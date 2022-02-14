Düzce'de turizme Konuralp dopingi

Batı Karadeniz’in Efes’i olarak adlandırılan ve halk arasında 40 Basamaklar olarak bilinen Antik Tiyatro’da kazı çalışmaları hava şartları müsaade ettiği sürece hızla devam ediyor. Göreve geldiği ilk günden bu yana Konuralp’in tarihi dokusunun ortaya çıkarılması ve turizme açılarak tüm dünyanın Düzce’yi tanıması düsturu ile hareket eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kazı çalışmaları için onlarca personeli görevlendirdi. İlk etapta 30 personelle başlayan kazı çalışmaları daha sonra 80 personel ve arkeologlarla devam etti.

Faruk Özlü

SON 1 YILDA KAZILAR BEŞ KAT ARTTI

Yıllarca sadece belirli bir bölümünün göründüğü Prusias Ad Hypium Antik Tiyatro’da 2 yıl içerisinde onlarca heyecan verici keşfe imza atılırken tiyatronun sahne bölümü de ortaya çıkarıldı. Düzce’nin tarihini gelecek nesillere aktarmak, kültürel mirasını dünyaya kazandırmak ve kente eko-turizm alanında çağ atlatmak amacıyla başlatılan çalışmaları her fırsatta inceleyen ve konuklarını otağ çadırında ağırlayan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü döneminde yapılan kazı çalışmalarında görülmemiş hız yakalandı. 2013 yılından itibaren yapılan kazıların 10 katı Başkan Özlü döneminde yapıldı. 2021 yılında ise 5 kat daha fazla kazı yapılarak Antik Tiyatro’nun ana hatları ve orkestra bölümü gün yüzüne çıkarıldı.

Tarihi Helenistik Çağ’a kadar uzanan, Prusias Ad Hypium Antik kentinin, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün üstün çabaları ile tarih ve kültür turizmine kazandırılması için çalışmalar sürüyor.

KONURALP ARKEOLOJİK SİT ALANI İLAN EDİLDİ

2022 yılına Konuralp bölgesinin Kentsel Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillendiği müjdesi ile başlayan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Konuralp’te kentsel dokunun korunarak turizm potansiyeli taşıyan unsurların ön plana çıkarılarak geliştirileceğini kaydetti. Özlü, cephe giydirme ve tarihi dokuya uygun yapıların şehri süsleyeceğini belirtti.

REKLAM

SAKLI TARİH ORTAYA ÇIKACAK

Konuralp’in Safranbolu, Beypazarı gibi şehirlerden bir farkı olmadığını aksine tarihinin Milattan önceye kadar dayanarak artı değer kattığını söyleyen Belediye Başkanı Özlü, “Konuralp Bölgemizin saklı kalan tarihini tüm dünyaya göstermek için engelleri ortadan kaldırarak gayret ve azimle çalışıyoruz. Bu kapsamda ilk olarak Kentsel Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmesini sağladık. Böylece bölgemizin turizm destinasyon merkezi olması için yollar açılmış oldu. Hem vatandaşlarımız tarihi dokuya göre restorasyon yapabilecek hem de kamu olarak bizler de turizm alanında Batı Karadeniz’in en çok turist çeken şehri olmak için projeleri bir bir hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Uğur Böcekleri geldi bekleme süresi kısaldı

Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinden olan ULAŞIM A.Ş. kente getirdiği yenilik ile Düzcelilerin memnuniyetini kazanmaya devam ediyor. Her geçen gün artan yolcu sayısı ile toplu taşımaya olan güven de artıyor. 33 bölgeye 114 araç ile Düzcelileri yolda bırakmayan ve uzun süreli otobüs beklemeye son veren ulaşım sistemi vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.

Pandemi sürecinde de çalışanları mağdur etmeyen Düzce Belediyesi yoğun kar yağışında da ek seferler düzenledi.

ÖZLÜ, ŞOFÖRLERİ YALNIZ BIRAKMIYOR

Düzce’de şehir içi ulaşımda yeni döneme geçilmesinin ardından 100’den fazla yeni minibüs vatandaşları taşımaya başlarken 2021 yılı içerisinde taşınan yolcu sayılarını açıklanarak 1 yılda 6,2 milyon yolcu taşındı.

REKLAM

Şehir içi yolcu trafiğinin yükünü çeken toplu taşıma otobüsü şoförleriyle her fırsatta bir araya gelen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, gayretli çalışmalarından dolayı yeni sistemin kahramanlarını tebrik ettiğini devamlı dile getiriyor. Şehir içi yolcu trafiğinin yükünü üstlenen otobüs şoförlerinin önemli bir görev yürüttüklerini söyleyen Başkan Özlü, “Düzce Belediyesi olarak ulaşım master planı çerçevesinde küçük araçlar ile daha sık seferlerin olduğu ulaşım sistemi kurduk. Bu sistemde Ulaşım A.Ş. ile birlikte 114 vatandaşımızı da esnaf yaptık. Düzce Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi ulaşım alanında da milletimize hizmetin en iyisini sunmaya çalışıyoruz. Yeni ulaşım sistemiyle birlikte özveriyle çalışan şoförlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

REKLAM

Şehir estetik projeyle canlandı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından “Şehrin Kalbinde Büyük Dönüşüm” sloganı ile başlattığı ‘Kent Estetiği Projesi’ vizyoner bakış açısının tezahürü olarak kabul görüyor. 1 Mayıs 2021 tarihinde ilk kazmanın vurulduğu bölge, 350 metrelik uygulama alanındaki alt ve üst yapı çalışmalarının ardından yeni ağaçların dikilmesiyle estetik bir görünüme kavuşturuldu.

