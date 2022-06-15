E-5 Karayolu’na çıkan inekler trafiği karıştırdı: Gören şok oldu

Büyükçekmece E-5 karayolu Beylikdüzü istikametinde yola çıkan inekler trafiğin aksamına sebep olurken şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlar yaşanan anları cep telefonu ile görüntüledi.
TRAFİĞİ KARIŞTIRDI Olay, önceki gün E-5 Büyükçekmece TÜYAP mevkii Beylikdüzü istikametinde yaşandı. Yan yolda otlatıldığı söylenen inekler bariyerleri aşarak trafiğe çıktı. Yan yol boyunca emniyet şeridinden seyreden inekler ara ara da yola çıktı. Kaza yapmamaya çalışan araç sürücüleri de yavaşlayınca trafikte aksamalar meydana geldi. Yaşanan anlarda şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla olanları kaydetti.
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İdil'in Sırtköy beldesinde hayvancılıkla geçimini sağlayan ailesine, tarımsal üretim yaparak destek olmak isteyen Akman, destek için Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne başvurdu.
11 dekar atıl arazisinde üretime başlamak istediğini belirten Akman'a domates, biber, salatalık, kabak, patlıcan ve karpuz üretmesi için 3 bin 384 fide desteği sağlandı.<br><br>Bu fideleri toprakla buluşturan Akman, annesi ve kardeşleri ile üretime başladı.
\"Bu üretimi kuşaktan kuşağa aktarmak istiyoruz\"<br><br>Akman, atıl araziyi destekle tarıma kazandırdığını söyledi.<br><br>Bu üretimle aile bütçesine katkı sağlayacağını ifade eden Akman, bu süreçte İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin büyük desteğini gördüğünü belirtti.
Kendisine fidenin yanı sıra ilaç ve teknik desteğin de sağlandığını anlatan Akman, \"Hep birlikte inşallah bu üretimi kuşaktan kuşağa aktarmak istiyoruz. İmkanı olan kadınlarımıza tarım yapmalarını öneriyorum.\" dedi.<br><br>
\"Her zaman yanlarındayız\"<br><br>Tarım ve Orman İl Müdürü Selman Demirel de üretimde kendi kendine yetebilen bir kent olmak için çalışma yürüttüklerini ifade ederek, bu kapsamda tarımsal üretim yapmak isteyen girişimcileri de desteklediklerini aktardı.
Genç girişimci Akman'a da fide, ilaç ve teknik destek sağladıklarını dile getiren Demirel, meyve ve sebzeciliğin çiftçiler öncülüğünde bölgede yapılabilir olduğunu göstermek istediklerini kaydetti.
Demirel, \"Çiftçilerimizi tarım yapmaları için teşvik edip, desteklerimizi daha çok sağlayıp tarım alanlarını genişletmeyi amaçlıyoruz. Toprağın veriminde herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ürün desenimiz çok fazla. Çiftçilerimiz yeter ki üretsin biz her zaman yanlarındayız. Amacımız ekilmeyen bir karış toprağın kalmaması. Bu doğrultuda çalışmalarımızı yürütüyoruz.\" diye konuştu.
Şırnaklı genç, devlet desteğiyle atıl arazide 6 çeşit sebze ve meyve yetiştiriyor
Şırnaklı genç devlet desteğiyle atıl arazide 6 çeşit sebze ve meyve yetiştiriyor
Şırnak İdil ilçesinde 25 yaşındaki Emine Akman, devletin fide desteği ile 11 dekarlık atıl arazide 6 çeşit meyve ve sebze üretiyor.
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Acıpayam ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki İsmail Yalçın, 9 Haziran akşamı annesi Asuman Yalçın’ı telefonla arayarak harçlık istedi.
20 lira harçlık alarak babasına ait otomobille evden ayrılan İsmail Yalçın, Serinhisar ilçesinde ikamet eden 19 yaşındaki Hasan Akköse ile buluştuktan sonra bir daha geri dönmedi.
En son aradığında kendisine “Arabayı yıkıyorum baba” diyen oğlundan bir daha haber alamayan baba Adnan Yalçın, jandarma karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulundu.
Gençlerin kullandığı otomobilin Serinhisar ilçesi Yenice Mahallesi’ndeki ormanlık alanda terk edilmiş halde bulunması, kayıp gençlerden Hasan Akköse’nin öldürülmeden saniyeler önce telefonunun arama düğmesine gizlice basıp, kız arkadaşına aynı zamanda akrabası olan Mustafa A.’nın adını söylemesi üzerine Mustafa A. ve olayla ilgili olduğu tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.
İfadeler doğrultusunda aracın bulunduğu yere 10 kilometre uzaklıktaki Serinhisar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki kullanılmayan su kuyusunda arama çalışmaları başladı.
İçerisine taş ve toprak atılarak dibi kapatıldığı belirlenen su kuyusunda iş makineleriyle yürütülen çalışmalar, geçen 45 saatin ardından bu sabah acı haberle sonlandı.
İlk bakışta tanınamayacak halde olan gençlerden ilkinin cansız bedenine 03.30, diğerininkine ise 05.30 sıralarında ulaşıldı.
Gençlerden birinin yakın mesafeden başından, diğerinin ise kaçmaya çalışırken sırtından vurularak öldürüldüğü belirlendi.
Mustafa A. ile birlikte 7 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada, hayatını kaybeden İsmail Yalçın ve Hasan Akköse’nin cenazeleri Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaybolduktan 5 gün sora ölü olarak bulunan İsmail Yalçın ve Hasan Akköse’nin katili olduğu iddiasıyla tutuklanan ve aynı zamanda Hasan Akköse’nin uzaktan akrabası olan Mustafa A.’nın işlediği cinayeti itiraf ettiği ve kurbanlarla aralarında alacak meselesi yüzünden husumet bulunduğunu söylediği öğrenildi.
İsmail Yalçın ve Hasan Akköse ile geçtiğimiz Perşembe akşamı ormanlık alanda buluşan Mustafa A.’nın, tartıştığı gençleri tüfekle öldürdükten sonra bölgeden ayrıldığı, ertesi gün emanet aldığı bir araçta tekrar olay yerine gelerek bagaja koyduğu cesetleri su kuyusuna attığı ileri sürüldü.
Bir yakıt istasyonunda temizlediği otomobili sahibine teslim eden zanlının, benzin ve tiner dökerek kuyuyu ateşe verdiği, çok derin olan kuyuda yeterli oksijen bulunmaması nedeniyle cesetlerde yanık oluşmadığı belirtildi.
Yakma girişimi sonuçsuz kalan zanlının, daha sonra anlaştığı 8 kişiyle bölgeye dönüp su kuyusunun içerisini taş toprakla doldurttuğu öne sürüldü.
Denizli'deki vahşi cinayette dehşete düşüren detaylar: Ateşe verip taş toprakla doldurtmuş
Denizli'de beş gün önce kaybolan iki gencin cansız bedenleri aramaların yapıldığı su kuyusunda 45 saatlik çalışmanın ardından bulundu. Cesetler 30 metrelik su kuyusundan çıkarılarak Adli Tıp Morguna kaldırılırken vahşi cinayetin detayları da belli oldu. Ormanlık alanda buluştuğu iki genci öldürdükten bir gün sonra gelip cesetlerini kuyuya atan zanlının, daha sonra ateşe verdiği kuyuyu 8 kişi tutup taş toprakla doldurttuğu ortaya çıktı.