Gündem Düzceli taksiciye EDS şoku 20 ceza da aynı anda geldi, ödemek için kredi çekecek
DÜZCE

Düzceli taksiciye EDS şoku: 20 ceza da aynı anda geldi, ödemek için kredi çekecek

Düzce’de Öztürkler Kavşağında ticari taksi sürücüsü olan Murat Akyıldız, 3 ay içinde yediği 20 EDS cezası aynı gün tebliğ edilince şok oldu. Yediği cezaların belgeleri 6 metreyi bulan Akyıldız, 5 bin 600 lirayı cezayı ödemek için kredi çekeceğini söyledi.

Haber Merkezi İHA
20 EDS cezası yiyen taksici, parayı nasıl ödeyeceğini kara kara düşünüyor.
20 EDS cezası yiyen taksici, parayı nasıl ödeyeceğini kara kara düşünüyor.

Düzce’de devre giren Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) çok sayıda sürücüye ceza yağdırdı. Kentte yıllardır ticari taksi kullanan Murat Akyıldız da bundan nasibini aldı.

İHA
Sürücünün cezaları boyunu aştı.

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Gözlerine inanamadı

  • 3 ay içinde hız koridoru, hız sınırı ihlali gibi trafik kuralı ihlali yapmasından dolayı trafik cezalarına maruz kalan Murat Akyıldız’a EDS’ler 20 ayrı trafik cezası kesti. Kesilen cezalar aynı gün tebliğ edilince taksi sürücüsü şok oldu. Cezaları birbirine ekleyen Murat Akyıldız’ın cezaları 6 metreyi buldu.

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Ödemekte zorluk çekeceğim


Yediği cezaları tek tek sayarak gösteren Akyıldız, “Ben bir taksici olarak hız ihlali yapmışım ama 2-3 ay önceden yediğim cezalar var. Ben bu cezaları yediğime üzülmüyorum. 20 cezayı biriktirip aynı günde adresime bırakmışlar. Gelen cezalarım toplam 5 bin 600 lira. Bunu ödemekte güçlük çekeceğim. Zaten kendimizi zor geçindiriyoruz. Bankaya müracaat edeceğim. Kredi alabilirsem kredi çekerek ödeyeceğim. EDS’lerin hız sınırlarını biraz yükseltsinler. Biz taksiciyiz. Müşterimiz geliyor ‘Abi bir an önce yetişmem lazım’ diyor. Hız sınırlarından zorluk çekiyoruz” diye konuştu.

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