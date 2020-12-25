Gündem İki kere polisten kaçmaya çalıştı ama ikisinde de başarılı olamadı
DÜZCE

Düzce haberleri. Drone takibi ile yakalanan araç, bir kez daha uygulamadan kaçtı

İki kere polisten kaçmaya çalıştı ama ikisinde de başarılı olamadı

Düzce’de geçtiğimiz haftalarda uygulamadan kaçan ve drone takibi sonrasında yakalanan otomobil sürücüsüne ceza kesildi. Aynı otomobil tekrar uygulamadan kaçınca, bu sefer trafikten men edildi.

Haber Merkezi İHA
İki kere kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü yine yakalandı
İki kere kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü yine yakalandı

Düzce Karahacımusa Mahallesi’nde meydana ilginç dakikalar yaşandı. 13 Aralık’ta Bahçeşehir Bağlantı yolunda polisin ‘dur’ ihtarına uymayan 81 EG 106 plakalı otomobil, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliğinin drone ile gerçekleştirdiği takip sonrasında Yığılca yolunda yakalandı.

Polisten kaçtı yakalanınca ağladı: Sen korku nedir bilir misin?
FOTOĞRAF 11
Title
Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi’nde meydana geldi.
Title
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Çiçek Caddesi'nde farları yıkılmadan seyreden Kamuran Mehmetoğlu (34) yönetimindeki 16 MA 1360 plakalı otomobili, durdurmak istedi.
Title
Dur' ihtarına uymayan sürücü, hızla yoluna devam etti. Bölgeye takviye ekip isteyen polisler de şüphelinin peşine düştü.
Title
Bölgede ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan Mehmetoğlu, kovalamaca sırasında Zümrütevler Mahallesi’nde park halinde bulunan araçlara çarparak, yaklaşık 500 metre boyunca kaçışını sürdürdü.
Title
Ziver Sokak üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Kamuran Mehmetoğlu bir evin duvarına çarpınca yakalandı.
Title
Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli gözyaşı dökerken, ekiplere çocuğunun doğum günü olduğunu ve pasta almak için dışarı çıktığını iddia ederek, ceza yemekten kurtulmaya çalıştı.
Title
Para cezasından korktuğu için kaçtığını söyleyen Mehmetoğlu kendisini sakinleştirmeye çalışan polislere de, Sen korku nedir bilir misin?” dedi. Gazetecilere ise Beni rezil ettiniz” diyerek tepki gösteren Mehmetoğlu, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Title
Şüpheliye, sokağa çıkma kısıtlaması ve maske kuralını ihlal, trafiği tehlikeye düşürmek, hız sınırı ihlali, polisin ‘dur’ ihtarına uymamak suçlarından toplam 6 bin TL ceza kesildi. Otomobil çekiciyle emniyet otoparkına çekilirken, şüphelinin polisteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
Title
Title
Title
Polisten kaçtı yakalanınca ağladı: Sen korku nedir bilir misin?
Bursa'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve 500 metrelik kovalamacanın ardından evin duvarına çarparak yakalanan Kamuran Mehmetoğlu, para cezasından korktuğu için kaçtığını öne sürerek gözyaşı dökerken, kendisini sakinleştirmeye çalışan polise ise "Sen korkudan anlar mısın?” dedi.


Olayın üzerinden geçen 13 gün sonra aynı otomobil bu sefer Orhangazi Mahallesi’nde yapılan uygulamadan kaçtı.

Bu sefer de otomobil sürücüsü uygulamadan sadece bir kilometre kaçabildi. Yapılan kontroller sonrasında araç sürücüsüne sokağa çıkma kısıtlaması sebebi ile cezai işlem uygulanırken, otomobil de trafikten men edildi.

Polisten kaçarken ölümden döndü
OYNAT 00:00
Polisten kaçarken ölümden döndü
Polisten kaçış, bu kez feci bir kazayla sonlandı. Brezilya'nın Sao Paulo kentinde polis, kaçan bir şüphelinin peşine düştü. Şüpheli kullandığı araçla hız sınırlarını zorlarken, aldığı bu risk sonucunda da yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan şahıs, önce hastaneye, tedavisinin ardından ise polis merkezine götürüldü.


Abone Ol Google News
İnsanlığın öldüğü an

İnsanlığın öldüğü an

​Kazazedenin telefonu çalıp kaçtı.
Trafiği mahvetti

Trafiği mahvetti

​Kadıköy'de şüpheli çanta polisi alarma geçirdi.
İlk etapta 4,5 milyon aşı gelecek

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışı açıklamalarda bulundu.

​Pegasus kazasının raporu tamamlandı.

​İkinci el araca ilişkin dikkat çeken detay.

​Gelecek yıl teslim edilecek.

​Karne notu için sınavlar sömestr sonrası yapılacak.
Termometreler buz kesti: Kars'ta hava eksi 17'ye düştü
Gündem

Termometreler buz kesti: Kars'ta hava eksi 17'ye düştü

Tüm yurtta etkili olan soğuk havanın en fazla hissedildiği şehirlerden biri her kış olduğu gibi bu kış da Kars oldu. Sıcaklık eksi 17'ye kadar düştü, ağaçlar kırağı tutarak beyaz çiçek açtı.
Sınıfında dünyanın en iyisi: Milli İHA Anka sahadaki başarısını taçlandırdı
Ekonomi

Sınıfında dünyanın en iyisi: Milli İHA Anka sahadaki başarısını taçlandırdı

Türk savunma sanayisinin özgün insansız hava aracı (İHA) Anka, ilk uçuşunun 10'uncu yılında ihracat başarısına ulaştı. TUSAŞ bugüne kadar güvenlik güçlerine 25 Anka teslim etti ve 75 bin operasyonel uçuş saatine ulaştı. Sınıfında dünyanın en iyi İHA'ları arasında gösterilen Anka ile ilk uçuşunun 10'uncu yılında ihracat başarısı elde edildi. Uydu kontrolü, yerli motor kullanımıyla Türkiye için ilklere imza atan Anka, Aksungur gibi çok daha gelişmiş bir hava aracının da temelini oluşturdu
CİMER nedir nasıl başvuru yapılır: CİMER şikayet dilekçe örneği
Hayat

CİMER nedir nasıl başvuru yapılır: CİMER şikayet dilekçe örneği

Vatandaşların her türlü sorun, şikayet, öneri ve istekleri için hizmet veren Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) nasıl başvuru yapılacağı son günlerde en çok merak edilen konular arasına girdi. Yapılan şikayetlerin en kısa sürede kurumlara ulaştırılması ve çözüme kavuşturulması konusunda çalışan CİMER’e şikayet başvurusu nasıl yapılır? CİMER nedir? CİMER şikayet sonucu nasıl öğrenilir? CİMER şikayet dilekçe örneği nasıldır? İşte tüm detaylar...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.