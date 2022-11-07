Gündem Ece Erken duruşmada isyan etti Herkes çok kibar sanki eşimi öldürüp yerlerde sürüklenmediler
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Ece Erken duruşmada isyan etti: Herkes çok kibar sanki eşimi öldürüp yerlerde sürüklenmediler

Bakırköy’de Beşiktaş'ın eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ortak olduğu balık restoranında vurularak öldürülmesine ilişkin 20 sanığın yargılandığı davaya devam ediliyor. Duruşma esnasında beyanını dile getiren Ece Erken, “Birçok insan ifadesini değiştirdi ama ben kadın olarak bu davanın arkasındayım” dedi. Erken, "Burada herkes çok kibar, çok efendi. Sanki benim eşim öldürülmemiş, yerlerde sürüklenmemiş gibi davranılıyor. Benim kocam öldü, ben eksiğim, ben kırmızı reçeteli ilaçlarla ayakta duruyorum, uyuyamıyorum. Bir insan öldü, bundan bu kadar rahat bahsediyor olmaları, çok canımı yakıyor" diye konuştu.

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Haber Merkezi DHA
Ece Erken duruşmada isyan etti: Herkes çok kibar sanki eşimi öldürüp yerlerde sürüklenmediler
Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşma için Ece Erken ve avukatları erken saatlerde Bakırköy Adalet Sarayı'na geldi.

İstanbul Bakırköy'de 27 Ocak'ta, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ortağı olduğu balıkçı restoranında vurularak öldürülmesine ilişkin yargılamanın bugünkü duruşmasında, eşi Ece Erken ifade verdi. Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 7 tutuklu sanık cezaevinden getirilirken, bazı tutuksuz sanıklar, Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ile taraf avukatları katıldı.

"SİLAH TEMİN ETTİLER SONRA DA ÖLDÜRDÜLER"

Ece Erken ifade vermeye başlamadan önce, mahkeme başkanı başsağlığı diledi.

Erken savunmasında, "Eşim olay günü evden çıkarken, bir takım müvekkil görüşmeleri de olacağını söylemişti. O gün tehdit edildiğiyle alakalı da konuşmuştuk. Bana isim söylemedi ancak, bir alacak verecek durumunun olduğunu söyledi. Kendisi balık restoranındayken telefonla konuştuk. Bana Fikret Orman'ın yanından ayrıldığını ve bir kaç gazeteciyle oturduğunu söylemişti. Aradığımda çok neşeliydi. Daha sonra şoförümüz Murat beni aradı, 'Yenge biz vurulduk. Ağabeyim başka hastanede, ben başka hastanedeyim' dedi. Gittiğimde eşimin öldüğünü öğrendim. Buradaki sanıkların hiçbirini tanımıyorum. Bir tek Rober'i tanıyorum. Rober Güler bana eşimin bu insanlarla görüştüğünü ve bu insanlar tarafından tehdit edildiğini anlattı. Daha sonra Fatih Sipahi bir arkadaşımı aradı ve 'Ece ile görüşmem lazım ona çok önemli bir bilgi vereceğim. Hayatının bilgisini vereceğim' dedi. Benimle konuştuğundaysa, bu olayın kasıtlı, planlı yapıldığını söyledi. Bana 'Bu insanlar Şafağı Cunda'da görünce, gidip silah temin ettiler sonra da öldürdüler' dedi. Ben de bu konuşma üzerine organize şubeden komiseri aradım. Bu konuşmaya Seren Serengil de şahittir" diye konuştu.

"BEN EKSİĞİM, KIRMIZI REÇETELİ İLAÇLARLA AYAKTA DURUYORUM"


Geçen duruşma olduğu gibi şimdi de iyi olmadığını ancak, dik durmaya çalıştığını söyleyen Erken, "Davamın arkasında duracağım. Eşimin küfürbaz olduğu söylenmiş. Eşim çok kibar bir iş insanıydı. Asla küfürbaz değildir. Olay günü alkol aldığı söyleniyor. Eşim ameliyat olacaktı, asla alkol almıyordu. Birçok insan ifadesini değiştirdi ama, ben bir kadın olarak bu davanın arkasındayım. Benim eşim canice, hunharca öldürüldü. Benim eşim mesleğini icra ederken öldürüldü. Benim güvencem önce Allah, sonra sizsiniz. Sonuna kadar şikâyetçiyim. Burada herkes çok kibar, çok efendi. Sanki benim eşim öldürülmemiş yerlerde sürüklenmemiş gibi davranılıyor. Benim kocam öldü, ben eksiğim, ben kırmızı reçeteli ilaçlarla ayakta duruyorum, uyuyamıyorum. Bir insan öldü, bundan bu kadar rahat bahsediyor olmaları, çok canımı yakıyor" dedi.

