Düzce’de vakalar yüzde 60 azaldı

Dünya

Fas ve İsrail 4 ayrı alanda anlaşma imzaladı

Fas ile İsrail, diplomatik ilişkilerin normalleşmesi kapsamında ekonomi, ticaret ve turizm alanında 4 anlaşma imzaladı. Anlaşma maddelerini, "İsrail havayolları şirketlerine Faslı Yahudi cemaati üyeleri ile İsrailli turistleri Fas'a taşıma yetkisi verilmesi, İsrail ile temasların ve diplomatik ilişkilerin tam olarak yeniden başlatılması, dinamik ve yaratıcı ikili ekonomik işbirliğinin teşvik edilmesi ve Rabat ile Tel Aviv'deki irtibat bürolarının yeniden açılması" oluşturuyor. Kral 6. Muhammed, Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini tanıyan ABD kararnamesi ile İsrail ile ilişkilerin yeniden başlaması için açıklanan tedbirlerin, bölgesel barış ve istikrarın güçlendirilmesi konusunda önemli gelişmeler olduğunu ifade etti.