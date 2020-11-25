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DÜZCE

Düzce haberleri: Maske takmayanlara testinin pozitif çıktığını söyleyip adres sordu

Bu kadarına da pes: 'Testim pozitif' diyen kişiye yol tarif ettiler

Düzce’de amatör tiyatro oyuncusu İsa Gülaçtı insanların duyarlılığını görmek için maske takmayan vatandaşlara, "Benim koronavirüs testim pozitif çıktı. Hastaneye nasıl giderim?" diye sordu. Maskesiz vatandaşlar da bu duruma aldırış etmeden adres tarif etti. Gülaçtı, "Koronalı bir kişiyle muhatap olunmaması gerektiğini düşündüm ama bu kadar duyarsız olunduğunu hiç tahmin etmemiştim" dedi.

Haber Merkezi DHA
İsa Gülaçtı, yaptığı sosyal deneyde insanların duyarsız olması karşısında &quot;Allah sonumuzu hayır etsin&quot; dedi.
İsa Gülaçtı, yaptığı sosyal deneyde insanların duyarsız olması karşısında "Allah sonumuzu hayır etsin" dedi.

Düzce’de amatör tiyatro oyuncusu İsa Gülaçtı, vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uyup uymadığını kontrol etmek için sosyal deney yaptı. Gülaçtı, İstanbul Caddesi’nde zorunlu olmasına rağmen maske takmayan vatandaşların yanına yaklaşarak, "Benim koronavirüs testim pozitif çıktı. Hastaneye nasıl gidebilirim?" diye sordu.

Maske takmayan kadın: Çok saçma bir ceza
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Maske takmayan kadın: Çok saçma bir ceza

Aldırış etmediler

Maskesiz vatandaşlar, bu duruma aldırış etmeden adres tarif etti, maskelerini takma ya da düzeltme ihtiyacı duymadı.

Yol tarifi yapan bir vatandaş.

İsa Gülaçtı maske takmayan iki gence de aynı şekilde yaklaşırken, gençler, "Maskeni tak. Bizimle dalga mı geçiyorsun?" diyerek, hızla uzaklaştı.

Bursa'da maske denetimi yapıldı: Yine bildik manzaralar yaşandı
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Bursa'da maske denetimi yapıldı: Yine bildik manzaralar yaşandı
  • Bu kadar duyarsız olunduğunu hiç tahmin etmedim
  • İsa Gülaçtı
  • Yaptığı sosyal deneyde insanların duyarsız olduğunu gördüğünü söyleyen İsa Gülaçtı, "Koronalı bir kişiyle muhatap olunmaması gerektiğini düşündüm ama bu kadar duyarsız olunduğunu hiç tahmin etmemiştim. Gerçekten biraz duyarlı olmak lazım, özellikle bu zamanlarda. Allah sonumuzu hayır etsin" dedi.

Taksim'de isyan ettiren maske ve sigara denetimi: Kuralları yabancılar ihlal ediyor
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Koronavirüs vakalarında yaşanan artışa rağmen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ndeki yoğunluk sürüyor. İstiklal Caddesi’ne çıkan vatandaşlar maske takma yasağına genelde uyarken çoğu turistin bu kurala uymadığı görüldü. İstiklal Caddesi’nde denetimlerini sürdüren polis ekipleri de maske takmayan ve sigara içenlere para cezası kesti. Bazı turistler ise polisle tartışarak zor anlar yaşattı. Polis ekipleri, pasaportunun yanında olmadığını söyleyen kadın turiste uzun süre laf anlatmaya çalıştı.
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İstiklal Caddesi’nde gezen Merdan Akbudak Türkiye’yi kontrolü zayıf bir ülke olarak görüyorlar. Rahat gezme, rahat eğlenmek derdindeler ama en büyük risk burada. Burası İstiklal Caddesi insanların yoğun olduğu yer. Burası çok kozmopolit bir yer. Risk İstiklal Caddesi’nde daha fazla. Burada daha fazla önlem almak lazım. Turistlerdeki vurdumduymazlık benim de dikkatimi çekti. Hatta bazen polislerle tartışıyorlar. Bizim millet daha dikkatli herhalde dedi.
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Semih Ulus ise Türkler maske takmaya daha fazla dikkat ediyor. Yabancılara ceza uygulaması pek olamadığı için burayı bir serbestlik olarak görüyorlar. Sağlık bakanlığının dediği gibi maske takılmasının tüm dünyada kabul gördüğü bir dönemde bu kurala uyulmaması aykırılıktır diye konuştu.
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında restoranlar oturarak müşteri kabul etmemesi nedeniyle Taksim Meydan’daki büfelerin önünde yemek kuyrukları oluştu. Çoğu kişi yemeklerini ellerinde yemek zorunda kaldı. Bazıları da saksı ağaçların etrafında yemeklerini yedi.
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Taksim'de isyan ettiren maske ve sigara denetimi: Kuralları yabancılar ihlal ediyor
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske ve sigara denetimleri devam ediyor. İstiklal Caddesi'ne çıkan vatandaşlar genelde maske ve sigara yasağına uyarken, çoğu yabancı turistin bu kurala uymadığı görüldü.


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