​Düzce'de turizme Konuralp dopingi

Başkan Özlü, “Batı Karadeniz’in en çok turist çeken şehri olmak için projeleri bir bir hayata geçireceğiz” dedi.

Batı Karadeniz’in Efes’i olarak adlandırılan ve halk arasında 40 Basamaklar olarak bilinen Antik Tiyatro’da kazı çalışmaları hava şartları müsaade ettiği sürece hızla devam ediyor. Göreve geldiği ilk günden bu yana Konuralp’in tarihi dokusunun ortaya çıkarılması ve turizme açılarak tüm dünyanın Düzce’yi tanıması düsturu ile hareket eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kazı çalışmaları için onlarca personeli görevlendirdi. İlk etapta 30 personelle başlayan kazı çalışmaları daha sonra 80 personel ve arkeologlarla devam etti.

Son 1 yılda kazılar beş kat arttı

REKLAM

Yıllarca sadece belirli bir bölümünün göründüğü Prusias Ad Hypium Antik Tiyatro’da 2 yıl içerisinde onlarca heyecan verici keşfe imza atılırken tiyatronun sahne bölümü de ortaya çıkarıldı. Düzce’nin tarihini gelecek nesillere aktarmak, kültürel mirasını dünyaya kazandırmak ve kente eko-turizm alanında çağ atlatmak amacıyla başlatılan çalışmaları her fırsatta inceleyen ve konuklarını otağ çadırında ağırlayan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü döneminde yapılan kazı çalışmalarında görülmemiş hız yakalandı. 2013 yılından itibaren yapılan kazıların 10 katı Başkan Özlü döneminde yapıldı. 2021 yılında ise 5 kat daha fazla kazı yapılarak Antik Tiyatro’nun ana hatları ve orkestra bölümü gün yüzüne çıkarıldı.

Tarihi Helenistik Çağ’a kadar uzanan, Prusias Ad Hypium Antik kentinin, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün üstün çabaları ile tarih ve kültür turizmine kazandırılması için çalışmalar sürüyor.

REKLAM

Konuralp arkeolojik sit alanı ilan edildi

2022 yılına Konuralp bölgesinin Kentsel Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillendiği müjdesi ile başlayan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Konuralp’te kentsel dokunun korunarak turizm potansiyeli taşıyan unsurların ön plana çıkarılarak geliştirileceğini kaydetti. Özlü, cephe giydirme ve tarihi dokuya uygun yapıların şehri süsleyeceğini belirtti.

Saklı tarih ortaya çıkacak

Konuralp’in Safranbolu, Beypazarı gibi şehirlerden bir farkı olmadığını aksine tarihinin Milattan önceye kadar dayanarak artı değer kattığını söyleyen Belediye Başkanı Özlü, “Konuralp Bölgemizin saklı kalan tarihini tüm dünyaya göstermek için engelleri ortadan kaldırarak gayret ve azimle çalışıyoruz. Bu kapsamda ilk olarak Kentsel Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmesini sağladık. Böylece bölgemizin turizm destinasyon merkezi olması için yollar açılmış oldu. Hem vatandaşlarımız tarihi dokuya göre restorasyon yapabilecek hem de kamu olarak bizler de turizm alanında Batı Karadeniz’in en çok turist çeken şehri olmak için projeleri bir bir hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.