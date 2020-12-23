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DÜZCE

Düzce haberleri: Tedbirler işe yaradı vaka sayıları yüzde 60 azaldı

Düzce’de vakalar yüzde 60 azaldı

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, Düzce’de vaka sayılarının yüzde 50 oranında arttığını açıklaması ve ardından alınan sokağa çıkma kısıtlamaları ile tedbirler işe yaradı. Düzce’de vaka sayılarında yüzde 60 oranında azalma oldu.

Haber Merkezi İHA
Tedbirlerin işe yaradığı Düzce'de denetimler de aralıksız devam ediyor.
Tedbirlerin işe yaradığı Düzce'de denetimler de aralıksız devam ediyor.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, geçtiğimiz aylarda Düzce’nin de aralarında olduğu birçok ilin vaka sayılarında yüzde 50 artış olduğunu duyurmuştu. Bu duyurunun ardından Düzce’de çeşitli tedbirler alınmış, İçişleri Bakanlığı’da hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamalarını başlatmıştı.

Uygulanan kısıtlamanın ardından Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısıtlamanın olduğu günlerde ciddi şekilde uygulama yapmış, sokaklarda bulunan vatandaşları evlerine göndermişti.

Vakaların en çok olduğu illerden biriydi: Tedbirlerle vaka sayıları yüzde 60 azaldı
FOTOĞRAF 7
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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, geçtiğimiz aylarda Düzce'nin de aralarında olduğu birçok ilin vaka sayılarında yüzde 50 artış olduğunu duyurmuştu.
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Bu duyurunun ardından Düzce'de çeşitli tedbirler alınmış, İçişleri Bakanlığı'da hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamalarını başlatmıştı.
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Uygulanan kısıtlamanın ardından Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısıtlamanın olduğu günlerde ciddi şekilde uygulama yapmış, sokaklarda bulunan vatandaşları evlerine göndermişti.
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Alınan tedbirlerin ardından Düzce'de son bir aylık dönem içerisinde korona virüs salgınında vaka sayısı yüzde 60 oranında azaldı.
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Hastanelerde ki yoğun bakım doluluk oranında da azalma olduğu öğrenilirken, kısıtlamalar ve tedbirlerin ardından vaka sayılarının önümüzdeki haftalarda yüzde 80-90 arasında azalması bekleniyor.
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Vakaların en çok olduğu illerden biriydi: Tedbirlerle vaka sayıları yüzde 60 azaldı
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, Düzce'de vaka sayılarının yüzde 50 oranında arttığını açıklaması ve ardından alınan sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte Düzce'de vaka sayılarında yüzde 60 oranında azalma oldu.


Önümüzdeki haftalarda yüzde 80-90 arasında azalma bekleniyor

Alınan tedbirlerin ardından Düzce’de son bir aylık dönem içerisinde korona virüs salgınında vaka sayısı yüzde 60 oranında azaldı. Hastanelerde ki yoğun bakım doluluk oranında da azalma olduğu öğrenilirken, kısıtlamalar ve tedbirlerin ardından vaka sayılarının önümüzdeki haftalarda yüzde 80-90 arasında azalması bekleniyor.

Kısıtlamada taşlı sopalı kavga pahalıya patladı: Her birine 3 bin 150 lira ceza işlem uygulandı
FOTOĞRAF 7
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Olay, merkez Osmangazi İlçesi Panayır mahallesinde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlaması bulunmasına rağmen iki grup Panayır Caddesi'nde, saat 22.00 sıralarında karşılaştı.
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İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
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Aralarında çocuklarında bulunduğu taşlı sopalı kavgada, vücutlarının çeşitli yerlerinden 4 kişi yaralandı.
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Silah seslerini duyan çevredeki binalarda oturanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi.
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Yaralılar, kendi imkanlarıyla hastanelere giderken, yaralıların durumu iyi olduğu bildirildi.
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Polis, sokakta bekleyen yaklaşık 20 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için kişi başı 3 bin 150 lira cezai işlem uyguladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kısıtlamada taşlı sopalı kavga pahalıya patladı: Her birine 3 bin 150 lira ceza işlem uygulandı
Bursa'da, korona virüs kısıtlamasına rağmen sokağa çıkan ve aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan taşlı sopalı ve aralarında çocuklarında bulunduğu kavgada 4 kişi yaralandı. Ayrıca sokağa çıkma yasağına uymadıkları için yaklaşık 20 kişiye cezai işlem uygulandı.


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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, Düzce’de vaka sayılarının yüzde 50 oranında arttığını açıklaması ve ardından alınan sokağa çıkma kısıtlamaları ile tedbirler işe yaradı. Düzce’de vaka sayılarında yüzde 60 oranında azalma oldu.

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