Gündem Düzcede iş makinesi dereye yuvarlandı Operatör için arama kurtarma çalışması yapılacak
DÜZCE

Düzce'de iş makinesi operatörü heyelanda kayboldu, ekipler seferber oldu

Düzce'de iş makinesi dereye yuvarlandı: Operatör için arama kurtarma çalışması yapılacak

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, dereye devrilen iş makinesinin operatörü için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Operatörün, iş makinesinin altında kalmış ya da akıntı ile sürüklenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Haber Merkezi AA
Dere yatağına yuvarlanan iş makinesi.
Dere yatağına yuvarlanan iş makinesi.

Düzce'de operatör Muhammet Y., Saçmalıpınar köyü sınırlarında yer alan Balıklı mevkisinde, iş makinesiyle dere yatağında temizleme çalışmasına başladı.

Çalışmanın yapıldığı bölgede etkili olan sağanağın ardından meydana gelen toprak kayması sonucu iş makinesi dereye devrildi. Olayın ardından bölgeye gelen yetkililer, Muhammet Y.'yi bulamadı.

Çok sayıda ekibin, bölgeye hareket ettiği ve Muhammet Y., için arama kurtarma çalışması yapılacağı öğrenildi.

Muhammet Y.'nin iş makinesinin altında kalmış ya da akıntı ile sürüklenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
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