  • Ece Erken'in avukatı, olay günü maktul Mahmutyazıcıoğlu'nun yanında bulunan Fikret Orman'ın tanık olarak dinlenmesine ve maktulün alkollü olup olmadığının sorulmasını istedi.

Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü anı izlemiş: Gitme dedim
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Dün gece saat 00.30 sıralarında Bakırköy Balıkçılar Çarşısı Çamözü Sokakta meydana gelen olayda BJK eski yöneticisi ve ünlü sunucu Ece Erkenin eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti, şoförü Murat Bilmez ise yaralandı.
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İKİ KİŞİ YAKALANDIPolis ekiplerinin çalışmaları sonucu, Uğur Can Bilge ve Gökhan Karakanı yakaladı. Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakmanı yakalamak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?Olayla ilgili bazı detaylar da ortaya çıktı. Suphi Malgaz emniyette bilgi sahibi olarak verdiği ifadede, gayrimenkul satışı nedeniyle Gökhan Karakan ile arasında 65 bin liralık alacak - verecek meselesi yaşandığını belirtti..
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GAYRİMENKUL SATIŞINDA ANLAŞMAZLIK ÇIKTISuphi Malgaz ifadesinde, Gökhan Karakan ile aralarında 1 milyon 480 bin liralık gayrimenkul satışı olduğu ve kendisinin aynı gayrimenkulü 1 milyon 600 bin liraya satması üzerine Gökhan Karakanın kendisinden 100 bin lira daha istediğini söyledi. Bunun üzerine aralarında yaşanan anlaşmazlık sonrası Karakanın kendisini, O zaman ağabeylerimi gönderirim dediğini kaydetti.
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ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLUNU KİM ÖLDÜRDÜ?Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğur Can Bilge isimli şahısların olay yerinde oldukları ve Kadir Yasak isimli şahsın Şafak Mahmutyazıcıoğluna ateş ettiği ortaya çıktı. Murat Bilmez isimli şahsın da Kasten Yaralanması olayını gerçekleştirdiği tespit edildi.
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ECE ERKENDEN HABER VAREce Erkenin eski sunucusu olduğu Söylemezsem Olmaz ekibi canlı yayında Erkenin durumuna dair açıklama yaptı.
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YAPAYALNIZ DEMİŞBali açıklamasında Şerefsizce bir saldırıyı kimse hak etmez. Ece olduğu yerde görüntüleri izleyince yere çöktü, sadece kocasını yakınlaştırıp sordu. Sadece yapayalnız dedi. Çok az kelimelerle çok zor konuşuyor dedi.
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TEHDİT MESAJLARIBali açıklamalarında Şafak Mahmutyazıcıoğlunun ölmeden önce telefonuna tehdit mesajı geldiğini de söyledi.
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SON YAZIŞMALARINI ANLATTIBircan Bali konuşmasının devamında Ece o günü anlattı. Arabaya bindi gidişini izledmiş. Sonra yazışmışlar 12.13 gece en son yazışmışlar.
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Restorandayım Fikret Orman gitti. İki gazeteciyle oturuyoruz. Geliyorum demiş. Ecede tamam bir tanem demiş.Sonra sessizlik. 15 dakika 7 kere aramış. 00.15, 00.28 arası çevrimiçi olmayınca biraz içerlemiş.
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Sonra sürücü arıyor Ben vuruldum diyor. Şafakı soruyor. Şafak çok iyi diyor.
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APAR TOPAR HASTANEDEN ÇIKARMIŞLARHatta sakat kalsa da ben bakarım kocama diye düşünüp hastaneye gitmiş. Erken o anları Tam ben girerken o kadar çok kişi geldi ki. Ben ne kocamı gördüm ne sesini duydum. şeklinde anlattı. Apar topar Eceyi çıkarmışlar ifadelerini kullandı.
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KOCAMIN KATİLLERİ BULUNSUNBali, Ecenin Meğer saldırıya uğramış. Ne olur kocamın katilleri bulunsun. Kanı yerde kalmasın dediğini de sözlerine ekledi.
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ECE GİTME DEMİŞSeren Serengil ise açıklamasında Ece o gün gitme demiş. Çocuklar gelemeyince ertelenmiş tatil planı. Şafak da Fikret abi ile görüşmeye gideceğim demiş. Ece ısrar etmiş gitme diye yorumunda bulundu.
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INSTAGRAM HESABINI KAPATTIOlayın ardından Ece Erken’in, Instagram hesabını bir süre kapattığı görüldü. Erken’in hesabına girilmeye çalışıldığında “Üzgünüz, bu sayfaya ulaşılamıyor. Tıkladığın bağlantı bozuk olabilir veya sayfa kaldırılmış olabilir” uyarısıyla karşılaşılıyordu.
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CENAZE PROGRAMINI PAYLAŞTIHesabını yaklaşık 1 saat kapalı tutan Erken, ardından tekrar etkinleştirerek eşinin cenaze programı bilgileri paylaşıldı.
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Erken’in alıntıladığı paylaşımda, ‘acı kaybımız’ başlığıyla “Kıymetli dostumuz Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesi memleketi Rize Fındıklı’da ikindi namazını müteakip Hürriyet Mahallesi Gavra Camii’nde kılınacaktır. Başta ailesi, sevgili eşi Ece Erken ve çocukları olmak üzere Allah hepimize sabır versin” ifadeleri yer aldı.
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Daha sonra eşine sımsıkı sarıldığı bu kareyi paylaşan Ece Erken herkesi hüzünlendirdi.
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CENAZESİ RİZEYE GÖTÜRÜLDÜMahmutyazıcıoğlunun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından dün gece uçakla Trabzona, buradan da kara yolu ile memleketi Rizenin Fındıklı ilçesi Hürriyet Mahallesine getirildi. Mahmutyazıcıoğlunun cenazesi, Gavra Camii morguna konuldu.
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ACIMIZ BÜYÜKŞafak Mahmutyazıcıoğlunun ailesi, sabah saatlerinde ilçedeki Tuncer Ergüven Sosyal Tesislerine geldi. Mahmutyazıcıoğlunun babası Akif Mahmut, annesi Hacer ile ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu, burada taziyeleri kabul etti.
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Ağabey Celal Mahmutyazıcıoğlu, Acımız büyük. Böyle bir durumda ne söylenebilir ki söylenecek bir şey yok diye konuştu.
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KEŞKE BEN ÖLSEYDİMTaziyelerin kabul edildiği tesise gelen Şafak Mahmutyazıcıoğlunun eşi Ece Erken de arkadaşlarına sarılarak, ağladı. Eşinin fotoğrafının yer aldığı çerçeveyi taşıyan Ece Erken, Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim diyerek gözyaşı döktü.
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu için ikindi vakti ilçede cenaze namazı kılınacak.
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Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü anı izlemiş: Gitme dedim
Söylemezsem Olmaz ekibi programın eski sunucusu Ece Erken'in yanına koştu. Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto canlı yayında Ece Erken'in tüm gün yayında olduklarını açıkladı. Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından Ece Erken'in durumuna dair Bali canlı yayında bilgi verdi. Bircan Bali, Ece Erken'in eşinin öldürüldüğü anın kamera görüntülerini izleyince yıkıldığını açıkladı. Ece Erken eşinin öldürülmesinden sonra sessizliğini bozarak Instgram hesabından ilk kez yaptığı paylaşımla herkesi hüzünlendirdi. Öte yandan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun (42) cenazesi, memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesine götürüldü. Ece Erken, "Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü.


