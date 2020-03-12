Ece Erken evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı

Uzun bir süredir Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Ece Erken, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı. Daha önce ilişkisini canlı yayında itiraf eden ve "gizli saklı bir şey yaşamıyoruz, her şey ortada" diyen Erken'in hakkında şoke eden bir video ortaya çıktı.
Ece Erken'i Instagram'dan deşifre etti
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 15 yıllık eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu, Instagram hesabından
Ece Erken hakkında tedbir kararı aldığını duyuran
belgeleri paylaştı. Ünlü sunucunun aynaları kırarken kaydedilen anlarını da paylaşan Mahmutyazıcıoğlu, "Gecenin bir yarısı evimizin önüne gelip araçlarımıza zarar verenin kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım... Unutmayın ki bir gün herkes yaşayacak, kimisi aldığı duaları kimisi de aldığı ahları... Adalet herkese layık olduğunu veren bir erdemdir" ifadelerini kullandı.