Gündem EBAnın şifresi velinin cebine gönderilecek
EĞİTİM

EBA'nın şifresi velinin cebine gönderilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) girişte internet altyapısının arka planında test çalışmaları yapıldığı için bazı sorunlar olabildiğini belirterek, "Bu sorunlar nedeniyle EBA şifresini almayan her öğrencinizin velisinin cep telefonuna çocuğuyla ilgili şifre gönderilecek" dedi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan Selçuk'un dün uzaktan eğitim süreciyle ilgili Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Görüntülere göre Bakan Selçuk, velilere uzaktan eğitime ilişkin ayrıntılı bilgi verdi, soruları yanıtladı.

Uzaktan eğitime ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirten Selçuk, okulların ne zaman açılacağına ilişkin şu an bir karar bulunmadığını ifade etti. Selçuk, bu tarihi koronavirüsün yayılımı doğrultusunda Bilim Kurulu Kararı ile ülkedeki durumun belirleyeceğini söyledi.

Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) girişte bazı problemlerin yaşandığına işaret eden Selçuk, "İnternet altyapısının arka planında test çalışmalarını sürdürdüğümüz için bazı sorunlar olabiliyor. Bu sorunlar nedeniyle EBA şifresini almayan her öğrencinizin velisinin cep telefonuna çocuğuyla ilgili şifre gönderilecek" açıklamasını yaptı.

MEB, Uzaktan Eğitime ilişkin detayları açıkladı
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MEB, Uzaktan Eğitime ilişkin detayları açıkladı

Velilere yönelik EBA tanıtım videosu hazırlandı
OYNAT 02:03
Velilere yönelik EBA tanıtım videosu hazırlandı
Milli Eğitim Bakanlığı, 23 Mart itibarıyla başlayacak uzaktan eğitim süreci kapsamında velileri Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) içeriğine ilişkin bilgilendirmek için video hazırladı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda, ''Pazartesi uzaktan eğitim başlıyor! EBA 'Eğitim Bilişim Ağı Veli Sistemi' ile çocuğunuzun ödevlerini ve ilerleme durumunun takibini anlatan 2 parçalık videoyu izlemenizi öneririz. Sisteme giriş ve 5000'den fazla hizmet için tek nokta'' ifadeleri kullanıldı. Videoda, 'EBA sistemi nasıl kullanılır? Nasıl giriş yapılır? Nasıl kayıt açılır? Derslere nasıl ulaşılır?' sorularının cevapları anlatıldı. EBA'ya öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve kendi oluşturacakları şifreleriyle, veliler e-devlet hesap bilgileriyle, öğretmenler de MEBBİS ya da e-devlet hesap bilgileriyle giriş yapabiliyor.


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