Düzce'de iş makinesi dereye yuvarlandı: Operatör için arama kurtarma çalışması yapılacak

Düzce'de operatör Muhammet Y., Saçmalıpınar köyü sınırlarında yer alan Balıklı mevkisinde, iş makinesiyle dere yatağında temizleme çalışmasına başladı.
Çalışmanın yapıldığı bölgede etkili olan sağanağın ardından meydana gelen toprak kayması sonucu iş makinesi dereye devrildi. Olayın ardından bölgeye gelen yetkililer, Muhammet Y.'yi bulamadı.
Çok sayıda ekibin, bölgeye hareket ettiği ve Muhammet Y., için arama kurtarma çalışması yapılacağı öğrenildi.
Muhammet Y.'nin iş makinesinin altında kalmış ya da akıntı ile sürüklenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.