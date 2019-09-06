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Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü 30 yaralı

Ağrı'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Yaralılardan 25'i bölgeye sevk edilen çok sayıda ambulansla hastanelere sevk edildi.
Yaralılardan 25'i bölgeye sevk edilen çok sayıda ambulansla hastanelere sevk edildi.

Ağrı'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrilmesiyle 2 kişi öldü 30 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, düzensiz göçmenleri taşıyan sürücüsü belirlenemeyen 76 AAE 157 plakalı minibüs, Ağrı-Van kara yolu Tendürek Dağı Somkaya köyü mevkisinde virajı alamayarak yoldan çıktı. Şarampole düşerek devrilen minibüsteki 32 kişi yaralandı.

Yaralılardan 25'i bölgeye sevk edilen çok sayıda ambulansla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine, 7'si ise Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'si tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle kara yolundaki ulaşım jandarma ekiplerince bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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