre boyunca kaçışını sürdürdü.
Ziver Sokak üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Kamuran Mehmetoğlu bir evin duvarına çarpınca yakalandı.
Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli gözyaşı dökerken, ekiplere çocuğunun doğum günü olduğunu ve pasta almak için dışarı çıktığını iddia ederek, ceza yemekten kurtulmaya çalıştı.
Para cezasından korktuğu için kaçtığını söyleyen Mehmetoğlu kendisini sakinleştirmeye çalışan polislere de, Sen korku nedir bilir misin?” dedi. Gazetecilere ise Beni rezil ettiniz” diyerek tepki gösteren Mehmetoğlu, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Şüpheliye, sokağa çıkma kısıtlaması ve maske kuralını ihlal, trafiği tehlikeye düşürmek, hız sınırı ihlali, polisin ‘dur’ ihtarına uymamak suçlarından toplam 6 bin TL ceza kesildi. Otomobil çekiciyle emniyet otoparkına çekilirken, şüphelinin polisteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
Polisten kaçtı yakalanınca ağladı: Sen korku nedir bilir misin?
Bursa'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve 500 metrelik kovalamacanın ardından evin duvarına çarparak yakalanan Kamuran Mehmetoğlu, para cezasından korktuğu için kaçtığını öne sürerek gözyaşı dökerken, kendisini sakinleştirmeye çalışan polise ise "Sen korkudan anlar mısın?” dedi.
Olayın üzerinden geçen 13 gün sonra aynı otomobil bu sefer Orhangazi Mahallesi’nde yapılan uygulamadan kaçtı.
Bu sefer de otomobil sürücüsü uygulamadan sadece bir kilometre kaçabildi. Yapılan kontroller sonrasında araç sürücüsüne sokağa çıkma kısıtlaması sebebi ile cezai işlem uygulanırken, otomobil de trafikten men edildi.
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Polisten kaçarken ölümden döndü
Polisten kaçış, bu kez feci bir kazayla sonlandı. Brezilya'nın Sao Paulo kentinde polis, kaçan bir şüphelinin peşine düştü. Şüpheli kullandığı araçla hız sınırlarını zorlarken, aldığı bu risk sonucunda da yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan şahıs, önce hastaneye, tedavisinin ardından ise polis merkezine götürüldü.