Ece Erken ölen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kardeşi tarafından tehdit edildiğini açıkladı: Mesajları tek tek ifşa etti
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Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy’de bir balıkçı restoranında silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirmişti.
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Yaşadığı acı hala taze olan Ece Erken, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor.
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Ece Erken, bugün sosyal medya üzerinden tehdit edildiğini açıkladı.
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MESAJLARI TEK TEK İFŞA ETTİEce Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlunun (42) ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini sosyal medya üzerinden herkese açık bir şekilde yayınladı.
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Erken, mesajlarla birlikte şu ifadeleri kullandı:Sabaha kadar bana tehdit mesajı atan Celal’cik! Sedef’i Acarkent’in güvenliğine göndermişsin. Evimin önünün kamera görüntülerini almışsın.
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Sen kardeşinin mallarına çökmüşsün, katillerin peşine 1 saniye düşmemişsin, benim kapı önümün güvenlik kameralarını ne hakla aldırırsın ki!
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Aldır! Benim abdestimden şüphem yok! Savcılığa yarın tehdit ve şantajdan veriyoruz! Ah Şafak ne üzülüyordur… Ben hepinize tek başımız yeterim. Benle gurur duyuyordur eşim sıkıntı yok.
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Bu arada Acarkent’te nasıl bir güvenlik zaafiyeti var ki Sedef A. gidiyor, ‘Ece Erken’in ev önü kamera görüntülerini istiyoruz’ diyor ve siz veriyorsunuz.Savcılığa ayrı şikayette bulunacağız, sen Celal Efendi kardeşinin karısına sabah 6’da mesaj atacak kadar adamcıksın!
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Neye üzülüyorum biliyor musunuz? Miras ne kötü, ne acı bir şeymiş! Bu insanlar her gün bizdeydi, biz de onlarda, çocuklar bir arada.
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Siz de şahitsiniz tek kuruş almadım! Şafak’ın bir minibüsü kalmış o da bende değil. Kapı önümün görüntüsünü aldırıyor abisi ve karısı Ece’de mi diye!Ya 500 bin vereyim de susun da Şafak’a bir dua edin! 40’ını bile yapmadınız Rabbim kim ne hak ettiyse yaşatsın.
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Ece Erken ile uzun süredir aşk yaşayan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haziran 2021de Bodrumda hayatını birleştirmişti.
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Ece Erken ölen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kardeşi tarafından tehdit edildiğini açıkladı: Mesajları tek tek ifşa etti
Ünlü sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy'de sahibi olduğu restoranda geçtiğimiz ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini açıkladı ve sosyal medya üzerinden herkese açık bir şekilde atılan mesajları tek tek yayınladı. Erken, sosyal medya hesabından yarın tehdit ve şantajdan Celal Mahmutyazıcıoğlu'na dava açacağını da duyurdu. İşte Ece Erken'in sosyal medyada dikkat çeken o mesajları...

