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DÜZCE

Düzceli vatandaşlar zehir soluyordu: Nedeni belli oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Düzce’de mobil hava kalitesi ölçüm aracıyla yaptığı ölçümlerin verileri belli oldu. Kentte sanayi kuruluşlarının, ısınmak için yakılan kömürün, trafiğin ve sanayi sitelerinde atölyelerde yakılan motor yağı lastiklerin kirliliğe neden olduğu belirlendi. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, fabrikaların bacalarına filtre takılmasını, atölyelerde motor yağı ve lastik yakılmamasını istedi.

Haber Merkezi DHA
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Düzce’de geçen günlerde yapılan hava kalitesi izleme sonuçlarına göre hava kalitesi en kötü seviyeye ulaştı. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Düzce’deki kirleticileri tespit etmek amacıyla mobil hava kalitesi ölçüm aracı ile farklı bölgelerde ölçüm gerçekleştirdi. Yapılan ölçümlerde Düzce’nin 4 ana kirleticisi ve oranları tespit edildi.

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"Hava kirliliğinin üzerine gideceğiz”

Başkan Faruk Özlü yaptığı açıklamada, “Yaptığımız ölçümler ve geçen 3 yıla ait değerlendirmeler sonucunda Düzce’deki hava kirliliğinin kaynaklarına ilişkin ilk sonuçları almaya başladık. Bunları 4 ana gruba ayırabiliriz. Birinci fabrika bacalarından çıkan kirlilik, etkisi yaklaşık yüzde 25-30 civarında. İkincisi evlerdeki kömür yakıtından kaynaklanan hava kirliliği, bunun da sayısal karşılığı yüzde 22-25 civarında. Özellikle dizel yakıtlı kamyonların çıkardıkları egzoz gazlarından meydana gelen kirlilik. Bunda sadece şehir içi trafiği değil ilimizden geçen D-100 karayolundan geçen araçların oluşturduğu kirlilik var. Otobandan günde 80 bin üzerine araç geçiyor, D-100’den günde 25 binden fazla araç geçiyor. Bunların meydana getirdiği kirlilik söz konusu.

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  • İlk elde ettiğimiz sonuçlar bunların sayısal değerlerinin birbirlerine çok yakın olması. Yani birisi çok önde, biri çok geride değil. Dördüncü önemli kaynak özellikle sanayi sitelerinde ısınma amaçlı yakılan atık yağlar. Bunun çok büyük etkisi var. Atık yağ ve lastik yakmadan kaynaklanan kirlilik var. Bunların sayısal değerlerini tespit ettik. Hemen hemen yüzde 22 ile 30 arasında bir orana sahipler. Önümüzdeki günlerde bunların üzerine gideceğiz” dedi.

Fabrikalar merkezi sistemle izlenecek

Kirletici olarak belirlenen fabrikalara merkezi sistemle izlenecek bir sistem takılacağını söyleyen Özlü, “Bütün fabrikalarımızın standartlara uygun bir şekilde bacalarına filtre taktırmalarını arzu ediyoruz. Bunu da merkezi bir sistemle izleyeceğiz. Bunlar hiçbir zaman devre dışı kalmayacak. Devre dışı kaldıklarında merkezi sistemde uyarı olacak. Dolayısıyla cezai işlem uygulamasına gerek kalmadan fabrikalarımızın standartların gerektirdiği baca filtrelerini taktırmalarını önemle rica ediyoruz” diye konuştu.

Motor yağı ve lastik yakılmamasını istedi

Özlü özellikle Düzce’de yağ ve lastik yakılmamasını isteyerek, şöyle konuştu: “Özellikle eski, yeni ve küçük sanayi sitelerindeki iş yeri sahiplerimizin, esnafımızın, motor yağı yakmamalarını istiyoruz. Çünkü gerçekten ciddi boyutlarda kirliliğe neden oluyor. Bununla ilgili öncelikle gidip uyaracağız. Ancak devam ederlerse cezai işlem uygulayacağız. Bunun miktarı çok yüksek. Ben özellikle esnafımızdan ve vatandaşlarımızdan motor yağı yakmamalarını, lastik yakmamalarını rica ediyorum.”

Düzce'de halk nefes alamıyor: Hava kirliliği alarm seviyesinde
FOTOĞRAF 9
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonu verilerine göre, Düzce’de hava kirliliği oranı 'sağlıksız'dan 'kötü' döndü.
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Buna göre, 24- 27 Kasım'da 'hassas' seviyede olan hava kirlilik oranı, 28- 29 Kasım'da 'sağlıksız' boyuta ulaştı.
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30 Kasım'da yapılan ölçümlerde ise hava kirliliği w-'kötü' seviyesine kadar çıktı.
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Hava kirliliğinin yükselmesiyle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden Herkes daha ciddi sağlık etkileriyle karşılaşabilir uyarısı yapılırken, açık havada yürüyüş, spor ve piknik yapmak ile bisiklete binmenin tehlikeli olduğunu bildirildi.
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Düzceliler ise kirli hava nedeniyle nefes almakta zorlandıklarını dile getirdi.
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Düzce'de halk nefes alamıyor: Hava kirliliği alarm seviyesinde
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hava kalitesi izleme istasyonu verilerine göre, Düzce'de son bir haftada hava kirliliği en kötü seviyeye ulaştı. Bakanlık sokakta gezmenin dahi sakıncalı olduğu uyarısını yaparken, halk nefes almakta zorlandığını söyledi.


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