Gündem Düzcede trafik kazasına karışan taraflar SMA hastasına bağış yapma şartıyla uzlaştı
DÜZCE

Düzce'de trafik kazasına karışan taraflar SMA hastasına bağış yapma şartıyla uzlaştı

Düzce'de trafik kazasında yaralanan ve şikayetçi olan kişi, karşı tarafın SMA hastası için başlatılan yardım kampanyasına bin lira bağış yapması şartıyla uzlaşmaya gitti.

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Haber Merkezi AA
Düzcede trafik kazasına karışan taraflar SMA hastasına bağış yapma şartıyla uzlaştı
Arşiv.

Kentte yaşayan İ.D, motosikletiyle seyir halindeyken, otomobiliyle kendisine çarparak yaralanmasına neden olan P.K'den şikayetçi oldu.

Bunun üzerine P.K. hakkında soruşturma başlatıldı. Dosya, suçun uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacı tarafından yapılan görüşmede şikayetçi İ.D, şikayetçi olduğu P.K'nin SMA hastası Yusuf Ege Karagüllüoğlu adına başlatılan kampanyaya bin lira bağış yapmasını istedi.

Teklifi kabul eden P.K'nin söz konusu hesaba bağış yapması üzerine İ.D. şikayetini geri çekti.

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