Ece Erken cinayete kurban giden eşinin ardından konuştu: Beni yaşarken öldürdüler
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Sunucu Ece Erkenin eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
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Türkiyenin konuştuğu cinayet hakkında yürütülen soruşturma devam ederken acılı eş Erken ilk kez konuştu.
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BENİ YAŞARKEN ÖLDÜRDÜLERShow Habere konuşan erken eşinin 65 bin lira için değil planlı bir şekilde cinayete kurban gittiğini söylerken göz yaşlarına boğuldu.Ağlamaktan konuşmakta güçlük çeken ünü sunucu, Hayat arkadaşımdı, inanamıyorum hala, boşyere gitti. Nasıl çıktığımı bilmiyorum evden taksiyle çıktım. Ayağından vuruldu dediler. En kötü sakat kalır bakarım kocama dedim. Beni yaşarken öldürdüler. Çocuklarına aşıktı. Diyoduk biz birlikte yaşlanacağız biz. Son nefesimi yanında vereceğim. Ben diyorum ki keşke ben ölseydim. Beni her toplantıya götürürdü oturup beklerdim. O toplantıya götürmedi. Kocamı 12yi çeyrek geçe aradım. Dedim ki niye aramadın bak bu saate kadar. Fikret Orman toplantı yapmak istemiş yoksa gitmeyecekti. Hiç ayrılmazdık ki onunla. diye konuştu.
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HALA İNANAMIYORUMÖlüm haberini aldığı anı anlatan Erken, 12 buçukta tekrar aradım açmadı. Ambulans 14 dakika sonra gelmiş. O sırada bilinci yerinde boş bakıyormuş. Ben hastaneye girdiğimde Celal Abinin bir kolundan biri diğer kolundan biri tutmuş, kaybettik dediler. Ben hala inanamıyorum. dedi.
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İddia edilen cinayet sebebeine inanmadığını söyleyen ünlü sunucu, Aracı olmuş. 65 bin liralık bir alacak varmış ama ben inanmıyorum. Hakime sasleniyorum. Ayağına sıkmış zaten yürüyemiyo bir daha sıkıyo öldürmek için sıkıyor. Yerde yatan adamın ayağına sıkmak cinayete teşebbüs. Bu adam eğer 10 yıldan önce çıkarsa hakkımı helal etmiyorum. dedi.
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Ece Erken cinayete kurban giden eşinin ardından konuştu: Beni yaşarken öldürdüler
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırı nedeniyle kaybeden sunucu Ece Erken, gözyaşları içinde yaşananları anlattı. Eşinin 65 bin liralık alacak nedeniyle öldürüldüğü yönündeki iddialara inanmadığını belirten Erken, "Ayağından vuruldu dediler. En kötü sakat kalır bakarım kocama dedim. Beni yaşarken öldürdüler." ifadelerini kullandı.
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