CEPHE GİYDİRMELER BAŞLADI

Belirlenen bölgelerde peyzaj çalışmalarını da hızlı şekilde tamamlayan Düzce Belediyesine bağlı ekipler, bir taraftan proje kapsamında yapılacak olan cephe giydirme uygulamasını Düzce Valiliği ve bankalardan başlattı.

Kent Estetiği Projesi'ni değerlendiren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Şehrimizin gözbebeğini, Millet Bahçesi ve Cedidiye Meydanı'na bir gerdanlık gibi bağladık. İstanbul Caddesi özelinde başlattığımız çalışmalar estetik açıdan farkındalık uyandıracak. Düzce Bizim Evimiz. Düzce hepimizin evi. Biz evimizin her açıdan güzel, sağlıklı, nezih olması için çaba gösteriyoruz. Alanın daha da estetik hale getirilmesi sokak mobilyaları, aydınlatmalar ve diğer çalışmalarımızı da aynı hız ve kararlılıkla devam ettirdik. Cephe giydirmesini de Valilik ve bankalarımızdan başladık. Proje ile Anıtpark- Millet Bahçesi- İstanbul Caddesi ve Cedidiye Meydanı'nı trafikten arındırarak tamamen vatandaşlarımızın hizmetine açtık” ifadelerinde bulundu.

Arşiv

Düzce’nin mutfağı sanatla yoğruluyor

Düzce’nin etnik kökenlerle bezenmiş tarihi lezzetlerini sadece Türkiye’ye değil tüm Dünyaya tanıtmak amacıyla Düzce Belediyesi tarafından açılan Mutfak Sanatları Merkezi (MSM), kentin yemek kültürünü gelecek kuşaklara taşıyarak mutfak kültürünü canlı tutuyor. Mutfak Sanatları Merkezi, eşsiz doğal ortamı ve manzarasının yanı sıra zengin mutfak kültürünün lezzetlerini misafirleriyle paylaşıyor.

REKLAM

Düzce Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi, gastronomi kenti olma yolunda şehre önemli bir adım kazandırdı. Düzceliler hem yöresel yemekleri hem de coğrafi işaretli lezzetleri tatmak için Mutfak Sanatları Merkezi’nin yolunu tutuyor.

Mutfak Sanatları Merkezi hakkında çeşitli bilgiler veren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü; “Burası bölgemize farklı kültürlerden gelen insanların beraberinde getirdiği lezzetlerin tek çatı altında toplanacağı bir yer olsun istedik ve çalışmalarımızı tamamladık. Burada kebap, lahmacun olmayacak. Burası Düzce’de yaşayan insanların kendi mutfaklarından oluşan bir mekan. Misafirlerimizin rahatça ve nezih bir ortamda ağırlanabildiği, nitelikli, birinci sınıf bir yer oldu” dedi.

Açıldığı günden bu yana merkeze gelen yüzlerce misafire yemek kültürü tanıtıldı. Öte yandan merkezde Düzce’nin gastronomi kentlerinden biri haline gelmesi genç aşçılara eğitim verilecek.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, enerji üretim tesisinin bir yıllık verilerini kamuoyu ile paylaştı. Başkan Özlü Türkiye’de birçok il'e örnek olan katı atık tesisinde 3 bin 600 haneye yetecek elektrik üretildiğini kaydetti.

Çöpten elektrik ile 3 bin 600 hane aydınlanacak

Düzce’nin çöp sorununu tarihe gömen, çöpten elde edilen atıkların enerji ve gübre olarak ülke ekonomisine kazandırılmasını sağlayan Belediye Başkanı Faruk Özlü, tesisin bir yıllık çalışma sonucunu kamuoyu ile paylaştı.

ÇÖP; SORUN DEĞİL KAYNAK

Tesise, yıl boyunca giren 86 bin 752 ton atığın ekonomik değere dönüştürüldüğünü aktaran Başkan Özlü, “Amacımız, tüm belediyelerimiz ve paydaşlarımız başta olmak üzere çöpün bir sorun olarak görülmesinden ziyade geri dönüşümünden elde edilecek katkıyı değerlendirmek. Çöpün, enerjiden gübreye, yakıttan dolgu malzemesine kadar birçok şekilde değerlenebilir olduğunu görmemiz gerekli. Yıl genelinde tesise getirilen atıklarından bugüne kadar 4 milyon 61 bin 211 metreküp biyogaz üretimi sağlarken, 8 bin 994 MW elektrik üretildi. Bu rakam 3 Bin 600 hanenin 1 yıllık elektrik ihtiyacına denk geliyor. Tesisin tam kapasite ile çalışması ve paydaşlarımızın katkılarıyla önümüzde yıl bu rakamlar çok daha yukarı çıkacak” dedi.

REKLAM

GÜNDEM Yerli ve milli KADEME Düzce’de