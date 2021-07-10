Düzce'de kıyıya vuran mayın tetikleyicisi polisi alarma geçirdi

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'Delta varyantı' şimdi de Tunceli'de

Irak'tan tatil için memleketine gelen Tuncelili H.C. (64) ve Irak uyruklu eşi E.A.F.A.'da (40), yapılan testte, Delta varyantı tespit edildi. Çift ile beraber yolculuk yaptıkları otobüsteki 50 yolcu, karantinaya alındı.