Gündem Ece Erken evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
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Ece Erken evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı

Televizyon sunucusu Ece erken, evli olan sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun evinin önüne gelerek, çiftin otomobillerinin aynalarını kırdı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Benan Mahmutyazıcıoğlu, Erken'den şikayetçi oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ece Erken yasak aşkını daha önce canlı yayında itiraf etmişti.
Ece Erken yasak aşkını daha önce canlı yayında itiraf etmişti.

Uzun bir süredir Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Ece Erken, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı. Daha önce ilişkisini canlı yayında itiraf eden ve "gizli saklı bir şey yaşamıyoruz, her şey ortada" diyen Erken'in hakkında şoke eden bir video ortaya çıktı.

Ece Erken evli sevgilisinin otoparkını basarak lüks araçlarının aynalarını kırdı
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Ece Erken evli sevgilisinin otoparkını basarak lüks araçlarının aynalarını kırdı
Ünlü sanatçı eski sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun lüks araçlarının aynalarını kırdı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, ''Gecenin bir yarısı evimizin önüne gelip araçlarımıza zarar verenin kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım... Unutmayın ki bir gün herkes yaşayacak, kimisi aldığı duaları kimisi de aldığı ahları... Adalet herkese layık olduğunu veren bir erdemdir'' ifadelerini kullandı. Olayın ardından savcılığa giderek Ece Erken hakkında koruma kararı aldırdı.
Ece Erken'in aynayı kırdığı andaki görüntüleri olay oldu.

Ece Erken'i Instagram'dan deşifre etti

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 15 yıllık eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu, Instagram hesabından

Ece Erken hakkında tedbir kararı aldığını duyuran

belgeleri paylaştı. Ünlü sunucunun aynaları kırarken kaydedilen anlarını da paylaşan Mahmutyazıcıoğlu, "Gecenin bir yarısı evimizin önüne gelip araçlarımıza zarar verenin kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım... Unutmayın ki bir gün herkes yaşayacak, kimisi aldığı duaları kimisi de aldığı ahları... Adalet herkese layık olduğunu veren bir erdemdir" ifadelerini kullandı.

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