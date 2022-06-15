E-5 Karayolu’na çıkan inekler trafiği karıştırdı: Gören şok oldu

Demirel, \"Çiftçilerimizi tarım yapmaları için teşvik edip, desteklerimizi daha çok sağlayıp tarım alanlarını genişletmeyi amaçlıyoruz. Toprağın veriminde herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ürün desenimiz çok fazla. Çiftçilerimiz yeter ki üretsin biz her zaman yanlarındayız. Amacımız ekilmeyen bir karış toprağın kalmaması. Bu doğrultuda çalışmalarımızı yürütüyoruz.\" diye konuştu.