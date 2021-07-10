Gündem Düzcede kıyıya vuran mayın tetikleyicisi polisi alarma geçirdi
DÜZCE

Düzce'de kıyıya vuran mayın tetikleyicisi polisi alarma geçirdi

Düzce'ye bağlı Akçakoca ilçesinde yer alan bir plajda, Rus yapımı olduğu öne sürülen mayın tetikleyicisi bulundu. Vatandaşlar tarafından yetkililere haber verilmesinin ardından sahile güvenlik şeridi çekildi.

Haber Merkezi DHA
Düzcede kıyıya vuran mayın tetikleyicisi polisi alarma geçirdi
Düzce'de bulunan mayın tetikleyicisi

Akşam saatlerinde Akçakoca Döngelli Plajı olarak bilinen kumsalda denize giren vatandaşlar, kıyıya metal bir obje vurduğunu fark ederek polise haber verdi.

100 metrelik alana güvenlik şeridi

Kumsala gelen ekipler, metal objenin mayın tetikleyicisi olduğunu belirleyerek kumsalda yaklaşık 100 metrelik mesafeye güvenlik şeridi çekti.

Rus yapımı olduğu düşünülen mayın tetikleyicinin Karadeniz'de yapılan tatbikatlarda kullanılıp kullanılmadığı güvenlik güçlerinin yapacağı inceleme sonrasında ortaya çıkacak.

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